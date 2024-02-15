Samsung'un kaydırılabilir ekranlı tabletinin patent görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, ilk Galaxy Z Fold'un piyasaya sürülmesinden bu yana katlanabilir telefon pazarına öncülük ediyor. Bugün, ortaya çıkan yeni bir patent görseli, Samsung'un yaklaşmakta olan kaydırılabilir ve katlanabilir tabletinin nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Patent görsellerindeki cihazın bir dış ekrana sahip olmadığını görüyoruz. Yuvarlanabilir ekran sayesinde cihaz açıldığı zaman genişleyebiliyor. Tabletin genişleyen kısmı iki parçalı bir gövdeden oluşuyor. Bu sayede ekranın genişlemesi mümkün oluyor. Genişleyen ekran sayesinde daha iyi bir tablet deneyiminin elde edileceği söyleyebiliriz.

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Tabi bu görüntüler patente ait olduğu için gerçekte nasıl bir cihazın geleceği şu aşamada belli değil. Ancak görüntülere bakıldığında Samsung'un telefon boyutlarına yakın bir tablet geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta belki de ileride kaydırılabilir bir Galaxy Fold dahi görebiliriz.

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Samsung'un kaydırılabilir tabletinin görselleri ortaya çıktı