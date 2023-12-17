Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda telefonlarına ve tabletlerine verdiği güncelleme desteği ile Android tarafında yükselişe geçen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 14 ile de benzer bir performans sergiliyor. Merakla beklenen güncelleme şimdi de Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için yayınlandı.

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Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı

2022 yılının başarılı katlanabilir akıllı telefonları Z Flip 4 ve Z Fold 4, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine kavuştu. 3GB boyutundaki One UI 6 güncellemesi; yenilenmiş hızlı panel görünümü, yenilenmiş medya kontrolcüsü, yapay zeka destekli gelişmiş kamera ve galeri özellikleri, yeni özellikler sunan bildirim çubuğu, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğu ve daha birçok yeni özellik ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 için One UI 6 güncellemesi, şimdilik yalnızca ABD’de yayınlandı ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ülke için kullanıma sunulacaktır. Ayrıca bu cihazların şubat veya mart ayında One UI 6.1 güncellemesine kavuşması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 4 ve Z Flio 4 için One UI 6 güncellemesi çıktı