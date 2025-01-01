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    Redmi Turbo 4 tanıtımına saatler kala gerçek görüntüleriyle ortaya çıktı

    Redmi’nin merakla beklenen modellerinden biri olan Redmi Turbo 4’ün tanıtımına artık saatler kaldı. Ancak şirketin CEO’su tanıtım saatinden önce cihazı kameralar karşısına çıkarttı.

    Redmi Turbo 4 tanıtıma saatler kala ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin kurucu ortağı, başkanı ve CEO'su Lei Jun, yeni yıl kutlamaları kapsamında bir yılbaşı canlı yayını gerçekleştirdi. Yayında, hem şirketin hem de ürünlerinin geleceğine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Bu özel etkinlik sırasında Xiaomi, yeni yılın ilk telefonu olacak Redmi Turbo 4 modelini de tanıttı. Cihaz, 2 Ocak’ta satışa sunulacak ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Redmi Turbo 4, şık ve sade bir tasarıma sahip. Mat cam arka yüzeyindeki kırmızı detaylar, cihazın zarif görünümüne özgün bir dokunuş katıyor. Dikey olarak konumlandırılmış çift kamera sistemi ve cihazın genel hatları, modern bir tasarım anlayışıyla buluşturulmuş. Tanıtım sırasında beyaz renk seçeneği ön plana çıkarılırken, cihazın siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği daha bulunuyor.

    Teknik özellikler açısından oldukça iddialı olan Redmi Turbo 4, Dimensity 8400-Ultra işlemcisiyle güçlendirilmiş. 6.550 mAh kapasitesindeki büyük bataryası, uzun süreli kullanım sunarken, IP69 sertifikası cihazı suya ve toza karşı dayanıklı hale getiriyor. Xiaomi, kullanıcı memnuniyetini artırmak adına ilk satışta beş yıllık bir batarya garantisi de sağlıyor. Cihazın 90W hızlı şarj desteği, günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

    Redmi Turbo 4’ün ekranı 6,67 inç büyüklüğünde ve 1,5K çözünürlüğe sahip. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunan bu ekran, HyperOS 2 tabanlı Android 15 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor. Depolama seçenekleri, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla geniş bir yelpaze sunuyor. Kamera sistemi ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ikinci kamera ve 20 megapiksel ön kamera ile oldukça güçlü bir fotoğraf ve video deneyimi vadediyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında kızılötesi (IR) sensör, ekran içi parmak izi okuyucu ve çift hoparlör bulunuyor. Redmi Turbo 4, donanım gücü ve tasarımıyla yeni yılın en dikkat çekici modellerinden biri olmaya aday.

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