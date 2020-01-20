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    Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllık yönetici atamalarını geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirmişti. Yeni açıklanan listeye göre Mobile CEO'su Dj Koh görevini yeni bir isme devretti.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu
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    Samsung, yıllık yönetici atamalarını Aralık ayında gerçekleştirdi. Ancak bazı yasal durumlar nedeniyle açıklanması geciken listede en dikkat çeken atama ise, Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un koltuğunu başka bir isme devretmesi oldu.

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    Başarılı bir karnesi var

    Açıklanan yeni atamalara göre Roh Tae-Moon, Samsung'un akıllı telefon bölümünün yeni başkanı olarak Dj Koh'un yerini devraldı. Roh Tae-Moon, yirmi yılı aşkın bir süredir Samsung şirketinde çalışıyor ve özellikle akıllı telefonlar konusunda uzman bir isim. Şirkete göre Roh Tae-Moon masaya yeni fikirler getirebilecek kapasiteye sahip ve bu da Samsung'un akıllı telefon pazarondaki liderliğini sürdürmede kritik öneme sahip olacak.

    Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu
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    Akıllı telefon bölümünün yeni başkanının, özellikle başarılı bir karar verme sürecine sahip olduğu belirtilirken, şirketin ürettiği akıllı telefon modellerinin maliyetlerinin düşürülmesinde önemli roller oynadığı ifade edilmiş. Samsung'un orta segment akıllı telefon stratejisinin şekillenmesinde de katkıları olan Roh Tae-Moon, 11 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S20 serisi ile birlikte ilk kez dünya çapında sahneye çıkacak.



    https://www.sammobile.com/news/samsungs-mobile-business-new-boss-going-after-rivals/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    dugers 1 gün
    Daha önceden orta segment akıllı telefon stratejisini bu adam yaptıysa her gün yeni telefon çıkartır bu adam.
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