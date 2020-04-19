GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır

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Mini dizüstü dünyasının önde gelen şirketlerinden Hong Kong merkezli GPD, geçen sene duyurusunu yaptığı ve AMD Ryzen Embedded V1605B APU’yla geleceğini duyurduğu 8” boyutundaki Win Max isimli dizüstünü siparişe açtı. GPD, işlemci tarafında AMD’yi es geçerek tercihini Intel’den yana kullandı. Win Max’a şirketin 10. nesil Core i5-1035G7 işlemcisi ve Gen11 Iris Plus 940 dahili grafik yonga birimi güç verecek.

Win Max özellikleri

Intel işlemci yanında 3733MHz hızında çalışan 16 GB LPDDR4X RAM ve 512GB SSD depolama çözümü ile gelecek Win Max’in ekran tercihi 8” boyutunda ve 1280 x 800 çözünürlük sunan bir IPS panel olmuş. Bunun haricinde dizüstü; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve HDMI 2.0b desteği ile geliyor. 3 x 5000mAh bataryaya sahip cihazda kasanın üstüne konumlandırılmış tam fonksiyonlu bir Xbox 360 gamepad ve touchpad de bulunuyor. 57Wh gücündeki pil normal kullanım koşullarında 10ila 12 saat kullanım süresi sunuyor.

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Winmax’ı en çekici kılan yönlerden biri de dizüstünün sahip olduğu Thunderbolt 3 portu. Harici ekran kartı kutularının bağlanmasına izin veren bu port yardımıyla çok daha yüksek çözünürlükte ve kalitede oyun deneyimine sahip olunabilecek.

Gen11 Iris Plus 940'ın oyun performansı nasıl?

Her ne kadar Thunderbolt 3 portu önemli olsa da söz konusu sistem, elde taşınabilen bir oyuncu dizüstü. Dolayısıyla cihazın dahili donanımla verdiği performans bu anlamda daha önemli. Daha önce yapılan testlerde Nvidia’nın MX 150 GPU’suna yakın performans değerleri verdiği ifade edilen Iris Plus 940’ın dizüstünün sahip olduğu panelin görece düşük çözünürlüğü sayesinde oldukça tatminkâr oyun deneyimi yaşatacağı iddia ediliyor.

GPD’nin sitesinde paylaştığı oyun benchmark sonuçları ise bu iddiaları doğrular nitelikte. Henüz bağımsız test siteleri tarafından denenmemiş de olsa, Win Max’ın aşağıdaki fotoğraflarda görülebilecek test sonuçları oldukça tatmin edici. GDP, bu sonuçların oyunlardaki standart ayarlarda alındığını belirtiyor.

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İçeriğin hazırlandığı an itibariyle Win Max’in sitesindeki sipariş ver butonunun çalışmadığını hatırlatalım. Son olarak, Win Max görsellerine galeride göz atabilirsiniz.

https://www.tomshardware.com/news/gdp-win-max-gaming-laptop-benchmarks

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