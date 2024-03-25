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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi: Yenilenen tablet neler sunuyor?

    Samsung'un ilk olarak 2020'de piyasaya sürülen tableti Galaxy Tab S6 Lite ikinci defa yenilendi. Başarılı satış rakamlarına ulaşan tabletin 2024 sürümü neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ilk olarak 2020'de piyasaya sürülen tableti Galaxy Tab S6 Lite ikinci defa yenilendi. Başarılı satış rakamlarına ulaşan tabletin 2024 sürümü neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri

    Galaxy Tab S6 Lite 2024'ün temel özellikleri orijinal sürüm ile aynı. 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, S Pen kalem ve 7,040 mAh pil. Önceki sürümleri gibi tabletin hem Wi-Fi hem de LTE versiyonları bulunuyor.

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelindeki en büyük değişiklik yeni çipset ile geliyor olması. Samsung çipsetin ismini belirtmiyor, bunun yerine 2,4 GHz ve 2,0 GHz hızında çekirdeklere sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu belirtiyor. Resmi olmayan bilgiler yonga setinin Exynos 1280 olduğunu iddia ediyor.
    Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi Tam Boyutta Gör
    Tabletin temel RAM ve depolama kapasiteleri hala aynı: 4 GB ve 64 GB. microSD kart ile depolama kapasitesi arttırabilen cihazın 128GB'lık modelinin de geleceği belirtiliyor.

    Galaxy Tab S6 Lite (2024) kutudan Android 14 temelli One UI 6.1 ile çıkıyor. Tablet, 14 saate kadar video oynatma ve 12/13 saate kadar web'de gezinme (sırasıyla LTE/Wi-Fi üzerinde) vaadediyor. 

    Siyah, pembe ve nane renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), Samsung'un Romanya sitesinde listelenmiş durumda, ancak fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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