Samsung Galaxy W23 ve W23 Flip'in canlı görüntüleri sızdırıldı

Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise Galaxy W23'ün canlı görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntüler, Galaxy Z Fold 4'ün temel tasarımında herhangi bir değişiklik olmadığını göstermekte. Cihazın renk şeması ise geçen yılki Samsung W22 ile aynı olacak (parlak gri arka panel).
İşte Samsung Galaxy W23 ve W23 Flip'in beklenen özellikleri:
Galaxy W23 ve W23 Flip'in, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'e kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmadan piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla cihazların Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alması oldukça muhtemel.
Samsung W23 Flip'in ise 12 megapiksel birincil kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera olmak üzere ikili arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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