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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung hem eski Galaxy Watch, hem de yeni Galaxy Watch 3'ün yazılımını güncelledi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı saatleri için önemli bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni sürüm Wi-Fi ve Mesajlaşma uygulamasının performansını iyileştiriyor.
    23 Nisan 2021, 17:00 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung hem eski Galaxy Watch, hem de yeni Galaxy Watch 3'ün yazılımını güncelledi
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    Samsung geliştiricileri, 2018'de çıkış yapan ilk Galaxy Watch ve geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Watch 3 için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı"

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    Birinci nesil Galaxy Watch, R800XXU1FUD1 numaralı sürümü alıyor. Galaxy Watch 3 için yayınlanan yazılım güncellemesinin sürüm numarası ise R840XXU1BUD1.

    Yaklaşık 35 MB boyutundaki güncelleme akıllı saatlerde Wi-Fi ve Mesajlaşma uygulamasının performansını arttırıyor. Ayrıca genel kaliteyi arttıracak bazı iyileştirmeler de var.

    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Geliştiriciler yazılımdaki küçük hataları giderirken aynı zamanda cihazların kararlılığına ve pil ömrüne olumlu yansıyacak bazı dokunuşlar da yaptı.

    Galaxy Watch sistem güncellemesi Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı. Galaxy Watch 3'ün yeni ürün yazılımı ise ABD, Kanada, Hindistan ve Güney Kore'de yayınlandı. Yakında diğer bölgelerdeki kullanıcılara da sunulacak.



    https://www.tizenhelp.com/new-galaxy-watch-watch-3-updates-improve-wi-fi-messaging-app/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fukarakoala 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İyiki aldım dediğim akıllı saat oldu samsung galaxy watch 3
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