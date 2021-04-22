Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı

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Apple'ın patronu Tim Cook kısa süre önce gerçekleştirilen Spring Loaded etkinliğinde bazı önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinin Intel tabanlı Mac'lerden daha iyi bir satış performansı gösterdiğini söyledi.

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Apple hatırlayacağınız üzere WWDC 2020 konferansında iki yıl içinde Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı işlemcilerine kademeli olarak geçiş yapacağını duyurmuştu. Cupertinolu şirket şu anda dört Apple Silicon tabanlı Mac satıyor. Yakında bu kategorideki ürün portföyü daha da genişleyecek.

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Apple Silicon işlemcili Mac'lerin sayısı artacak

Gelen son bilgilere göre 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve 27 inç iMac de yıl sonundan önce Apple Silicon ile güçlendirilmiş cihazlar arasına katılacak. Cook, 28 Nisan tarihli kazanç raporunda muhtemelen M1 işlemcili Mac satışları hakkında daha ayrıntılı bilgi verecek.

https://www.macrumors.com/2021/04/21/apple-silicon-mac-sales-intel/

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