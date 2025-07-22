Nothing, CMF Watch 3 Pro akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

CMF Watch 3 Pro özellikleri
CMF Watch 3 Pro, önceki modele göre %10 daha fazla ekran-gövde oranına sahip 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Tipik kullanımda 13 gün pil ömrü sunan saat, bu alanda da selefine göre iki günlük bir iyileşme gösteriyor. Yoğun kullanımda 11 gün, her zaman açık modunda ise yaklaşık 4,5 gün dayanabiliyor.
Yeni Watch 3 Pro, daha hassas rota takibi için çift bantlı GPS ile geliyor. Ayrıca, tüm cilt tonlarında ve farklı antrenman şiddetlerinde daha doğru ölçüm sağlayan dört kanallı yeni bir kalp atış hızı sensörü kullanıyor. 131 farklı spor modu seçeneğine sahip olan saat, yapay zek destekli koç, antrenman sonrasında özetler ve kişiselleştirilmiş rehberlik gibi özellikler sunuyor.
Kalp atış hızı ve uyku takibinin yanında, kan oksijen seviyesi (SpO₂), stres ölçümü, nefes egzersizleri, su içme ve hareketsizlik hatırlatmaları ile kadın sağlığı takibi gibi özellikler de saatte yer alıyor.
Yeni modelle birlikte tüm CMF saatleri artık Nothing X uygulamasını kullanıyor. Bu uygulamanın yeni kontrol merkezi daha kararlı çalışıyor ve daha kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ayrıca Strava, Apple Health ve Google Health Connect ile de uyumlu çalışıyor.
Watch 3 Pro, birçok fitness odaklı özellikle gelse de hala temassız ödeme için NFC desteğine sahip değil. Koyu gri, açık gri ve turuncu renk seçeneklerine sahip olan saat, önceki modelden 30 dolar pahalı olan 99 dolar fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://nothing.tech/products/cmf-watch-3-pro?srsltid=AfmBOooD82zd4g9BZlw6rnXGffhI6OVGS_nUqKOhyfFJyUr5Ak2lJgpY&Colour=Orange https://www.engadget.com/wearables/nothings-99-cmf-watch-3-pro-offers-better-battery-life-and-ai-fitness-coaching-151058055.html?src=rss Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: