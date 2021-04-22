Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı

    Apple CEO'su Tim Cook, Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarların satışlarda Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi performans gösterdiğini söyledi. M1 işlemcili Mac'ler atağa kalkmış durumda.
    22 Nisan 2021, 23:00 (2 sa.)
    562
    20
    2
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın patronu Tim Cook kısa süre önce gerçekleştirilen Spring Loaded etkinliğinde bazı önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinin Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi bir satış performansı gösterdiğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Dünya atmosferini en çok kirleten web siteleri belli oldu"

    Apple hatırlayacağınız üzere WWDC 2020 konferansında iki yıl içinde Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı işlemcilerine kademeli olarak geçiş yapacağını duyurmuştu. Cupertinolu şirket şu anda dört Apple Silicon tabanlı Mac satıyor. Yakında bu kategorideki ürün portföyü daha da genişleyecek.

    Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple Silicon işlemcili Mac'lerin sayısı artacak

    Gelen son bilgilere göre 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve 27 inç iMac de yıl sonundan önce Apple Silicon ile güçlendirilmiş cihazlar arasına katılacak. Cook, 28 Nisan tarihli kazanç raporunda muhtemelen M1 işlemcili Mac satışları hakkında daha ayrıntılı bilgi verecek.



    https://www.macrumors.com/2021/04/21/apple-silicon-mac-sales-intel/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    M
    mekanikk.g 7 saat önce

    Haksız bir ceza yediğimizi düşünürsek nasıl itiraz edicez

    F
    frostburn 12 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 2 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 2 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eeeeee oldu o kadar reklamı bir zahmet satsın ama cidden çok iyi işlemci. 3 aydır kullanan biri olarak çok memnunum ben. Bakalım daha güçlü işlemcili bilgisayarları nasıl olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bilinenww 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ücretsiz Netflix Exxen ve Blutvdeki bütün dizileri ve filmeleri hepsi bir arada izleyebilirsiniz.

    LİNK: https://aylink.co/2P6BrQ ( linke basın ve sizi 5sn bekleyecektir ardından linke gite tıklayın ve geri tuşuna basın ve yine Linke gite basın ve sizi siteye yönlendirecektir)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 dk. Tüm Call of Duty serisinin 2003'ten bu yana toplamda ne kadar sattığı açıklandı 1 sa. Seagate oyunculara yönelik depolama çözümlerini duyurdu 1 sa. Jeep Renegade ve Compass modellerinde nisan ayına özel fırsat 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı Sonraki Cyberpunk 2077'yi kaç kişinin iade ettiği ve satın aldığı açıklandı 2 sa. Galaxy S20 FE modeli sadece Snapdragon 865 ile satılacak 3 sa. realme Q3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. GeForce NOW kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklendi 3 sa. realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu 3 sa. NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi 4 sa. Twitter, işletmeler için Profesyonel Profiller özelliği getiriyor 4 sa. Garmin yeni akıllı saat modelleri Venu 2 ve 2S'i tanıttı 4 sa. iPhone 13 nasıl olacak ? | Mobilite Yeni Bölüm 5 sa. Sony, tedarikçilerden PS5 üretimini arttırmalarını istiyor 5 sa. Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya 6 sa. PS Plus Video Pass duyuruldu: PS Plus'a ek ücret olmadan filmler ve diziler eklenecek 6 sa. AMD FidelityFX’i Xbox Series X ve S için kullanıma sundu 6 sa. Yeni Honda HR-V'nin tüm detayları ortaya çıktı 6 sa. Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak 7 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 7 sa. Tayvan'ın en büyük DRAM üreticisi Nanya, 10 milyar dolarlık yarı iletken tesisi kuracak 7 sa. Sevilen korku filmi serisi The Conjuring'in yeni filminden ilk fragman paylaşıldı 8 sa. Battlefield'ın mobil oyunu duyuruldu; PC ve konsollar için çıkacak Battlefield'dan yeni detaylar paylaşıldı 8 sa. Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız