Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün canlı görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4'ü 10 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ve telefonların tanıtımına sayılı günler kala canlı resimleri ortaya çıktı.

İşte sızdırılan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün görüntüleri:

Tam Boyutta Gör

Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü Phantom Black, Bej ve Gri dahil olmak üzere birden fazla renkte piyasaya sürmesi bekleniyor. Noh_tech tarafından yüklenen Fold 4'ün canlı görüntüsü, sızdırılan tasarım görüntülerini doğruluyor. Galaxy Z Fold 4'ün kıvrım kısmındaki menteşe, yanlardan baktığınızda hâlâ görünür olsa da Fold 3'e kıyasla daha az görünür olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

Twitter'da paylaşılan canlı görüntülerde Galaxy Z Flip 4, Flip 3'e oldukça benziyor. Ancak Z Flip 4'ün çerçeveleri mevcut modelden biraz daha ince olabilir. Ek olarak, Flip 4'ün çerçevesi, Flip 3'teki parlak kaplamaya kıyasla sızdırılan fotoğraflarda metalik bir görünüme sahip.

İşte Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün beklenen özellikleri:

Samsung Galaxy Z Fold 4, S Pen desteğine sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pilden de bahsediliyor. Cihaz, 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir 7.6 inç AMOLED ekran taşıyacak. Dış tarafında ise 120 Hz'lik 6.2 inç AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz 12 GB RAM ile donatılacak.

OnePlus Nord N20 SE, 8 Ağustos'ta satışa sunulacak 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün ise önceki sızıntılara göre FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekran, 25W hızlı şarjı destekli 3.700mAh batarya, 12 megapiksel çift kamera, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün canlı görüntüleri sızdırıldı