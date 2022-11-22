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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin ekran özellikleri sızdırıldı

    Yakın bir zamanda ünlü tipster Roland Quandt, Twitter hesabında Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin bazı ekran özelliklerini paylaştı. İşte LCD ekran paneliyle gelmesi beklenen cihazın bilinen özellikleri:
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    Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin ekran özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında Birdie kod adlı SM-X506B model numaralı Samsung'un yeni bir tabletinin Geekbench skorları sızdırılmıştı. Samsung Galaxy Tab S8 FE olduğu düşünülen bu tablet hakkında yeni bir sızıntıya göre cihaz, selefi gibi LCD bir panel ile gelebilir.

    İşte şimdiye kadar Samsung Galaxy Tab S8 FE hakkında ortaya çıkanlar:

    Tabletin ekranı hakkında şimdiye kadar bir bilgi bulunmasada yakın bir zamanda güvenilir tipster Roland Quandt, Twitter hesabında Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin olası ekran özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göreyse cihazın LCD bir ekran paneli ile gelmesi oldukça muhtemel.

    Serinin diğer cihazları Tab S8 ve Tab S8 Ultra AMOLED bir ekrana sahipti. Yani Tab S8 FE'nin ekranı, serinin diğer cihazlarına kıyasla daha düşük bir performansa sahip olabilir. Ayrıca tipster paylaşımında kalem desteği için cihazın bir Wacom sayısallaştırıcısına sahip olacağını da iddia etti.

    Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin ekran özellikleri sızdırıldı
    Geekbench sızıntısı ise cihazın 6nm MediaTek Kompanio 900T SoC'den güç alacağını ortaya çıkarmıştı. Geekbench listesi ayrıca Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin en az 4 GB RAM ile donatılacağını ve tabletin kutudan Android 13 ile çıkacağını ortaya çıkardı. Bu da cihazın muhtemelen Samsung'un One UI 5 arayüzüne sahip olacağı anlamına geliyor.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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