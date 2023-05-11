4K OLED ekranlı Sony Xperia 1 V tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Sony Xperia 1 V, düşük ışıkta akıllı telefon fotoğrafçılığını yeni bir seviyeye çıkaran, türünün ilk örneği Exmor T sensörüyle dikkat çekiyor. 21:9 4K OLED ekran ve Qualcomm’un en yeni işlemcisini taşıyan Xperia 1 V özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Sony Gaming TV X90L tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Sony Xperia 1 V’nin 4K OLED ekranı 6.5 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekran, 1/2.9” sensörlü 12MP selfie kamerası taşıyor. Arka tarafının da Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu belirtelim. Sony, piyasayadaki diğer telefonların hiçbirine benzemeyen benzersiz bir kaymaz yapıya sahip olduğunu söylüyor. IP65 ve IP68 sertifikaları da mevcut.

Xperia 1 V, 12GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 256GB depolama alanı ile geliyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, önceki modele kıyasla %60 daha fazla ısı yayma levhası alanı ile geliyor. Şirket, ayrıca telefonda ısıyı yükselten temel bileşenlerden kameranın güç tüketiminin azaltıldığını belirtiyor. Sony, Xperia 1 IV modelinde yaşanan aşırı ısınma sorununu çözmüş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Kameranın güç tüketimi azaltılırken sensör boyutlarının küçültülmemesi de dikkat çeken detay. Telefon, 52MP Exmor T serisi sensörlü ana kamerayla geliyor. Sony, bu yeni sensörün önceki modelin kamerasına kıyasla düşük ışık hassasiyetini iki kata çıkardığını söylüyor. 52MP sensör, daha geleneksel 4:3 oranının aksine 4,3:3 en boy oranını benimsiyor ancak telefon fotoğraf ve videolar için 48MP kullanıyor. Sony, bu kamerayla 4:3 videolar da çekilebildiğini söylüyor. 12MP değişken telefoto kamera, yeni modelde yerini koruyor. Telefon, ayrıca 12MP ultra geniş kameraya sahip. S-Cinetone seçeneği, düşük ışıkta iyileştirilmiş enstantane için Gece Çekimi özelliği, farklı video stilleri sunan Yaratıcı Görünüm işlevi gibi kamerayla ilişkili pek çok ekleme var. Sony, ayrıca Photo Pro, Video Pro, Cinema Pro uygulamalarının arayüzünü dikey formata uygun şekilde güncelledi.

Xperia 1 V modeli, daha yüksek ses ve daha iyi bas veren gelişmiş stereo hoparlörlere sahip ve müziği kayıpsız dinlemeyi sevenler için 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Xperia 1 V, 30w kablolu şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun pili 30 dakikada %50 şarj oluyor. Sony, üç yıl kullanımdan sonra pil kapasitesinin en az %80’ini koruyacağını belirtti.

Sony Xperia 1 V fiyatı

Sony Xperia 1 V, Haziran ayı sonunda siyah, platin gümüşü ve haki yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı; 1400 dolar.

Sony Xperia 1 V özellikleri

Ekran : 6.5 inç, 4K OLED HDR, 21:9, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2

: 6.5 inç, 4K OLED HDR, 21:9, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) Bellek ve depolama : 12 GB LPDDR5x RAM, 256 GB (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

: 12 GB LPDDR5x RAM, 256 GB (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir) Arka kamera : 52MP Exmor T sensör, f/1.9 ana, 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 12MP f/2.3 telefoto 3,5-5x optik yakınlaştırma

: 52MP Exmor T sensör, f/1.9 ana, 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 12MP f/2.3 telefoto 3,5-5x optik yakınlaştırma Ön kamera : 12MP

: 12MP Boyut ve ağırlık :165 x 71 x 8.3 mm; 187 g

:165 x 71 x 8.3 mm; 187 g Batarya : 5000mAh, 30W (USB PD) hızlı şarj

: 5000mAh, 30W (USB PD) hızlı şarj İşletim sistemi: Android 13

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Sony Xperia 1 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı