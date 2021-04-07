Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor

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Samsung, katlanabilir bir ekrana sahip tablet modelinin patentini aldı. Letsgodigital tarafından görselleştirilen bu tablet modelinin önümüzdeki dönemde satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

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Analistlere göre, katlanabilir akıllı telefon serisinin aktif olarak genişlemesi, benzer ekrana sahip bir Samsung tabletin piyasaya sürülmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor. 16 Şubat 2021 tarihli, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patentin ortaya çıkması, Samsung'un yeni bir cihaz segmenti vizyonunu ortaya koyuyor.

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Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı

Tabletin karakteristik özelliklerinden biri, katlama alanında kasanın kalınlığında önemli bir artış ve üst ve alt kenarlara doğru bir azalma olması diyebiliriz. Ekranda ön kamera için bir çentik veya delik olmaması da oldukça dikkat çekici. Kasanın en kalın kısmının menteşe alanında olduğu göz önüne alındığında, üretici buraya stereo hoparlörler, bir şarj portu ve bir güç düğmesi yerleştirmiş.

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Cihazın şimdilik sadece bir konsept ve bir patent şeklinde varlığını sürdürdüğünü belirtelim. Teknoloji devi Samsung, esnek ekranlı tablet planları konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

https://nl.letsgodigital.org/tablets/opvouwbare-samsung-tablet/

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