Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı
2022 yılının başarılı katlanabilir akıllı telefonları Z Flip 4 ve Z Fold 4, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine kavuştu. 3GB boyutundaki One UI 6 güncellemesi; yenilenmiş hızlı panel görünümü, yenilenmiş medya kontrolcüsü, yapay zeka destekli gelişmiş kamera ve galeri özellikleri, yeni özellikler sunan bildirim çubuğu, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğu ve daha birçok yeni özellik ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.