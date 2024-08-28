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    Samsung’un yeni 2’si 1 arada bilgisayarı yeni sızıntılarla gündemde

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen Galaxy Book 5 Pro 360 modeli uzun bir sessizliğin ardından bir kez daha kendini gösterdi. İşte yeni 2'si 1 arada modelin özellikleri.

    Samsung’un yeni 2’si 1 arada bilgisayarı sızıntılarla gündemde Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni amiral gemisi sınıfındaki ürünleri arasında yer alan Galaxy Book 5 Pro 360, piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Galaxy Book 4 Pro 360'ın doğrudan halefi olan bu model, esnek ve premium bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunmayı vaat ediyor. Yenilikçi 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, kullanıcılar bu cihazı hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet olarak kullanabilirler.

    Galaxy Book 5 Pro 360, Bluetooth SIG sertifikası alarak yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin işaretlerini verdi. 91Mobiles üzerinden edinilen bilgilere göre, NT960QHA, NT960QHZ, NT9610HA, NP960QHA ve NP964QHA olmak üzere beş farklı model numarası tespit edildi. Bu modeller, muhtemelen farklı pazarlara yönelik veya çeşitli donanım konfigürasyonlarına sahip olacak.

    Bu yılın başlarında Galaxy Book 5 Pro'nun Intel'in Lunar Lake CPU'su ve Arc GPU'su ile çalışırken görülmesi, Galaxy Book 5 Pro 360'ın da benzer bir işlemci ile gelme ihtimalini güçlendiriyor. 1.6GHz temel ve 2.8GHz turbo hızına sahip olan bu işlemci, kullanıcılarına güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 16GB LPDDR5X 8533 RAM ile donatılmış olması, bu dizüstü bilgisayarın yüksek bellek gereksinimleri olan kullanıcılar için ideal olabileceğini gösteriyor.

    Samsung'un bu yeni ürünü ile esneklik ve güçlü donanımı bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst düzeye taşımayı amaçladığı görülüyor. Galaxy Book 5 Pro 360'ın, modern kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandığı ve bu bağlamda yüksek beklentileri karşılaması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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