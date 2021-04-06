Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti

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Sesli sosyal ağ Clubhouse, Stripe ödeme hizmeti ile birlikte platform kullanıcıları arasında doğrudan para transferi işlevini başlattığını duyurdu. Bu sayede kullanıcılar içerik oluşturucularını finansal olarak destekleyebilecekler. Bu önemli gelişme ise sosyal ağının blogunda yayınlandı.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada: "Bugün, Clubhouse'da içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliğimiz olan ödemelerin lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm kullanıcılar ödeme gönderebilecek ve bugün küçük bir test grubuyla başlayarak bu özelliği dalgalar halinde kullanıma sunacağız. Geliştiricilerimiz ile birlikte, yakın gelecekte geri bildirim toplamayı, işlevi iyileştirmeyi ve tüm platform kullanıcılarına sunmayı umuyoruz." ifadeleri yer alıyor.

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Tek para kazanma yöntemi bu olmayacak

Para göndermek için, içerik oluşturucunun profilini açmanız ve "Para gönder" seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu durumda, alıcının ayarlarda etkinleştirilen ödemeleri kabul edebilmesi gerekir. İlk para transferini yaparken, hizmet aynı zamanda bir kredi veya banka kartını bağlamayı da teklif edecektir. Ödemenin kendisine ek olarak, göndericiden miktarı belirtilmeyen küçük bir kart işlem ücreti tahsil edileceği belirtiliyor. Mevcut verilere göre, Stripe komisyonu alırken, Clubhouse herhangi bir ücret almayacak.

Şirket, doğrudan para transferi işlevinin ilk olduğunu, ancak Clubhouse'da oluşturulan içerikten para kazanabileceğiniz tek araç olmayacağını belirtti. Geliştiricilerden yapılan açıklamada: "Bu, içerik oluşturucuların doğrudan Clubhouse'tan ödeme almasına olanak tanıyan birçok özellikten ilki olacak. Hizmeti kullanan kişileri görmekten heyecan duyuyoruz ve Clubhouse üyelerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.

https://www.joinclubhouse.com/introducing-payments

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