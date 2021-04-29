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    Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak

    Samsung Electronics'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’nin ailesi, 11 milyar dolarlık miras vergisinde indirim için 23 bin parça sanat eserini müzelere bağışlayacağını duyurdu.
    29 Nisan 2021, 11:16 (Güncellendi, 3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak
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    Samsung şirketler grubunun eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee, ölümünün ardından varislerine yaklaşık 11 milyar dolarlık rekor bir veraset ve intikal vergisi borcu bıraktı. Güney Kore'nin en zengin insanı olan Lee Kun-hee, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, 78 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.

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    Lee Kun-hee'nin mirasının 21 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Devasa servet, %50 oranında veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda kalacak aile için büyük bir sorun haline geldi. Güney Kore, dünyanın en yüksek miras vergisi alan ülkelerinden biri konumunda.

    Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak
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    Değerli eserler müzelere bağışlanacak

    Lee Kun-Hee'nin mirasçıları arasında eşi, oğlu ve iki kızı bulunuyor. Aile, veraset ve intikal vergisinde indirim amacıyla Lee Kun-hee'nin özel sanat koleksiyonundan 23 bin sanat eserini ve antikayı müzelere bağışlamaya karar verdi. Toplam değerinin 1.8 milyar dolar olduğu tahmin edilen koleksiyonda Picasso, Monet, Dali ve Chagall'ın eserleri yer alıyor.

    Mirasçılar ayrıca Güney Kore'nin ilk özel bulaşıcı hastalıklar hastanesinin kurulması ve kanserli çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 900 milyon dolar bağış yapacak. Lee Kun-Hee'nin ailesi “yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları” olarak gördükleri 11 milyar dolarlık vergiyi taksitle ödemeyi planlıyor. Aktarılan bilgilere göre altıda biri Nisan sonuna kadar, geri kalanı ise önümüzdeki beş yıl içinde ödenecek.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/samsung-heirs-to-pay-11-billion-donate-art-to-settle-tax-bill
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    al-ozaria (özer ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Estonya'da mı Malta'da mı tam hatırlamıyorum, böyle bir kaç ülke vardı vergi cenneti.

    Bugün bu adam bu vergiyi öder, ama yarın bunun acısını bütün Samsung'u misal Malta şirketi haline getirerek çıkarırsa şaşırmam.

    Güney Kore'de Samsung gibi bir marka değerinden olur. Gün üstadın tesbiti yerinde olmuş.
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    quadorian 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    23 bin sanat eserini bağışladıktan sonra vergi ne kadara iniyor? Haberde bir çelişki var, başlıkta "Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak" yazılmış ancak haber içeriğinde ise "Lee Kun-Hee'nin ailesi “yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları” olarak gördükleri 11 milyar dolarlık vergiyi taksitle ödemeyi planlıyor" yazılmış.

    11 milyar dolarlık vergiyi yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları olarak görüp ödemek istiyorlarsa haber başlığında neden 11 milyar dolarlık vergiyi düşürmeye çalıştıkları yazıyor?
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay ve medeniyet boyle oluyor herhalde ulkemizde olsa o parayi alirlar ama halka faydali birsey yapmazlardi mutahitlere giderdi
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    G gidi (gidi gidi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    abdde de isler "hayir" vakfi kurarak yuruyormus, zenginler her yerde tezgahini yurutuyor
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    H halilfirat 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Para insana neler yaptırmaz ki
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    Holk (Holk Holk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Liberalizm ve kapitalizm bireyi güçlendirir, topluma servet ve dinamizm katar. Türkiye'de Samsung gibi firmaların olmamasının nedeni özgürlük, hukuk ve düşük vergilerin olmamasıdır. Güçlü hukukun ve özgürlüğün olduğu toplumlarda, bencil ve kendi çıkarını düşünen insanlar aslında topluma dinamizm ve zenginlik getiriyor. Bu insanlar sonuçta yatırım yapıyor, iş açıyor veya parasını bankalarda tutuyor. Bu para yok olmuyor, düşük faizli kredi olarak halka dağıtılıyor. Slikon vadisi sistemi gibi büyük yatırımcı fonlarının olmaması yüzünden, yeni start-up'lar oluşmuyor. Bireysel zenginlik kötü değildir. Önemli olan düşük vergilerin olması ve paranın ülke içinde kalmasıdır. Ülke içindeki kapital, yaşam standartlarımızı arttırıyor...
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    L logi666leboss (serhat agar) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Holk
    Sanki korede dusukmus vergi 11 milyar dolardan bahsediyor. Daha milyon dolari birarada goremeyen biri mi konusuyor.
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde olsa “vorgo connoto oldok”
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    olmadık mı? bu kadar kör olabilmek çok büyük başarı
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    ozmenakif (Akif Özmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hükümetimize hiç yakıştıramadım bu durumu. Nasıl Güney Kore bu fazla miras vergisi ile gündeme gelir? Hemen bir düzenleme yapılmalı, rekor kırılarak miras vergisi yüksekliğinde başkasının adının geçmesine izin verilmemelidir
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde en yüksek dilim %10 bunlarda abartmış aşırı fazla. Milleti vatandaşlık değiştirip başka yerde ölmeye itiyor.



    Türkiye’de Türk vatandaşı olarak ölse 2.1 milyar dolar ile yırtardı ki daha az olan ülkelerde vardır.
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