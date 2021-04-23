Samsung hem eski Galaxy Watch, hem de yeni Galaxy Watch 3'ün yazılımını güncelledi

Tam Boyutta Gör

Samsung geliştiricileri, 2018'de çıkış yapan ilk Galaxy Watch ve geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Watch 3 için yeni bir sistem güncellemesi yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı"

İlginizi Çekebilir

Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı

Birinci nesil Galaxy Watch, R800XXU1FUD1 numaralı sürümü alıyor. Galaxy Watch 3 için yayınlanan yazılım güncellemesinin sürüm numarası ise R840XXU1BUD1.

Yaklaşık 35 MB boyutundaki güncelleme akıllı saatlerde Wi-Fi ve Mesajlaşma uygulamasının performansını arttırıyor. Ayrıca genel kaliteyi arttıracak bazı iyileştirmeler de var.

Tam Boyutta Gör

Kademeli olarak dağıtılıyor

Geliştiriciler yazılımdaki küçük hataları giderirken aynı zamanda cihazların kararlılığına ve pil ömrüne olumlu yansıyacak bazı dokunuşlar da yaptı.

Galaxy Watch sistem güncellemesi Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı. Galaxy Watch 3'ün yeni ürün yazılımı ise ABD, Kanada, Hindistan ve Güney Kore'de yayınlandı. Yakında diğer bölgelerdeki kullanıcılara da sunulacak.

https://www.tizenhelp.com/new-galaxy-watch-watch-3-updates-improve-wi-fi-messaging-app/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.