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    Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor

    Samsung'un akıllı telefonlarında kulanılabilen, önyüklü olarak gelen Samsung Klavye, 13 Nisan'da yapılan değişiklik ile artık kullanıcı verilerini depolamıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung klavye verileri artık cihazlar arasında taşınmıyor
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    Samsung akıllı telefonlarda yer alan klavye uygulaması artık hiçbir cihazla senkronize edilmiyor. Samsung’un yaptığı açıklamayla da belirtildiği üzere 13 Nisan’dan itibaren, Samsung Klavye uygulamasının bulutla eşlemesi durduruldu. Bu veriler arasında kelime önerileri, kullanıcı sözlüğü ve fazlası yer alıyor. Bu eşlemenin bitmesi sebebiyle yeni bir Samsung cihaza geçseniz bile artık klavye verileriniz sizinle geçiş yapamayacak.

    Kullanıcılara bu bilgiyi aktaran bildiri, 15 Nisan tarihini taşıyor olsa da uygulama yürürlüğe girdikten sonra kullanıcılara ulaştığı teyit edildi. Bu durum, kritik olmasa da dikkat çekici bir eksiklik.

    Ayrıca Bkz. "GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır"

    Samsung’un cihazlarında çalışan Android işletim sistemi sebebiyle üçüncü parti klavye uygulamaları kullanmak mümkün. Bu tip uygulamalar, kullanıcı verilerini cihazlar arasında da taşımaya olanak sağlayacağı için deneyimi artıracağı söylenebilir. Üçüncü parti klavyelerin en popüleri, Google Gboard olarak karşımıza çıkıyor ve bu klavye, Pixel akıllı telefon modellerinde birinci parti uygulama demek yanlış olmaz.



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