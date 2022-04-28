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    Samsung 2022'nin ilk çeyreğindeki gelirini açıkladı

    Samsung'un 2022 yılının ilk çeyreğindeki geliri açıklandı. Satışları oldukça fazla olan Galaxy S22, Samsung'u ilk çeyrekte rekor gelire götürdü. İşte Samsung'un 2022'nin ilk çeyreğindeki geliri.
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    Samsung 2022'nin ilk çeyreğindeki rekor gelirini açıkladı
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    Samsung bu yılın ilk çeyreğine ait gelir raporlarını paylaştı. Görünüşe göre önceki yıllara göre epey bir artış yakalayan Samsung, bu başarısını Galaxy S22'ye borçlu. Gelin Samsung'un gelir raporlarına göz atalım.

    Samsung, Galaxy S22 ile gelir artışı yakaladı

    Samsung'un 2022 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ilgi odağı oldu. Görünüşe göre bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet karı tarafında 14,12 trilyon KRW gelir elde eden Samsung, bir önceki yılın aynı döneminde 9,38 trilyon KRW gelir elde etmiş. Yani geçen yıla göre toplam %51 gibi bir yükseliş söz konusu. Ayrıca yine aynı dönemde bu yılki toplam satış tutarı 77,78 trilyon KRW olarak görünüyor. Geçen yıl aynı döneme baktığımızda ise 65,39 trilyon KRW gibi bir rakamla karşılaşıyoruz.

    Samsung 2022'nin ilk çeyreğindeki rekor gelirini açıkladı
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    Tabi bu yükselişin temelinde Samsung'un tüm bölümlerinde bir yıllık artış olması yatıyor. Açıklamalar Samsung'un pazardaki 5G modellerine verilen olumlu tepkilerin ve ekosistem ürünlerinin karının sonuca katkısı olduğunu söylüyor. Ayrıca şirketin ekran ve TV tarafında da başarı elde etmesi yıllık artışı getirdi.

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    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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