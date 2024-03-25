Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi: Yenilenen tablet neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung'un ilk olarak 2020'de piyasaya sürülen tableti Galaxy Tab S6 Lite ikinci defa yenilendi. Başarılı satış rakamlarına ulaşan tabletin 2024 sürümü neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri

Galaxy Tab S6 Lite 2024'ün temel özellikleri orijinal sürüm ile aynı. 10,4 inç büyüklüğünde ve 2000x1200 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, S Pen kalem ve 7,040 mAh pil. Önceki sürümleri gibi tabletin hem Wi-Fi hem de LTE versiyonları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelindeki en büyük değişiklik yeni çipset ile geliyor olması. Samsung çipsetin ismini belirtmiyor, bunun yerine 2,4 GHz ve 2,0 GHz hızında çekirdeklere sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu belirtiyor. Resmi olmayan bilgiler yonga setinin Exynos 1280 olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör Tabletin temel RAM ve depolama kapasiteleri hala aynı: 4 GB ve 64 GB. microSD kart ile depolama kapasitesi arttırabilen cihazın 128GB'lık modelinin de geleceği belirtiliyor.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) kutudan Android 14 temelli One UI 6.1 ile çıkıyor. Tablet, 14 saate kadar video oynatma ve 12/13 saate kadar web'de gezinme (sırasıyla LTE/Wi-Fi üzerinde) vaadediyor.

Siyah, pembe ve nane renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), Samsung'un Romanya sitesinde listelenmiş durumda, ancak fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), resmi olarak listelendi