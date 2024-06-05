Samsung, üç modele desteği kesiyor: İşte güncelleme almayacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1'ın ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Son olarak bu hafta yayınlanan Haziran 2024 güvenlik yamasında, güncelleme desteği kesilen telefonlar belli oldu. Galaxy A51 5G, Galaxy A41 ve Galaxy M01, artık güncelleme almayacak.

Samsung hangi cihazlarda güncelleme desteğini kesiyor?

Kaçıranlar için günümüzde Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor. Bunlar arasından Galaxy A51 5G ise, Nisan 2020'de Android 10'da piyasaya sürüldü ve şu anda Android 13'ü çalıştırıyor. Galaxy A41 ve M01 ise yine 2020 yılında piyasaya çıktı ve en son Android 12'ye yükseltildi.

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Kısaca listeye yeni eklenen cihazların çoğu üç yıldır piyasada diyebiliriz. Bu noktada üç model için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni One UI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

Güncelleme desteği kesilen Galaxy telefonlar:

Galaxy A51 5G

Galaxy A41

Galaxy M01

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