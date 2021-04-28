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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor

    Spor giyim devi Nike önümüzdeki ay PlayStation 5 temalı bir spor ayakkabı çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce görüntüleri internete sızdırılan PG 5 x PS5, iki farklı renkte sunulacak.
    28 Nisan 2021, 18:30 (9 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor
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    Nike, Sony PlayStation 5 temalı yeni bir PG 5 spor ayakkabı çıkarmaya hazırlanıyor. Mart ayının sonlarına doğru PG 5 x PS5'in iki farklı rengini gösteren bazı fotoğraflar internete düşmüştü.

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    Sneaker Files internet sitesinin haberine göre Nike-Sony işbirliği ile piyasaya sürülecek spor ayakkabı Mayıs ayında satışa sunulacak. Fiyat etiketinde ise 110 dolar yazacağı bildiriliyor.

    Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor
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    Sınırlı sayıda üretiliyor

    Hatırlarsanız Nike daha önce de PlayStation temalı spor ayakkabılar çıkarmıştı. Ancak sınırlı sayıda üretilen özel modellere sahip olmak epey zor. Satın almayı başaranlar ise koleksiyon değerine sahip bu ayakkabıları orjinalinden daha yüksek bir fiyata satışa çıkarıyor.



    https://www.sneakerfiles.com/nike-pg-5-playstation-5-ps5-release-date-info/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş XBOX'lısı gelirse alırım
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