4K OLED ekranlı Sony Xperia 1 V tanıtıldı: İşte özellikleri

Sony Xperia 1 V’nin 4K OLED ekranı 6.5 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekran, 1/2.9” sensörlü 12MP selfie kamerası taşıyor. Arka tarafının da Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu belirtelim. Sony, piyasayadaki diğer telefonların hiçbirine benzemeyen benzersiz bir kaymaz yapıya sahip olduğunu söylüyor. IP65 ve IP68 sertifikaları da mevcut.
Xperia 1 V, 12GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 256GB depolama alanı ile geliyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefon, önceki modele kıyasla %60 daha fazla ısı yayma levhası alanı ile geliyor. Şirket, ayrıca telefonda ısıyı yükselten temel bileşenlerden kameranın güç tüketiminin azaltıldığını belirtiyor. Sony, Xperia 1 IV modelinde yaşanan aşırı ısınma sorununu çözmüş gibi görünüyor.
Xperia 1 V modeli, daha yüksek ses ve daha iyi bas veren gelişmiş stereo hoparlörlere sahip ve müziği kayıpsız dinlemeyi sevenler için 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. Xperia 1 V, 30w kablolu şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun pili 30 dakikada %50 şarj oluyor. Sony, üç yıl kullanımdan sonra pil kapasitesinin en az %80’ini koruyacağını belirtti.
Sony Xperia 1 V fiyatı
Sony Xperia 1 V, Haziran ayı sonunda siyah, platin gümüşü ve haki yeşili renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı; 1400 dolar.
Sony Xperia 1 V özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, 4K OLED HDR, 21:9, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm)
- Bellek ve depolama: 12 GB LPDDR5x RAM, 256 GB (microSD ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
- Arka kamera: 52MP Exmor T sensör, f/1.9 ana, 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 12MP f/2.3 telefoto 3,5-5x optik yakınlaştırma
- Ön kamera: 12MP
- Boyut ve ağırlık:165 x 71 x 8.3 mm; 187 g
- Batarya: 5000mAh, 30W (USB PD) hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.