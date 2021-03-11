Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu

Tam Boyutta Gör

SSD denilince akla gelen ilk firmalardan Samsung’un perakende pazarına sunduğu ilk bütçe odaklı NVMe SSD’si 980 oldu.

Samsung'un ilk DRAMless SSD'si 980

Samsung 980 DRAMless yapıda, 2 TB’lık 980 Pro’da da kullanılan 128 katmanlı 3D TLC yongalarının firmanın kendi imzasını taşıyan 4 kanallı Pablo kontrolcüsünün denetiminde çalıştığı bir SSD.

PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuran model önbellek olarak HMB tekniğini kullanıyor ki bu da 980’i bütçe odaklı yapan temel etken. İncelemelere göre 1 TB kapasite seçeneğinde psödo SLC önbelleği 160 GB boyutunda.

İlginizi Çekebilir

WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu

Sıralı okuma/yazma operasyonlarında 3500/3000 MB/s seviyesine ulaşabılan çözüm rastgele işlemlerde ise 500K/480K IOPS sunuyor.

Tam Boyutta Gör

TurboWrite 2.0 ile yük altında performansın mümkün mertebe korunmaya çalışıldığı SSD’de diğer 980 serisi seçeneklerde de olduğu gibi ısı dağıtıcı etiketten oluşan Thermal Guard Technology’e yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

970 Evo’ya nazaran %56 daha verimli çalışan 980’in 1 TB kapasiteli seçeneğinde güç tüketimi 4.6 watta kadar yükselirken boşta 45 mW görülebiliyor. 250 GB/500 GB/1 TB kapasiteleri için sırasıyla 150/300/600 TBW dayanım gösteren 980 ailesi 49.99, 69.99 ve 129.99 USD’lik fiyatlardan satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.