Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, ilk kez 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S6 Lite'ın yenilenen sürümünü duyurdu. Ancak teknik özellikleri açısından yenilenen tabletin fiyatı henüz açıklanmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa'da listelenmeye başladı. İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy Tab S6 Lite fiyatı açıklandı

Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, İngiltere'de 349 eurodan (12.200 TL) başlayan fiyatlarla listelenmeye başladı. Ayrıca bu fiyatlandırmanın 4GB/64GB Wi-Fi sürümü için geçerli olduğunu belirtelim. 128GB versiyonun fiyatı ise 379 euro (13.249 TL) olarak belirlenmiş. Ayrıca yalnızca Gri renkte kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan serinin bir önceki modelinin fiyatı ise 400 euro civarındaydı.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi 3 gün önce eklendi

Detaylı özelliklere hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz ancak dilerseniz kısaca cihazı özetleyelim. Galaxy Tab S6 Lite 2024 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, S Pen kalem ve 7,040 mAh pil paketi ile geliyor. Önceki sürümleri gibi tabletin hem Wi-Fi hem de LTE versiyonları mevcut. Galaxy Tab S6 Lite modelinin hangi yonga setinden güç aldığı ise halen netleşmedi.

Ancak 4 adet 2,4 GHz ve 4 adet 2,0 GHz olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu hatırlatalım. Resmi olmayan bilgiler yonga setinin Exynos 1280 olduğu yönünde. Bununla birlikte tabletin 4GB ve 64 GB/128GB sürümleri mevcut olacak.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite satış fiyatı açıklandı!