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Tam Boyutta Gör Asus, oyuncu odaklı ROG Phone 9 serisini 19 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon önemli yükseltmelerle gelecek.

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Asus, ROG Phone 9 serisiyle ekran yenileme hızında rekor kıracak. ROG Phone 8 Pro'da 165 Hz yenileme hızı sunan şirket, yeni modelinde 185 Hz'e çıkacak. Asus'un normal modelde de bu hızı sunabileceği belirtiliyor. Ek olarak her iki model de işlemciyi temel alan bir tasarımla gelişmiş soğutma performansı sunacak.

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Asus ROG Phone 9 serisi neler sunacak?

Tasarıma gelirsek, ROG Phone 9 ve 9 Pro modelleri ROG Phone 8 serisine oldukça benzeyecek. 6,78 inç büyüklüğünde ekranla gelecek olan telefonlar, 2400x1800 piksel çözünürlükte LTPO OLED panele sahip olacak.

Kamera tarafında ise çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. 50 MP ana sensöre, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alacak.

Telefonunların pil kapasitesi ise bir miktar artarak 5.500 mAh'den 5.800 mAh'ye çıkacak. Şarj hızının da 65W olacağı belirtiliyor. Serinin ayrıca yüksek kaliteli ses için Hi-Fi DAC ile 3,5 mm kulaklık jakını koruması bekleniyor.

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Asus ROG Phone 9 Pro, ekran yenileme hızı rekoru kıracak