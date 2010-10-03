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Samsung, Symbian Destek Servisi'ne son vermeye hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
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10
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor. Android platformu ve kendi geliştirdiği Bada işletim sistemiyle birlikte Microsoft tarafından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen Windows Phone 7'ye yoğunlaşacak olan Güney Kore merkezli firma, Symbian Lab.dev'i kapatırken, Aralık ayında Samsung Symbian Forum'u da kapatarak, yeni yıla Symbian'sız olarak girecek.

Planlanan değişiklikler kapsamında Symbian Destek Servisi'ne de son vermesi beklenen Samsung ile birlikte Symbian önemli bir destekçisini daha kaybetmiş olacak.


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16trali 9 yıl
En büyük 2. telefon üreticisi samsung sony ericsson'dan sonra symbianı bırakma kararı almış denmiş. Sony ericsson'un birinci olduğu söylenmiyor. 2010 ilk çeyrek Üretim sıralamasında Nokia %35 ile birinci, Samsung %20.6 ile ikinci, LG %8.6 ile üçüncü durumda. Sony ericsson RIM 'in arkasından 5. Birbirinizle atışmak yerine araştırın.
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m35 9 yıl
symbianı bırakmaları iyi olmus ancak sony vivazı öldürdü böylece daha yeni çıkmıştı neden böyle yaptılar vivaz alanlar magdur olucak şimdi...
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DH Misafiri 9 yıl
herkes elinde ne varsa onu birinci yapmış!..egomanya bu olsa gerek.cümleye takılmaya gerek yok mobil alanda Sony Ericsson profosyonel ve kaliteli yapısıyla herzaman 1.dir...satış rakamları cok yüksek olmayabilir...ama tarzına ve kalitesine münasır belli sadık bir kitlesi vardır buda hiç bir zaman değişmez!..
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Mr. Jingles 9 yıl
Bunun iyi ya da kötü etkilerini 2011'de göreceğiz. Ama bana kalırsa orta segment için devam etmeliydi. Bu yüzden kötü etkileri olacaktır.
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marikanwap 9 yıl

sugar_klavyeci
Bunun iyi ya da kötü etkilerini 2011'de göreceğiz. Ama bana kalırsa orta segment için devam etmeliydi. Bu yüzden kötü etkileri olacaktır.

Orta segment için elinde kendi OS'i olan BadaOS var. Neden Symbian'a devam etsin ki? Üst segment içinde Android var. Bence oldukça yerinde bir karar.
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Chidori 9 yıl

sugar_klavyeci

Bunun iyi ya da kötü etkilerini 2011'de göreceğiz. Ama bana kalırsa orta segment için devam etmeliydi. Bu yüzden kötü etkileri olacaktır.

Aynen.Düşük ve orta sınıf için ne kullanmayı planlıyorlar acaba?
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GeceBekcisi 9 yıl
sugar_klavyeci

Bunun iyi ya da kötü etkilerini 2011'de göreceğiz. Ama bana kalırsa orta segment için devam etmeliydi. Bu yüzden kötü etkileri olacaktır.

Zaten desteklemedikleri, retail sürümden sonra FW çıkarmaya uğraşmadıkları ve kaynak kodunun tamamı vakfın eline geçtikten sonra Nokia SonyEricsson Fujitsu Sharp gibi dişli rakipleri Symbian'ı iyileştirmek için harıl harıl kod eklerken kendisinin tek bir satır bile kod eklemediği bir işletim sistemini böyle berbat bir şekilde kullanacaklarına hiç kullanmamaları daha yerinde. Nokia zaten N97 ile yapacağını yaptı ama bu en azından bir de Samsung'un Symbian'ın adını daha fazla kirletmeyecek olması demek demek.

Ayrıca Symbian kullanan herhangi bir şirketin Symbian'a sundukları onlarca ücretsiz katma değerli servis ve uygulaması olan Nokia ile başetmesi imkansız, Samsung'un bırakmasının sebeplerinden biri bu. Android platformunda ürün çıkartan firmalardan oluşan kaybedenler klübündeki ( asymco.com/... ) pek kaybetmeyen iki firmadan biri Samsung, diğeri HTC. E ben de olsam nerede öne çıkabileceksem orada emek harcarım, zaten ezildiğim ve adımın duyulmadığı bir yerde değil. (SonyEricsson ise sadece Symbian^3'lü bir cihaz çıkarmayı düşünmediğini açıkladı, dikkatinizi çekerim. Zaten yukarıda belirttiğim gibi geliştirmek için uğraştıkları bir işletim sisteminden vazgeçmek saçmalık olurdu SonyEricsson için.)

Samsung'un Symbian'ı bırakmasının bir diğeri sebebi ise Bada'yı adam edene kadar geçiçi olarak kullandıkları Android'in üzerine biraz daha düşüp biraz daha başarılı olabilen ürünler yaratmaya kaynak ayırmak.
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St Batuhan 9 yıl
ilk cümle cok dikkat cekici bence:
"Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor"
Şimdi 1. en büyük telefon üreticimiz Sony Ericsson mu:?: Yoksa bu karsılastırma sadece symbian ayrılma kararı alan firmalar adına mı yapıldı :?: BEn 1. cümleyi anlamadım. Sony Ericsson büyük bir firma da Dünya'da 1. oldugunu bilmiyordum. Son 1 senedir özellikle cok duraksamalar yasadık [hoş xperia serisi cok güzel tat kattı ama :D ]
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aydink_1903 9 yıl

St Batuhan
ilk cümle cok dikkat cekici bence:
"Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıklayan Sony Ericsson'dan sonra dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi Samsung da Symbian ile yollarını ayırıyor"
Şimdi 1. en büyük telefon üreticimiz Sony Ericsson mu:?: Yoksa bu karsılastırma sadece symbian ayrılma kararı alan firmalar adına mı yapıldı :?: BEn 1. cümleyi anlamadım. Sony Ericsson büyük bir firma da Dünya'da 1. oldugunu bilmiyordum. Son 1 senedir özellikle cok duraksamalar yasadık [hoş xperia serisi cok güzel tat kattı ama :D ]

1. den kastedilen o cumlede Nokia.

Kolay Gelsin
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korsanzeki168 9 yıl
cok normal ölüye yatırım yapılmazki şimdi moda android ve wp7 bunlara destek verecek tabiki çünki yeni cıkan aletler sadece telefon degil daha kapsamlı bişi telefon dedigin 1100 50 liraya almayanı ankara ulus telefon pazarında dövüyorlar;))
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