Tam Boyutta Gör Samsung bugün, Çin yerel saatiyle 19.00'da yeni katlanabilir telefonu Galaxy W23 ve W23 Flip'i piyasaya sürecek. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün premium versiyonu olacak cihazlardan elde edilen gelir ise hayır işlerinde kullanılacak.

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Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise Galaxy W23'ün canlı görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntüler, Galaxy Z Fold 4'ün temel tasarımında herhangi bir değişiklik olmadığını göstermekte. Cihazın renk şeması ise geçen yılki Samsung W22 ile aynı olacak (parlak gri arka panel).

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İşte Samsung Galaxy W23 ve W23 Flip'in beklenen özellikleri:

Galaxy W23 ve W23 Flip'in, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'e kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmadan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla cihazların Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alması oldukça muhtemel.

Tam Boyutta Gör Galaxy W23 Flip, 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip kapaklı bir cihaz olurken W23, 7.6 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. 50 megapiksel birincil kameradan oluşan üçlü arka kamera düzeniyle gelecek Galaxy W23, 4 megapiksel selfie kamerasına sahip olacak.

Samsung W23 Flip'in ise 12 megapiksel birincil kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera olmak üzere ikili arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy W23 ve W23 Flip'in canlı görüntüleri sızdırıldı