Samsung Galaxy Watch Active 2, Güney Kore’den EKG onayı aldı

Samsung’un akıllı saat alanında en yeni ve sağlık işaretlerini takipte en üstün modeli Galaxy Watch Active 2, orjinal modele kıyasla iki kat daha duyarlı ölçümler yapabiliyor. Yeni sensörler, saatin tanıtım görsellerinde ve başlıklarında EKG ve kan basıncı izleme gibi testler yapabileceği şeklinde karşımıza çıkmış olsa da cihaz hâlâ bu özelliklere sahip değil.

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Bu özellikleri şimdiye kadar kullanıma sunamamış olan Samsung’un önünde yer alan sağlık onayı engelleri, aylar sonra aşılıyor gibi görünüyor. Güney Koreli firmanın artık eskimeye yüz tutmuş saati, sonunda Güney Kore’de EKG testi için izin alabildi.

Yapılan basın açıklamasında kullanıcılara özelliklerin aktive edilmesine yönelik izni aldığını aktaran Samsung, Güney Koreli kullanıcılara hem EKG hem de kan basıncı takibi özelliklerini sundu. Her iki test de en çok rastlanan kalp krizi sebepleri ve buna istinaden kullanıcıları önlem almaya teşvik edecek.

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Samsung’un açıklamasına göre şimdilik sadece Güney Kore’de kullanım izni alınabilen özellikler, farklı ülkelerde üçüncü çeyrek içerisinde kullanıma sunulacak deniliyor. Bu durum yine de kesinlik içermiyor zira hiçbir zaman izin alınamayabilir. Firmanın bu hareketleri, rakibi Apple Watch karşısında aslına bakarsanız neden bu denli geride olduğunun bir diğer göstergesi.

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