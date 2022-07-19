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    Galaxy Unpacked sızıntısı 10 Ağustos tarihine işaret ediyor

    Sızdırılan Galaxy Unpacked davetiye görseli yeni Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanabilir akıllı telefon modellerinin tanıtım tarihini ortaya çıkardı.    
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    Galaxy Z Fold 4
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    Samsung’un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği sızdırıldı. Davetiyede etkinliğin tarihi de böylece açığa çıkmış oldu.

    Galaxy Z Fold 4 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung artık Note serisini Ultra serisi ile harmanladığı için Ağustos ayındaki geleneksel Unpacked etkinliği katlanabilir telefon modellerinin gövde gösterisine sahne oluyor. Bu yıl Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri tanıtılacak.

    Szıdırılan davetiye görseli 10 Ağustos tarihine işaret ediyor. Görselde Galaxy Z Flip 4 yan profilden yansıtılmış. Etkinlikten sonra genelde 15 veya 16 gün içinde satışlar başladığı için Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri 26 Ağustos itibariyle satışa sunulacak.

    Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri önceki nesle göre tasarım anlamında büyük değişikliklere uğramıyor. Samsung daha çok deneyimi iyileştirmek için çalışıyor zira halen yeni bir teknoloji diyebiliriz. Ekrandaki kıvrım izlerini daha da azaltacak yeni bir kaplama, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile daha yüksek performans, daha iyi kamera paketi beklenen özellikler arasında.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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