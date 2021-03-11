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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu

    980 Pro’nun ardından maliyet odaklı kardeşi 980 de geldi. Model bütçe odaklı olması nedeniyle performanstan ödün verilmesine karşın kullanıcıları NVMe ile buluşturuyor.
    11 Mart 2021, 20:30 (6 sa.)
    1,1b
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    5
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu
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    SSD denilince akla gelen ilk firmalardan Samsung’un perakende pazarına sunduğu ilk bütçe odaklı NVMe SSD’si 980 oldu.

    Samsung'un ilk DRAMless SSD'si 980

    Samsung 980 DRAMless yapıda, 2 TB’lık 980 Pro’da da kullanılan 128 katmanlı 3D TLC yongalarının firmanın kendi imzasını taşıyan 4 kanallı Pablo kontrolcüsünün denetiminde çalıştığı bir SSD.

    PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sistemle iletişim kuran model önbellek olarak HMB tekniğini kullanıyor ki bu da 980’i bütçe odaklı yapan temel etken. İncelemelere göre 1 TB kapasite seçeneğinde psödo SLC önbelleği 160 GB boyutunda.

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    Sıralı okuma/yazma operasyonlarında 3500/3000 MB/s seviyesine ulaşabılan çözüm rastgele işlemlerde ise 500K/480K IOPS sunuyor.

    Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu
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    TurboWrite 2.0 ile yük altında performansın mümkün mertebe korunmaya çalışıldığı SSD’de diğer 980 serisi seçeneklerde de olduğu gibi ısı dağıtıcı etiketten oluşan Thermal Guard Technology’e yer verilmiş.

    Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

    970 Evo’ya nazaran %56 daha verimli çalışan 980’in 1 TB kapasiteli seçeneğinde güç tüketimi 4.6 watta kadar yükselirken boşta 45 mW görülebiliyor. 250 GB/500 GB/1 TB kapasiteleri için sırasıyla 150/300/600 TBW dayanım gösteren 980 ailesi 49.99, 69.99 ve 129.99 USD’lik fiyatlardan satışa sunulmuş durumda.



    Kaynakça https://www.techpowerup.com/279520/samsung-announces-980-nvme-pcie-3-0-dram-less-ssd https://www.anandtech.com/show/16504/the-samsung-ssd-980-500gb-1tb-review
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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    estf (eray artan) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    300-500 mbye kadar ram yer(tahmin), %1 işlemci yer ve dramli ssdden yavaş çalışır, buna rağmen diğer marka dramlilerle fiyatta yarışır... bu samsung çok şimardı
    300-500 mbye kadar ram yer(tahmin), %1 işlemci yer ve dramli ssdden yavaş çalışır, buna rağmen diğer marka dramlilerle fiyatta yarışır... bu samsung çok şimardı...
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bir DRAMless'dır.
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    estf (eray artan) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    300-500 mbye kadar ram yer(tahmin), %1 işlemci yer ve dramli ssdden yavaş çalışır, buna rağmen diğer marka dramlilerle fiyatta yarışır... bu samsung çok şimardı
    Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    3500 okuma yazmalı model için fiyat bayağı iyi gerçekten. Ama kapasiteleri az daha artırmaları lazım. Yani 2tb niye yok yine. Hatta 4'te lazım. Yan yana kaç tane takacağız bunlardan.
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    TheJudgé 5 sa. ( Mesaj Silindi )
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    damn2u (Sercan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oo yeni tartışma konumuş gelmiş. Dramlessssssssssss, kıymetlimissssssssss.
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