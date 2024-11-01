Asus ROG Phone 9 Pro, ekran yenileme hızı rekoru kıracak

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Asus, ROG Phone 9 serisiyle ekran yenileme hızında rekor kıracak. ROG Phone 8 Pro'da 165 Hz yenileme hızı sunan şirket, yeni modelinde 185 Hz'e çıkacak. Asus'un normal modelde de bu hızı sunabileceği belirtiliyor. Ek olarak her iki model de işlemciyi temel alan bir tasarımla gelişmiş soğutma performansı sunacak.
Asus ROG Phone 9 serisi neler sunacak?
Tasarıma gelirsek, ROG Phone 9 ve 9 Pro modelleri ROG Phone 8 serisine oldukça benzeyecek. 6,78 inç büyüklüğünde ekranla gelecek olan telefonlar, 2400x1800 piksel çözünürlükte LTPO OLED panele sahip olacak.
Kamera tarafında ise çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. 50 MP ana sensöre, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alacak.
Telefonunların pil kapasitesi ise bir miktar artarak 5.500 mAh'den 5.800 mAh'ye çıkacak. Şarj hızının da 65W olacağı belirtiliyor. Serinin ayrıca yüksek kaliteli ses için Hi-Fi DAC ile 3,5 mm kulaklık jakını koruması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über