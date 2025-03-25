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    Üç cihaz tek şarj noktasında buluşuyor, işte Samsung Qi2’nin fiyatı!

    Samsung, Qi2 teknolojisine geçişini gösteren ilk kablosuz şarj cihazını tanıttı. Yeni 3’ü 1 arada manyetik şarj ünitesi, Galaxy S25’ten Galaxy Watch’a kadar birçok cihazı aynı anda şarj edebiliyor.

    Samsung Qi2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Samsung, Qi2 teknolojisine sahip ilk 3’ü 1 arada manyetik kablosuz şarj cihazını resmen tanıttı. Ocak ayında Galaxy S25 serisiyle birlikte sessizce duyurulan aksesuar, yaklaşık 81 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu yeni cihaz, aynı anda üç farklı Samsung ürününü şarj edebiliyor.

    Galaxy S25, Galaxy Watch, Galaxy Buds ve ilerleyen dönemde tanıtılması beklenen Galaxy Ring için tasarlanan bu şarj cihazı, Qi2 standardı sayesinde cihazların manyetik olarak hizalanmasını sağlıyor. Ancak Galaxy S25’in kutudan çıktığı haliyle bu teknolojiden faydalanabilmesi için özel, mıknatıslı bir kılıf kullanmak gerekiyor. Şarj gücü ise 15W ile sınırlı.

    Samsung’un ürünü tanıtmasının ardından resmi web sitesinden kaldırması, cihazın iptal edildiği yönünde söylentilere yol açmıştı. Ancak Güney Kore'deki lansman, aksesuarın planlandığı gibi piyasaya sürüldüğünü gösteriyor. Şirketin ABD’de cihazı 129,99 dolardan listelemesi, diğer pazarlarda fiyatın daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

    Qi2 desteği Android dünyasında yavaş yavaş yaygınlaşırken, Samsung’un bu alandaki adımı dikkat çekiyor. Şimdilik kullanıcıların manyetik destek için kılıf takması gerekiyor ancak gelecekte bu özelliğin doğrudan telefonlara entegre edilmesi bekleniyor. Bu arada, yerleşik mıknatısla Qi2’yi destekleyen ilk Android telefonun HMD Skyline olduğunu da hatırlatalım.

    Yeni şarj cihazı, Samsung ekosistemine yatırım yapan kullanıcılar için oldukça işlevsel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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