Samsung, üç modele desteği kesiyor: İşte güncelleme almayacak telefonlar

- Samsung hangi cihazlarda güncelleme desteğini kesiyor?
- Güncelleme desteği kesilen Galaxy telefonlar:
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Samsung hangi cihazlarda güncelleme desteğini kesiyor?
Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bunlar arasından Galaxy A51 5G ise, Nisan 2020'de Android 10'da piyasaya sürüldü ve şu anda Android 13'ü çalıştırıyor. Galaxy A41 ve M01 ise yine 2020 yılında piyasaya çıktı ve en son Android 12'ye yükseltildi.
Kısaca listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada diyebiliriz. Bu noktada üç model için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
Güncelleme desteği kesilen Galaxy telefonlar:
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A41
- Galaxy M01
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.