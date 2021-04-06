Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti

    Son dönemin en popüler platformlarından biri haline gelen sesli sosyal ağ Clubhouse, içerik oluşturucuların para kazanbilecekleri ödeme sistemini aktif duruma getirdiğini açıkladı.
    06 Nisan 2021, 14:30 (1 hf.)
    1,2b
    1
    6
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti
    Tam Boyutta Gör

    Sesli sosyal ağ Clubhouse, Stripe ödeme hizmeti ile birlikte platform kullanıcıları arasında doğrudan para transferi işlevini başlattığını duyurdu. Bu sayede kullanıcılar içerik oluşturucularını finansal olarak destekleyebilecekler. Bu önemli gelişme ise sosyal ağının blogunda yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir?"

    Şirket tarafından yapılan açıklamada: "Bugün, Clubhouse'da içerik oluşturucular için ilk para kazanma özelliğimiz olan ödemelerin lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm kullanıcılar ödeme gönderebilecek ve bugün küçük bir test grubuyla başlayarak bu özelliği dalgalar halinde kullanıma sunacağız. Geliştiricilerimiz ile birlikte, yakın gelecekte geri bildirim toplamayı, işlevi iyileştirmeyi ve tüm platform kullanıcılarına sunmayı umuyoruz." ifadeleri yer alıyor.

    Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti
    Tam Boyutta Gör

    Tek para kazanma yöntemi bu olmayacak

    Para göndermek için, içerik oluşturucunun profilini açmanız ve "Para gönder" seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu durumda, alıcının ayarlarda etkinleştirilen ödemeleri kabul edebilmesi gerekir. İlk para transferini yaparken, hizmet aynı zamanda bir kredi veya banka kartını bağlamayı da teklif edecektir. Ödemenin kendisine ek olarak, göndericiden miktarı belirtilmeyen küçük bir kart işlem ücreti tahsil edileceği belirtiliyor. Mevcut verilere göre, Stripe komisyonu alırken, Clubhouse herhangi bir ücret almayacak.

    Şirket, doğrudan para transferi işlevinin ilk olduğunu, ancak Clubhouse'da oluşturulan içerikten para kazanabileceğiniz tek araç olmayacağını belirtti. Geliştiricilerden yapılan açıklamada: "Bu, içerik oluşturucuların doğrudan Clubhouse'tan ödeme almasına olanak tanıyan birçok özellikten ilki olacak. Hizmeti kullanan kişileri görmekten heyecan duyuyoruz ve Clubhouse üyelerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için çok çalışmaya devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.



    https://www.joinclubhouse.com/introducing-payments
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
    2 sa.
    Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera
    2 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dijital dilencilik
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    eminehaksever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bence gayet mantıklı olmus
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dijital dilencilik
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elegantligi gitti ... Dilenciler misali olacaklar ...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok boş olay
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    5 dakikada sıkılıp sildiğim bir uygulamaydı. Yeni fenomenlere hazırmıyız
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hiç şaşırtmayan hareket sosyal medyada para kazanmak artık çok kolay win-win
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor 1 hf. Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor 1 hf. Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı 1 hf. Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza 1 hf. Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor 1 hf. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti 1 hf. Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı 1 hf. Guardians of the Galaxy 3'ün çekimleriyle ilgili James Gunn'dan açıklama 1 hf. WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi 1 hf. Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı 1 hf. Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor 1 hf. GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 hf. 2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı 1 hf. realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı 1 hf. Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak 1 hf. Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti Sonraki Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 hf. Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek 1 hf. Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir 1 hf. PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu 1 hf. Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı 1 hf. MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı 1 hf. Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu 1 hf. Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu 1 hf. Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı 1 hf. Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir 1 hf. Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 1 hf. Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor 1 hf. Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı 1 hf. Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir 1 hf. Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız