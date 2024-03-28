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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

    Samsung taraıfndan sessizce yenilenen Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelinin fiyatı belli oldu.  İşte Exynos 1280, S-Pen kalem ve daha fazlasıyla Galaxy Tab S6 Lite özellikleri ve fiyatı...
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite satış fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, ilk kez 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S6 Lite'ın yenilenen sürümünü duyurdu. Ancak teknik özellikleri açısından yenilenen tabletin fiyatı henüz açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa'da listelenmeye başladı. İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite fiyatı açıklandı

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, İngiltere'de 349 eurodan (12.200 TL) başlayan fiyatlarla listelenmeye başladı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 4GB/64GB Wi-Fi sürümü için geçerli olduğunu belirtelim. 128GB versiyonun fiyatı ise 379 euro (13.249 TL) olarak belirlenmiş. Ayrıca yalnızca Gri renkte kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan serinin bir önceki modelinin fiyatı ise 400 euro civarındaydı.

     

    Detaylı özelliklere hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ancak dilerseniz kısaca cihazı özetleyelim. Galaxy Tab S6 Lite 2024 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, S Pen kalem ve 7,040 mAh pil paketi ile geliyor. Önceki sürümleri gibi tabletin hem Wi-Fi hem de LTE versiyonları mevcut. Galaxy Tab S6 Lite modelinin hangi yonga setinden güç aldığı ise halen netleşmedi.

    Ancak 4 adet 2,4 GHz ve 4 adet 2,0 GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu hatırlatalım. Resmi olmayan bilgiler yonga setinin Exynos 1280 olduğu yönünde. Bununla birlikte tabletin 4GB ve 64 GB/128GB sürümleri mevcut olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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