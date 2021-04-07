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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor

    Güney Koreli teknoloji devlerinden Samsung, katlanabilir tablet patenti aldı. Şirketin önümüzdeki dönemde geliştirme aşamasında olduğu söylenen bu ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor.
    07 Nisan 2021, 23:59 (6 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor
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    Samsung, katlanabilir bir ekrana sahip tablet modelinin patentini aldı. Letsgodigital tarafından görselleştirilen bu tablet modelinin önümüzdeki dönemde satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

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    Analistlere göre, katlanabilir akıllı telefon serisinin aktif olarak genişlemesi, benzer ekrana sahip bir Samsung tabletin piyasaya sürülmesinin an meselesi olduğunu gösteriyor. 16 Şubat 2021 tarihli, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patentin ortaya çıkması, Samsung'un yeni bir cihaz segmenti vizyonunu ortaya koyuyor.

    Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor
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    Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı

    Tabletin karakteristik özelliklerinden biri, katlama alanında kasanın kalınlığında önemli bir artış ve üst ve alt kenarlara doğru bir azalma olması diyebiliriz. Ekranda ön kamera için bir çentik veya delik olmaması da oldukça dikkat çekici. Kasanın en kalın kısmının menteşe alanında olduğu göz önüne alındığında, üretici buraya stereo hoparlörler, bir şarj portu ve bir güç düğmesi yerleştirmiş.

    Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor
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    Cihazın şimdilik sadece bir konsept ve bir patent şeklinde varlığını sürdürdüğünü belirtelim. Teknoloji devi Samsung, esnek ekranlı tablet planları konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil.



    https://nl.letsgodigital.org/tablets/opvouwbare-samsung-tablet/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin leptop olmuş bu
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    lenovo x1 fold tablet boyutunda masaüstü sunuyor bile

    tablet yapmanın bence çok bir cazibesi yok.yarı katlıyken 12" ekran ve klavye sunan,açılınca yekpare 19" tablete veya ekrana dönüşen bir cihaz çok daha çekici olur.açılmış halde asarak bluetooth kalvye mouse ile masaüstü haline gelir
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung galaxy ve not serisiyle devam etsin bence boşversin katlanabilir tablet olayını
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung yakında bizi de katlayacak
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir telefon zaten açılınca tablet gibi oluyor. Bu tableti de açınca tv niyetine kullanırız herhalde.
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