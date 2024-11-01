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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Phone 9 Pro, ekran yenileme hızı rekoru kıracak

    Asus, oyuncu odaklı ROG Phone 9 Pro ile ekran yenileme hızında rekor kıracak. Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelecek olan telefon, 185 Hz yenileme hızı sunacak.
    Asus ROG Phone 9 Pro, ekran yenileme hızı rekoru kıracak Tam Boyutta Gör
    Asus, oyuncu odaklı ROG Phone 9 serisini 19 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon önemli yükseltmelerle gelecek.

    Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Asus, ROG Phone 9 serisiyle ekran yenileme hızında rekor kıracak. ROG Phone 8 Pro'da 165 Hz yenileme hızı sunan şirket, yeni modelinde 185 Hz'e çıkacak. Asus'un normal modelde de bu hızı sunabileceği belirtiliyor. Ek olarak her iki model de işlemciyi temel alan bir tasarımla gelişmiş soğutma performansı sunacak. 

    Asus ROG Phone 9 serisi neler sunacak?

    Tasarıma gelirsek, ROG Phone 9 ve 9 Pro modelleri ROG Phone 8 serisine oldukça benzeyecek. 6,78 inç büyüklüğünde ekranla gelecek olan telefonlar, 2400x1800 piksel çözünürlükte LTPO OLED panele sahip olacak.

    Kamera tarafında ise çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. 50 MP ana sensöre, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alacak.

    Telefonunların pil kapasitesi ise bir miktar artarak 5.500 mAh'den 5.800 mAh'ye çıkacak. Şarj hızının da 65W olacağı belirtiliyor. Serinin ayrıca yüksek kaliteli ses için Hi-Fi DAC ile 3,5 mm kulaklık jakını koruması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 12 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    adblue öngörünüz 2400 km den önce ne demek toyota auris yorum meslek lisesi mezunu askerlik tecil ingilizce ve almanca aynı anda öğrenilir mi bench press barı kaç kg

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