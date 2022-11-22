Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin ekran özellikleri sızdırıldı

İşte şimdiye kadar Samsung Galaxy Tab S8 FE hakkında ortaya çıkanlar:
Tabletin ekranı hakkında şimdiye kadar bir bilgi bulunmasada yakın bir zamanda güvenilir tipster Roland Quandt, Twitter hesabında Samsung Galaxy Tab S8 FE'nin olası ekran özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göreyse cihazın LCD bir ekran paneli ile gelmesi oldukça muhtemel.
Serinin diğer cihazları Tab S8 ve Tab S8 Ultra AMOLED bir ekrana sahipti. Yani Tab S8 FE'nin ekranı, serinin diğer cihazlarına kıyasla daha düşük bir performansa sahip olabilir. Ayrıca tipster paylaşımında kalem desteği için cihazın bir Wacom sayısallaştırıcısına sahip olacağını da iddia etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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