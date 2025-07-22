Nothing, CMF Watch 3 Pro akıllı saatini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Nothing'in uygun fiyatlı ürünler geliştiren alt markası CMF, yeni akıllı saatini tanıttı. 99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan Watch 3 Pro, marka tarafından ideal giriş seviyesi fitness saati olarak tanımlanıyor. Saat; gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle birlikte, çeşitli yapay zeka destekli koçluk fonksiyonları da sunuyor.

CMF Watch 3 Pro özellikleri

CMF Watch 3 Pro, önceki modele göre %10 daha fazla ekran-gövde oranına sahip 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Tipik kullanımda 13 gün pil ömrü sunan saat, bu alanda da selefine göre iki günlük bir iyileşme gösteriyor. Yoğun kullanımda 11 gün, her zaman açık modunda ise yaklaşık 4,5 gün dayanabiliyor.

Yeni Watch 3 Pro, daha hassas rota takibi için çift bantlı GPS ile geliyor. Ayrıca, tüm cilt tonlarında ve farklı antrenman şiddetlerinde daha doğru ölçüm sağlayan dört kanallı yeni bir kalp atış hızı sensörü kullanıyor. 131 farklı spor modu seçeneğine sahip olan saat, yapay zek destekli koç, antrenman sonrasında özetler ve kişiselleştirilmiş rehberlik gibi özellikler sunuyor.

Kalp atış hızı ve uyku takibinin yanında, kan oksijen seviyesi (SpO₂), stres ölçümü, nefes egzersizleri, su içme ve hareketsizlik hatırlatmaları ile kadın sağlığı takibi gibi özellikler de saatte yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Saatin bir diğer dikkat çekici yönü ise ChatGPT entegrasyonu. Bu sayede kullanıcılar doğal dil sesli komutlarını kullanarak soru sorabiliyor ya da hatırlatıcılar oluşturabiliyor. Ayrıca, sesli not alma ve otomatik metne dökme özelliği sayesinde koşu sırasında hızlıca düşüncelerinizi kaydedebiliyorsunuz. Saat yüzlerini özelleştirebildiğiniz Watch Face Studio ile yapay zeka destekli yüz tasarımları oluşturabilir ya da 120’den fazla hazır tasarımı kullanabilirsiniz. Fitness, hava durumu, müzik ve hatırlatıcı gibi widget’ları da eklemek mümkün.

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Yeni modelle birlikte tüm CMF saatleri artık Nothing X uygulamasını kullanıyor. Bu uygulamanın yeni kontrol merkezi daha kararlı çalışıyor ve daha kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ayrıca Strava, Apple Health ve Google Health Connect ile de uyumlu çalışıyor.

Watch 3 Pro, birçok fitness odaklı özellikle gelse de hala temassız ödeme için NFC desteğine sahip değil. Koyu gri, açık gri ve turuncu renk seçeneklerine sahip olan saat, önceki modelden 30 dolar pahalı olan 99 dolar fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunulmuş durumda.

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CMF Watch 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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