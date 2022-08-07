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    Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Noh tech tarafından Twitter'da yapılan paylaşım, 10 Ağustos'ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün canlı resimlerini ortaya çıkardı. 
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    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün canlı görüntüleri sızdırıldı
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    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4'ü 10 Ağustos 2022 tarihinde düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Ve telefonların tanıtımına sayılı günler kala canlı resimleri ortaya çıktı.

    İşte sızdırılan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün görüntüleri:

    Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü Phantom Black, Bej ve Gri dahil olmak üzere birden fazla renkte piyasaya sürmesi bekleniyor. Noh_tech tarafından yüklenen Fold 4'ün canlı görüntüsü, sızdırılan tasarım görüntülerini doğruluyor. Galaxy Z Fold 4'ün kıvrım kısmındaki menteşe, yanlardan baktığınızda hâlâ görünür olsa da Fold 3'e kıyasla daha az görünür olduğu söyleniyor. 

    Twitter'da paylaşılan canlı görüntülerde Galaxy Z Flip 4, Flip 3'e oldukça benziyor. Ancak Z Flip 4'ün çerçeveleri mevcut modelden biraz daha ince olabilir. Ek olarak, Flip 4'ün çerçevesi, Flip 3'teki parlak kaplamaya kıyasla sızdırılan fotoğraflarda metalik bir görünüme sahip.

    İşte Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy Z Fold 4, S Pen desteğine sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pilden de bahsediliyor. Cihaz, 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir 7.6 inç AMOLED ekran taşıyacak. Dış tarafında ise 120 Hz'lik 6.2 inç AMOLED ekran yer alacak. Ayrıca cihaz 12 GB RAM ile donatılacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 4'ün ise önceki sızıntılara göre FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç AMOLED ekran25W hızlı şarjı destekli 3.700mAh batarya, 12 megapiksel çift kamera8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yonga seti tarafında ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 19 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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