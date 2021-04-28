Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor

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Nike, Sony PlayStation 5 temalı yeni bir PG 5 spor ayakkabı çıkarmaya hazırlanıyor. Mart ayının sonlarına doğru PG 5 x PS5'in iki farklı rengini gösteren bazı fotoğraflar internete düşmüştü.

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Sneaker Files internet sitesinin haberine göre Nike-Sony işbirliği ile piyasaya sürülecek spor ayakkabı Mayıs ayında satışa sunulacak. Fiyat etiketinde ise 110 dolar yazacağı bildiriliyor.

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Sınırlı sayıda üretiliyor

Hatırlarsanız Nike daha önce de PlayStation temalı spor ayakkabılar çıkarmıştı. Ancak sınırlı sayıda üretilen özel modellere sahip olmak epey zor. Satın almayı başaranlar ise koleksiyon değerine sahip bu ayakkabıları orjinalinden daha yüksek bir fiyata satışa çıkarıyor.

https://www.sneakerfiles.com/nike-pg-5-playstation-5-ps5-release-date-info/

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