Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 10 Pro, 65W şarj aletiyle birlikte canlı olarak görüntülendi.
    2 gün
    4b
    4
    11
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi

    Xiaomi, bir sonraki üst düzey akıllı telefon modelleri Xiaomi Mi 10 Pro ve Mi 10'u piyasaya sürmeden önce son hazırlıkları yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Mi 10'un canlı görüntüleri paylaşılmıştı ve şimdi ise Xiaomi Mi 10 Pro gün yüzüne çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

    65W hızlı şarjı destekleyecek

    Yayınlanan görsellerde Xiaomi Mi 10 Pro'nun sol üst köşede alt alta konumlandırılmış dört arka kamera ile geleceği görülüyor. Üç kamera aynı modüle yerleştirilirken, biri ise bu modülün dışında yer alıyor. Hemen alt tarafta ise flaşı görüyoruz. Akıllı telefonun ekranının ise tıpkı Mi 10'da olduğu gibi delikli olduğu göze çarpıyor. Ancak detaylar bunlarla da sınırlı değil.

    Cihazın tasarımına ek olarak, yayınlanan fotoğraflarda Xiaomi Mi 10 Pro'nun kutusuna dahil edilmesi beklenen 65W hızlı şarj cihazı da yer alıyor. En az 4.500mAh pil ile gelmesi beklenen akıllı telefonun diğer özelliklerinin ise şu şekilde olacağı belirtilmiş:

    Xiaomi Mi 10 Pro'nun iddia edilen özellikleri

    Full HD + çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve delikli AMOLED ekran
    Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
    Dört arka kamera: 108 megapiksel ana sensör
    Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
    65W hızlı şarj ile en az 4.500mAh pil
    Android 10, MIUI 10



    https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-10-pro-5g-1076015/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    r0ket 2 gün en beğenilen
    aga delikli ekran ne yav. niye yapıyorlar bu saçma dizaynı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 gün
    Delikli ekran centikden daha iyi.. <br /><br />
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ZümrüdüANKA0107 1 gün yeni yorumcu
    Delikli ekran, centikden daha güzel.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SUPERMAN 1 gün
    inşallah yaparlar dediğin gibi 10T pro da 9T tasarımı gerçekten çok başarılı.

    @B@R!$
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SUPERMAN 1 gün
    Mi 9T Pro'dan çok memnunum bunun tasarımı olmamış bence delikli ekran nedir ya Note 10 'un aynısı sayılır nerdeyse bu cihaz
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ß@R!$ 1 gün SUPERMAN
    İnşallah Mi 10T Pro'da Mi 9T Pro'nun ekran anlayışını sürdürürler...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    karakaya_o 2 gün
    Miui10?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Muguroz 2 gün
    Umarım kameralar OIS ile gelir bu sefer. Mi 9'dan ve kamerasından çok memnunum, ama resimleri büyük ekrana atınca diğer cihazlarla arasındaki fark belli oluyor. Özellikle de video tarafında OIS eksikliği çok hissedilir düzeyde. Tabii fiyatı yine uygun olursa bu tarz ufak handikaplar göz ardı edilebilir. Mi9'u kampanyadan 370 Euro'ya aldım (Almanya). Rakiplerine kıyasla yarı fiyatına! Tam bi çılgınlık, telefonu her elime aldığımda bir kere daha aşık oluyorum <3 Muhtemelen 600-700 euro vermiş olsaydım bu kadar sevmezdim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FantomİçinF 1 gün Muguroz
    kesinlikle ois çok etkiliyor.. bir grup insan sırf bunun için mi9 yerine mi8 aldığına bile şahit oldum. özellikle düşük ışıkta ois çok fark ettiriyor. videolardan bahsetmiyorum bile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 gün
    Delikli ekranı seviyorum

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DokuzKuyrukluTilki 2 gün
    Yani note 10 dan işlemci, şarj hızı ve ekran hz dışında pek bir farkı yok. He bi de delikli ekran.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    r0ket 2 gün en beğenilen
    aga delikli ekran ne yav. niye yapıyorlar bu saçma dizaynı.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 1 Masaüstü 3 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3958 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi mi 10 pro, sızıntı ve
    5 etiket daha canlı fotoğraf akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Ford Mustang Mach-E ile ilk karşılaşma: İddialı tasarım, güçlü özellilker 1 gün Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı 1 gün Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı 1 gün Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı 1 gün Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu 2 gün Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu 2 gün 2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme 2 gün Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor 2 gün Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı 2 gün Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti 2 gün Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek 2 gün Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor 2 gün Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu 2 gün Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama 2 gün Björk yeni parçasında yapay zekadan yararlanıyor 2 gün Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor 2 gün Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi 2 gün Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı 2 gün Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir 2 gün Nvidia GeForce RTX 3000 detayları belli oluyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi Sonraki Türkiye'de hibrit araç üretimine Hyundai de katılıyor 2 gün Apple, iPhone 9'u piyasaya sürmek için acele ediyor 2 gün Canon EOS M6 Mark II izlenimler | Yeni nesil vLOG kamerası 2 gün Intel Panther Canyon NUC ilk Xe grafikli sistem olacak 2 gün Redmi 9'un detayları netleşti: MediaTek Dimensity 800 işlemci, delikli ekran 2 gün Yeni Volkswagen Golf GTI'ın kamuflajsız görüntüsü paylaşıldı 2 gün “Birbirinin kopyası oyun yapan” geliştirici algısı, Ubisoft’u kadro değişikliğine götürüyor 2 gün Louis Vuitton lüks kablosuz kulaklığını duyurdu 2 gün Çift ekranlı dizüstü bilgisayar | Ekranlardan biri farklı 2 gün Oyuncular için yüksek performanslı routerlar | TP-Link Archer serisi 2 gün SpaceX, Falcon 9 roketini gökyüzünde patlattı: İşte müthiş görüntüler 2 gün Mars trafiği başlıyor: Bu yıl 4 farklı ülke Kızıl Gezegen'e gidecek 2 gün Dünyanın en büyük rüzgar enerjisi çiftliği, 4.5 milyon meskene elektrik sağlayacak 2 gün Ay tozundan oksijen üreten bir santral geliştiriliyor 2 gün İrlanda hastanelerde yüz tanıma sistemi kullanmayı planlıyor 2 gün Lexus’tan Ay yüzeyi için araç tasarımları geldi 2 gün Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu 3 gün Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı 3 gün Samsung'un S Pen'li ucuz tabletinin teknik özellikleri belli oldu 3 gün Instagram, uygulama ana sayfasındaki IGTV simgesini kaldırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim