Samsung Electronics, bir süredir 3nm çip üretimine yoğunlaşmış durumda. Yarı iletken pazarında sektör birinciliğini hedefleyen Samsung için 3nm çipler kritik öneme sahip. Güney Kore merkezli firma kısa süre önce sektörün ilk 3nm çip sevkiyatını ise gerçekleştirdi.



İlk çipleri Çinli bir kripto para madenciliği firmasına gönderen Samsung'un yeni üretim teknolojisini Exynos 2300'de kullanması bekleniyor. Öte yandan Samsung'un Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi müşteriler için TSMC ile rekabete girmesi bekleniyor. Eğer TSMC, 3nm çip üretiminde sorun yaşarsa Samsung'un elinin güçleneceğini söyleyebiliriz. Ancak normal koşullar altında bu rekabette bir süre daha TSMC'nin önde olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.



Samsung, TSMC'den geride

Samsung, yarı iletken teknolojisi tarafında son derece başarılı olsa da pazar payı anlamında TSMC'den oldukça geride. TSMC küresel pazarın yüzde 50'sinden daha fazlasını elinde tutuyor. 3nm teknolojisi ise Samsung'un birincilik hedefi için kilit bir konuma sahip. Bununla birlikte TSMC'de 3nm çiplerinin seri üretimine bu yıl içinde başlayacak.



Samsung 3nm GAA neler sunuyor?

Samsung'un ilk nesil 3nm teknolojisi halihazırda bulunan 5nm sürecine göre enerji verimliliğinde yüzde 45 ve performans tarafında yüzde 23 artış sunuyor. İkinci nesil 3nm çiplerde ise enerji tüketiminin yarıya inmesi ve performansın yüzde 30 artması hedefleniyor.



Samsung, bu verimlilik ve performans artışına FinFET (Fin Field-Effect Transistor) yerine GAAFET (Gate-all-Around Field-Effect Transistor) teknolosini kullanarak erişiyor. Samsung'un çip bölümü CEO'suna göre FinFET teknolojisinin artık limitlerine ulaşılmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi, 2000'li yılların başından itibaren geliştirdiği GAAFET teknolojisini 2017 yılında başarılı bir şekilde 3nm çiplere uygulamıştı.

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Samsung sektörün ilk 3nm çip sevkiyatına resmen başladı