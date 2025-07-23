Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch 8 Ultra akıllı saati için One UI 8 Watch güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme, yeni antrenman ve sağlık özelliklerinin yanı sıra, önemli kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri sunuyor.

One UI 8 Watch neler sunuyor?

One UI 8 Watch, daha gelişmiş ve özelliklerle dolu saat kadranları, daha akıcı animasyonlar ve geçişler, kutucuklar için yeni tasarım dili ve tek bir ekrana daha fazla kutucuk ekleme olanağı sunan kapsamlı bir kullanıcı arayüzü tasarım yenilemesiyle geliyor. Uygulama başlatıcı ise artık hem dikey ızgara düzenine hem de liste görünümü sunuyor ve en sık kullanılan uygulamalar otomatik olarak en üstte gösteriliyor, bu da erişimi kolaylaştırıyor.

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Güncellemeyle birlikte Now Bar özelliği de Galaxy Watch cihazlarına geliyor. Bu özellik sayesinde, devam eden egzersizler, zamanlayıcı, kronometre gibi aktif görevler tek bir yerde takip edilebiliyor. Pil simgesi ve şarj animasyonları da yeni tasarımdan payını alıyor. Ayrıca bildirimler de yeniden tasarlanmış durumda. Aynı uygulamadan gelen bildirimler gruplanarak üst üste gösteriliyor. Sistem artık daha akıllı çalışıyor ve telefon aktif olarak kullanılıyorsa bildirimler saatte gösterilmiyor.

One UI 8 Watch, ayrıca dört yeni sağlık özelliği getiriyor: Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberi, Koşu Koçu ve Damar Yükü. Ancak bu özelliklerin Galaxy Watch 4 serisinde yer almayacağı belirtiliyor. One UI 8 Watch'ın yakında diğer modellere de gelmesi bekleniyor.

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Galaxy Watch Ultra için One UI 8 Watch güncellemesi yayınlandı

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