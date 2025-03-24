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Sony, 2025 model Xperia 10 VII ile orta segmentte iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklara göre cihaz, seride ilk kez 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla gelecek. Böylece önceki modeldeki 60Hz ekran yerini daha akıcı bir görsel deneyime bırakacak.

Yeni modelin işlemcisi de değişiyor. Sony’nin tercihini, geçtiğimiz yıl tanıtılan Snapdragon 6s Gen 3 yonga setinden yana kullanması bekleniyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu çip, selefine göre hem daha hızlı hem de yapay zeka performansında daha güçlü. Şirketin, maliyeti dengede tutmak için Snapdragon 6 Gen 4 yerine bu seçeneğe yöneldiği düşünülüyor.

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Xperia 10 VII'nin, tıpkı selefi gibi yaklaşık 430 dolarlık bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Lansman tarihi henüz netleşmiş değil ancak geçtiğimiz yılki modelin Mayıs ayında tanıtıldığı düşünülürse, benzer bir takvim söz konusu olabilir.

Öte yandan Sony, kamera teknolojilerinde de sessiz sedasız büyük adımlar atıyor. Şirketin 100MP ve 200MP çözünürlüklü iki yeni sensör geliştirdiği belirtiliyor. 100MP sensörün bu yıl birçok Android amiral gemisinde kullanılacağı, 200MP’lik versiyonun ise Sony’nin kendi cihazlarında yer bulabileceği konuşuluyor.

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Xperia 10 VII serisi daha akıcı ekran ve güçlü işlemciyle geliyor