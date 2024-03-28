Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite fiyatı açıklandı
Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, İngiltere'de 349 eurodan (12.200 TL) başlayan fiyatlarla listelenmeye başladı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 4GB/64GB Wi-Fi sürümü için geçerli olduğunu belirtelim. 128GB versiyonun fiyatı ise 379 euro (13.249 TL) olarak belirlenmiş. Ayrıca yalnızca Gri renkte kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan serinin bir önceki modelinin fiyatı ise 400 euro civarındaydı.
Detaylı özelliklere hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ancak dilerseniz kısaca cihazı özetleyelim. Galaxy Tab S6 Lite 2024 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, S Pen kalem ve 7,040 mAh pil paketi ile geliyor. Önceki sürümleri gibi tabletin hem Wi-Fi hem de LTE versiyonları mevcut. Galaxy Tab S6 Lite modelinin hangi yonga setinden güç aldığı ise halen netleşmedi.
Ancak 4 adet 2,4 GHz ve 4 adet 2,0 GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu hatırlatalım. Resmi olmayan bilgiler yonga setinin Exynos 1280 olduğu yönünde. Bununla birlikte tabletin 4GB ve 64 GB/128GB sürümleri mevcut olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...