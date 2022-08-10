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    Samsung Galaxy Z Fold 4 tanıtıldı: Eskisinden kat kat iyi

    Samsung Galaxy Z Fold 4, Türkiye saati ile 16.00’da başlayan Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Samsung’un katlanan telefon modeli Galaxy Z Fold4 5G, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Samsung Galaxy Z Fold 4

    Samsung Z Fold 4, Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde sahne aldı. Tasarımsal olarak önceki modele kıyasla neredeyse hiç bir değişiklik görmedik ancak donanımsal yönden kullanıcı deneyimini etkileyen iyileştirmeler mevcut. İşte Samsung Galaxy ZFold4 özellikleri:

    Daha ince daha uzun ekran

    Samsung Galaxy Z Fold 4 5G’nin 7.6 inç ekranı 21.6:18 en boy oranına sahip ve maksimum 120Hz’e kadar yenileme hızına ulaşabiliyor. Samsung, yeni katlanan telefonda kullanılan paneli Dinamik AMOLED 2X olarak adlandırıyor.

    Panel, 2176 x 1812 piksel çözünürlük sunuyor. Biraz daha geniş ve daha uzun bir ekrana bakıyoruz. Piksek yoğunluğu 374 ppi ve HDR10+’ı destekliyor. Galaxy Z Fold 4 modelinde de iç kamera yine ekranın altına entregre edilmiş. Kamera sensörüne yeterli ışığın girmesini sağlamak için ekran çözünürlüğü yine düşürülmüş. Galaxy Z Fold4’ün dış ekranı (ikincil ekranı) yine  6.2 inç ancak format 23.1:9 olarak değişti, çözünürlük de 2316 x 904 piksele yükseldi. Harici ekran, 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 ekran
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    Menteşe ve düşme testi yapıldı

    Samsung, bu modelde menteşeleri de elden geçirmiş. Samsung’a göre panelin ömrü konusunda endişelenmemize gerek yok. Ekran herhangi bir hasar görmeden 200.000’den fazla kez açılıp kapatılmış. Ayrıca açık ve kapalı durumda düşme testleri yapılmış ve ekrana herhangi bir zarar gelmemiş.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 düşme testi
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    Daha rahat çoklu görev

    Samsung, katlanabilir ekranı sayesinde Fold4’ü bir tür dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceğimizi söylüyor. Çoklu görev tarafında aynı anda çok sayıda uygulama kullanımını kolaylaştıracak geliştirmeler mevcut. Dış ekranda açık bir uygulama sorunsuz bir şekilde iç ekrana taşınabiliyor. Ayrıca ana ekranda en fazla üç pencere açılabiliyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 çoklu görev
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    1TB'a kadar depolama

    Samsung’un yeni katlanan ekranlı telefonu Galaxy Z Fold 4’e güç veren işlemci; Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. 4nm üretim süreci ve diğer optimizasyonlar sayesinde Samsung, daha uzun pil ömrü vaadediyor. 12GB LPDDR5 RAM’e 256GB / 512GB daha hızlı UFS depolama eşlik ediyor. 12GB RAM ve 1TB depolama alanı sunan modelin bazı ülkelerde satışa sunulacağı belirtildi.

    Ana kamerada iyileştirme

    Samsung Z Fold 4’ün 50 megapiksel ana kamerası optik görüntü sabitleyiciye sahip ve f/.18 diyafram kullanıyor. En azından çözünürlük açısından bir önceki modeli göre önemli bir yükseltme söz konusu. Ana kamera, donanımsal olarak görüntü sabitleme ve çift pikselli otomatik odaklama ile birlikte geliyor. Ana ekranda ekran altına gizlenmiş kamera, 4MP, f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı kamera, 12MP ve f/2.2 diyagram aralığına sahip. Zoom kamerada iyileştirme yapılmamış; 10MP çözünürlük ve f/2.4 diyafram korunuyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 kamera
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    Pil kapasitesi değişmedi

    Z Fold 4’ün pil kapasitesi önceki modelle aynı ancak daha yeni işlemci beraberinde daha uzun pil ömrünü getirecektir. 4400 mAh kapasiteli pil, maksimum 25w hızlı şarjı, 15w’a kadar kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

    Tatlı suya karşı dayanıklı tasarım

    Açıldığında 6.3 mm, kapatıldığında 14.2 mm kalınlığa sahip telefonun ağırlığı; 263 gr. IPX8 sertifika ve özel kaplama sayesinde tatlı suya karşı da dayanıklı olan telefon, önceki modeldeki gibi stereo hoparlörler, yanda parmak izi okuyucu, AKG ses, çift ve eSIM desteği ile geliyor. Telefon kutusundan Android 12 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 IPx8
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    Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

    • İkincil ekran: 6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz, Gerilla Glass Victus+
    • Ana ekran: 7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Bellek: 12GB RAM
    • Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP dış selfie, 4MP iç selfie ekran altı kamera
    • Batarya: 4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz
    • Diğer: NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8
    • Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık)
    • Ağırlık: 254gr

    Samsung Galaxy Z Fold 4 fiyatı

    Samsung Galaxy Z Fold4 fiyatı; 1799 Euro’dan başlıyor. Bu fiyat, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı için geçerli. Biraz daha yüksek depolama alanı seçtiğinizde (512GB) fiyat 1899 Euro’ya çıkıyor. Her ülkede satılmayacağı belirtilen 1TB model için fiyat henüz belli değil.

    Samsung Galaxy Z Fold 4 ne zaman çıkacak?

    Galaxy Fold 4 ön siparişler, etkinliğin hemen ardından açılacak, 25 Ağustos’a kadar sürecek.

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