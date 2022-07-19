Samsung Galaxy Z Flip 4'ün resmi tasarım görselleri sızdırıldı

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ün tanıtılması bekleniyor. 10 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinliğe az bir süre kala MySmartPrice tarafından Galaxy Z Flip 4’ün resmi render fotoğrafları sızdırıldı.
Daha büyük bir ikinci ekran ve çoklu renk seçenekleri ile geliyor
Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında serinin tasarım hatlarını korumaya devam eden Galaxy Z Flip 4’ün, Mavi, Siyah, Krem ve Lavanta dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte telefonun alt çerçevesinde bir hoparlör ızgarası ve mikrofonla çevrili bir USB C Tipi bağlantı noktası bulunurken, bir önceki modelin 1.9 inçlik ikincil ekranına kıyasla Galaxy Z Flip 4'ün arka tarafında daha büyük 2.1 inç boyutlarında bir ekran yer alıyor.
Önceki sızıntılara göre yeni katlanabilir telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekran, 25W hızlı şarjı destekli 3.700mAh batarya, 12 megapiksel çift kamera, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş