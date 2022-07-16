Samsung Galaxy Z Flip 4'ten ilk resmi görüntüler paylaşıldı

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün resmi renderları ortaya çıktı. Yakın tarihli bir rapora göre, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip 4'ün düğmeleri bekelenenden biraz daha büyük ve daha belirgin görünecek. Ayrıca ortaya çıkan renderlara göre kamera lenslerinin çıkıntılı olduğu görülmekte.
Mor renkli Samsung Galaxy Z Flip 4'ün resmi renderları ortaya çıktı
Paylaşılan görüntüler Galaxy Z Flip 4'ü Bora Mor renginde gösterdi. İlk bakışta Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı neredeyse Galaxy Z Flip 3'ün tasarımıyla aynı. Ancak Galaxy Z Flip 4 selefine kıyasla daha koyu renk tonlu bir antenin yanı sıra, biraz daha büyük tuşlarla gelecek. Ayrıca, önceki modellere göre daha üstün bir görüntüleme deneyimi sunduğu söylenen daha çıkıntılı kamera lenslere de sahip. Gövdenin kendisi de uçlara doğru biraz daha az sivrilmiş görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş