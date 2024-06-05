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    Samsung, üç modele desteği kesiyor: İşte güncelleme almayacak telefonlar

    Samsung, Android 15 öncesinde üç modelin daha güncelleme desteğini kesti. Bu modeller artık sistem ve güvenlik güncellemesi almayacak. işte güncelleme almayacak Galaxy telefonlar...   
    Samsung, üç modele desteği kesiyor: Artık güncelleme almayacaklar Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1'ın ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Son olarak bu hafta yayınlanan Haziran 2024 güvenlik yamasında, güncelleme desteği kesilen telefonlar belli oldu. Galaxy A51 5G, Galaxy A41 ve Galaxy M01, artık güncelleme almayacak.

    Samsung hangi cihazlarda güncelleme desteğini kesiyor?

    Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bunlar arasından Galaxy A51 5G ise, Nisan 2020'de Android 10'da piyasaya sürüldü ve şu anda Android 13'ü çalıştırıyor. Galaxy A41 ve M01 ise yine 2020 yılında piyasaya çıktı ve en son Android 12'ye yükseltildi.

    Kısaca listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada diyebiliriz. Bu noktada üç model için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. 

    Güncelleme desteği kesilen Galaxy telefonlar:

    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A41
    • Galaxy M01
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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