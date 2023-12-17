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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için Android 14 güncellemesi yayınlandı

    Android pazarında hızlı ve geniş güncelleme planları ile bilinen Samsung, Android 14 dağıtımına devam ediyor. Geçtiğimiz yılın başarılı katlanabilir telefonları için One UI 6 güncellemesi yayınlandı.
    One UI 6 Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda telefonlarına ve tabletlerine verdiği güncelleme desteği ile Android tarafında yükselişe geçen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 14 ile de benzer bir performans sergiliyor. Merakla beklenen güncelleme şimdi de Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için yayınlandı.

    Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi yayınlandı

    2022 yılının başarılı katlanabilir akıllı telefonları Z Flip 4 ve Z Fold 4, Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesine kavuştu. 3GB boyutundaki One UI 6 güncellemesi; yenilenmiş hızlı panel görünümü, yenilenmiş medya kontrolcüsü, yapay zeka destekli gelişmiş kamera ve galeri özellikleri, yeni özellikler sunan bildirim çubuğu, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğu ve daha birçok yeni özellik ile geliyor.

    Galaxy Z Fold 4 ve Z Flio 4 için One UI 6 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 için One UI 6 güncellemesi, şimdilik yalnızca ABD’de yayınlandı ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ülke için kullanıma sunulacaktır. Ayrıca bu cihazların şubat veya mart ayında One UI 6.1 güncellemesine kavuşması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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