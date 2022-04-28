Samsung 2022'nin ilk çeyreğindeki gelirini açıkladı

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Samsung bu yılın ilk çeyreğine ait gelir raporlarını paylaştı. Görünüşe göre önceki yıllara göre epey bir artış yakalayan Samsung, bu başarısını Galaxy S22'ye borçlu. Gelin Samsung'un gelir raporlarına göz atalım.

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Samsung, Galaxy S22 ile gelir artışı yakaladı

Samsung'un 2022 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ilgi odağı oldu. Görünüşe göre bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet karı tarafında 14,12 trilyon KRW gelir elde eden Samsung, bir önceki yılın aynı döneminde 9,38 trilyon KRW gelir elde etmiş. Yani geçen yıla göre toplam %51 gibi bir yükseliş söz konusu. Ayrıca yine aynı dönemde bu yılki toplam satış tutarı 77,78 trilyon KRW olarak görünüyor. Geçen yıl aynı döneme baktığımızda ise 65,39 trilyon KRW gibi bir rakamla karşılaşıyoruz.

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Tabi bu yükselişin temelinde Samsung'un tüm bölümlerinde bir yıllık artış olması yatıyor. Açıklamalar Samsung'un pazardaki 5G modellerine verilen olumlu tepkilerin ve ekosistem ürünlerinin karının sonuca katkısı olduğunu söylüyor. Ayrıca şirketin ekran ve TV tarafında da başarı elde etmesi yıllık artışı getirdi.

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