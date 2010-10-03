Samsung, Symbian Destek Servisi'ne son vermeye hazırlanıyor

Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor. Android platformu ve kendi geliştirdiği Bada işletim sistemiyle birlikte Microsoft tarafından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak olan Güney Kore merkezli firma, Symbian Lab.dev'i kapatırken, Aralık ayında Samsung Symbian Forum'u da kapatarak, yeni yıla Symbian'sız olarak girecek.

Planlanan değişiklikler kapsamında Symbian Destek Servisi'ne de son vermesi beklenen Samsung ile birlikte Symbian önemli bir destekçisini daha kaybetmiş olacak.