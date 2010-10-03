Samsung, Symbian Destek Servisi'ne son vermeye hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor. Android platformu ve kendi geliştirdiği Bada işletim sistemiyle birlikte Microsoft tarafından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak olan Güney Kore merkezli firma, Symbian Lab.dev'i kapatırken, Aralık ayında Samsung Symbian Forum'u da kapatarak, yeni yıla Symbian'sız olarak girecek.
Planlanan değişiklikler kapsamında Symbian Destek Servisi'ne de son vermesi beklenen Samsung ile birlikte Symbian önemli bir destekçisini daha kaybetmiş olacak.
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Orta segment için elinde kendi OS'i olan BadaOS var. Neden Symbian'a devam etsin ki? Üst segment içinde Android var. Bence oldukça yerinde bir karar.
Aynen.Düşük ve orta sınıf için ne kullanmayı planlıyorlar acaba?
Zaten desteklemedikleri, retail sürümden sonra FW çıkarmaya uğraşmadıkları ve kaynak kodunun tamamı vakfın eline geçtikten sonra Nokia SonyEricsson Fujitsu Sharp gibi dişli rakipleri Symbian'ı iyileştirmek için harıl harıl kod eklerken kendisinin tek bir satır bile kod eklemediği bir işletim sistemini böyle berbat bir şekilde kullanacaklarına hiç kullanmamaları daha yerinde. Nokia zaten N97 ile yapacağını yaptı ama bu en azından bir de Samsung'un Symbian'ın adını daha fazla kirletmeyecek olması demek demek.
Ayrıca Symbian kullanan herhangi bir şirketin Symbian'a sundukları onlarca ücretsiz katma değerli servis ve uygulaması olan Nokia ile başetmesi imkansız, Samsung'un bırakmasının sebeplerinden biri bu. Android platformunda ürün çıkartan firmalardan oluşan kaybedenler klübündeki ( asymco.com/... ) pek kaybetmeyen iki firmadan biri Samsung, diğeri HTC. E ben de olsam nerede öne çıkabileceksem orada emek harcarım, zaten ezildiğim ve adımın duyulmadığı bir yerde değil. (SonyEricsson ise sadece Symbian^3'lü bir cihaz çıkarmayı düşünmediğini açıkladı, dikkatinizi çekerim. Zaten yukarıda belirttiğim gibi geliştirmek için uğraştıkları bir işletim sisteminden vazgeçmek saçmalık olurdu SonyEricsson için.)
Samsung'un Symbian'ı bırakmasının bir diğeri sebebi ise Bada'yı adam edene kadar geçiçi olarak kullandıkları Android'in üzerine biraz daha düşüp biraz daha başarılı olabilen ürünler yaratmaya kaynak ayırmak.
"Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor"
Şimdi 1. en büyük telefon üreticimiz Sony Ericsson mu:?: Yoksa bu karsılastırma sadece symbian ayrılma kararı alan firmalar adına mı yapıldı :?: BEn 1. cümleyi anlamadım. Sony Ericsson büyük bir firma da Dünya'da 1. oldugunu bilmiyordum. Son 1 senedir özellikle cok duraksamalar yasadık [hoş xperia serisi cok güzel tat kattı ama :D ]
1. den kastedilen o cumlede Nokia.
Kolay Gelsin