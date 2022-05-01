Samsung Galaxy Z Flip4'ün pil kapasitesi sızdırıldı

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Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Flip4 yakında tanıtılacak. Ancak cihazın şimdiden pil kapasitesi ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Flip4'ün pil detayları.

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Samsung Galaxy Z Flip4'ün pili Z Flip3'den pek farklı olmayacak

Samsung yakında ürünleri arasına yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip4'ü katacak. Ancak cihaz şimdiden pil detayları ile karşımıza çıktı. Hollandalı bir kaynaktan gelen bilgilere göre Samsung'un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip4 iki adet pille gelecek.

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EB-BF721ABY ve EB-BF722ABY model numaralarına sahip bu iki pilin küçük olanı 903mAh boyutunda olacak. Büyük pil ise 2400mAh kapasitesinde olacak. Yani Samsung Galaxy Z Flip4'ün nominal olarak 3300mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ancak tipik kapasitenin 3400mAh olacağı ön görülüyor. Bu da 3300mAh batarya ile gelen Galaxy Z Flip3'ten 100mAh kadar daha fazla pil kapasitesi sunacağını ortaya koyuyor.

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