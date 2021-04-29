Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak

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Samsung şirketler grubunun eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, ölümünün ardından varislerine yaklaşık 11 milyar dolarlık rekor bir veraset ve intikal vergisi borcu bıraktı. Güney Kore'nin en zengin insanı olan Lee Kun-hee, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, 78 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.

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Lee Kun-hee'nin mirasının 21 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Devasa servet, %50 oranında veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda kalacak aile için büyük bir sorun haline geldi. Güney Kore, dünyanın en yüksek miras vergisi alan ülkelerinden biri konumunda.

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Değerli eserler müzelere bağışlanacak

Lee Kun-Hee'nin mirasçıları arasında eşi, oğlu ve iki kızı bulunuyor. Aile, veraset ve intikal vergisinde indirim amacıyla Lee Kun-hee'nin özel sanat koleksiyonundan 23 bin sanat eserini ve antikayı müzelere bağışlamaya karar verdi. Toplam değerinin 1.8 milyar dolar olduğu tahmin edilen koleksiyonda Picasso, Monet, Dali ve Chagall'ın eserleri yer alıyor.

Mirasçılar ayrıca Güney Kore'nin ilk özel bulaşıcı hastalıklar hastanesinin kurulması ve kanserli çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 900 milyon dolar bağış yapacak. Lee Kun-Hee'nin ailesi “yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları” olarak gördükleri 11 milyar dolarlık vergiyi taksitle ödemeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere göre altıda biri Nisan sonuna kadar, geri kalanı ise önümüzdeki beş yıl içinde ödenecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/samsung-heirs-to-pay-11-billion-donate-art-to-settle-tax-bill

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