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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ten ilk resmi görüntüler paylaşıldı

    Ağustos ayında tanıtılması planlanan Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Bora Moru renkli versiyonundan ilk resmi renderlar geldi. Renderlara göre Z Flip 4, Z Flip 3 ile oldukça benzer bir tasarımla gelecek.
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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ten ilk resmi görüntüler paylaşıldı
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    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün resmi renderları ortaya çıktı. Yakın tarihli bir rapora göre, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip 4'ün düğmeleri bekelenenden biraz daha büyük ve daha belirgin görünecek. Ayrıca ortaya çıkan renderlara göre kamera lenslerinin çıkıntılı olduğu görülmekte.

    Mor renkli Samsung Galaxy Z Flip 4'ün resmi renderları ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ten ilk resmi görüntüler paylaşıldı
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    Paylaşılan görüntüler Galaxy Z Flip 4'ü Bora Mor renginde gösterdi. İlk bakışta Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunun tasarımı neredeyse Galaxy Z Flip 3'ün tasarımıyla aynı. Ancak Galaxy Z Flip 4 selefine kıyasla daha koyu renk tonlu bir antenin yanı sıra, biraz daha büyük tuşlarla gelecek. Ayrıca, önceki modellere göre daha üstün bir görüntüleme deneyimi sunduğu söylenen daha çıkıntılı kamera lenslere de sahip. Gövdenin kendisi de uçlara doğru biraz daha az sivrilmiş görünüyor.

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    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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