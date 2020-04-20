Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor

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Samsung akıllı telefonlarda yer alan klavye uygulaması artık hiçbir cihazla senkronize edilmiyor. Samsung’un yaptığı açıklamayla da belirtildiği üzere 13 Nisan’dan itibaren, Samsung Klavye uygulamasının bulutla eşlemesi durduruldu. Bu veriler arasında kelime önerileri, kullanıcı sözlüğü ve fazlası yer alıyor. Bu eşlemenin bitmesi sebebiyle yeni bir Samsung cihaza geçseniz bile artık klavye verileriniz sizinle geçiş yapamayacak.

Kullanıcılara bu bilgiyi aktaran bildiri, 15 Nisan tarihini taşıyor olsa da uygulama yürürlüğe girdikten sonra kullanıcılara ulaştığı teyit edildi. Bu durum, kritik olmasa da dikkat çekici bir eksiklik.

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Samsung’un cihazlarında çalışan Android işletim sistemi sebebiyle üçüncü parti klavye uygulamaları kullanmak mümkün. Bu tip uygulamalar, kullanıcı verilerini cihazlar arasında da taşımaya olanak sağlayacağı için deneyimi artıracağı söylenebilir. Üçüncü parti klavyelerin en popüleri, Google Gboard olarak karşımıza çıkıyor ve bu klavye, Pixel akıllı telefon modellerinde birinci parti uygulama demek yanlış olmaz.

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