Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu

Tam Boyutta Gör

Samsung, yıllık yönetici atamalarını Aralık ayında gerçekleştirdi. Ancak bazı yasal durumlar nedeniyle açıklanması geciken listede en dikkat çeken atama ise, Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un koltuğunu başka bir isme devretmesi oldu.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi"

Başarılı bir karnesi var

Açıklanan yeni atamalara göre Roh Tae-Moon, Samsung'un akıllı telefon bölümünün yeni başkanı olarak Dj Koh'un yerini devraldı. Roh Tae-Moon, yirmi yılı aşkın bir süredir Samsung şirketinde çalışıyor ve özellikle akıllı telefonlar konusunda uzman bir isim. Şirkete göre Roh Tae-Moon masaya yeni fikirler getirebilecek kapasiteye sahip ve bu da Samsung'un akıllı telefon pazarondaki liderliğini sürdürmede kritik öneme sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon bölümünün yeni başkanının, özellikle başarılı bir karar verme sürecine sahip olduğu belirtilirken, şirketin ürettiği akıllı telefon modellerinin maliyetlerinin düşürülmesinde önemli roller oynadığı ifade edilmiş. Samsung'un orta segment akıllı telefon stratejisinin şekillenmesinde de katkıları olan Roh Tae-Moon, 11 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S20 serisi ile birlikte ilk kez dünya çapında sahneye çıkacak.

https://www.sammobile.com/news/samsungs-mobile-business-new-boss-going-after-rivals/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.