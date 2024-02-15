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    Anlık Bildirim

    Samsung'un kaydırılabilir ekranlı tabletinin patent görselleri ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan kaydırılabilir ve katlanabilir tabletine ait yeni bir patent resmi ortaya çıktı. Açıldığı zaman yana doğru genişleyebilen ekran sayesinde tablet deneyimi artacak.
    Samsung'un kaydırılabilir tabletinin görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, ilk Galaxy Z Fold'un piyasaya sürülmesinden bu yana katlanabilir telefon pazarına öncülük ediyor. Bugün, ortaya çıkan yeni bir patent görseli, Samsung'un yaklaşmakta olan kaydırılabilir ve katlanabilir tabletinin nasıl görünebileceğini gösteriyor.

    Samsung'un kaydırılabilir tabletinin görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un kaydırılabilir tabletinin görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Patent görsellerindeki cihazın bir dış ekrana sahip olmadığını görüyoruz. Yuvarlanabilir ekran sayesinde cihaz açıldığı zaman genişleyebiliyor. Tabletin genişleyen kısmı iki parçalı bir gövdeden oluşuyor. Bu sayede ekranın genişlemesi mümkün oluyor. Genişleyen ekran sayesinde daha iyi bir tablet deneyiminin elde edileceği söyleyebiliriz.

    Tabi bu görüntüler patente ait olduğu için gerçekte nasıl bir cihazın geleceği şu aşamada belli değil. Ancak görüntülere bakıldığında Samsung'un telefon boyutlarına yakın bir tablet geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta belki de ileride kaydırılabilir bir Galaxy Fold dahi görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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