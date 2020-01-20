Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi

Xiaomi, bir sonraki üst düzey akıllı telefon modelleri Xiaomi Mi 10 Pro ve Mi 10'u piyasaya sürmeden önce son hazırlıkları yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Mi 10'un canlı görüntüleri paylaşılmıştı ve şimdi ise Xiaomi Mi 10 Pro gün yüzüne çıktı.

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65W hızlı şarjı destekleyecek

Yayınlanan görsellerde Xiaomi Mi 10 Pro'nun sol üst köşede alt alta konumlandırılmış dört arka kamera ile geleceği görülüyor. Üç kamera aynı modüle yerleştirilirken, biri ise bu modülün dışında yer alıyor. Hemen alt tarafta ise flaşı görüyoruz. Akıllı telefonun ekranının ise tıpkı Mi 10'da olduğu gibi delikli olduğu göze çarpıyor. Ancak detaylar bunlarla da sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör

Cihazın tasarımına ek olarak, yayınlanan fotoğraflarda Xiaomi Mi 10 Pro'nun kutusuna dahil edilmesi beklenen 65W hızlı şarj cihazı da yer alıyor. En az 4.500mAh pil ile gelmesi beklenen akıllı telefonun diğer özelliklerinin ise şu şekilde olacağı belirtilmiş:

Xiaomi Mi 10 Pro'nun iddia edilen özellikleri

Full HD + çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve delikli AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

Dört arka kamera: 108 megapiksel ana sensör

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

65W hızlı şarj ile en az 4.500mAh pil

Android 10, MIUI 10

https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-10-pro-5g-1076015/

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