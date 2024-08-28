Samsung’un yeni 2’si 1 arada bilgisayarı yeni sızıntılarla gündemde

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Samsung'un yeni amiral gemisi sınıfındaki ürünleri arasında yer alan Galaxy Book 5 Pro 360, piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Galaxy Book 4 Pro 360'ın doğrudan halefi olan bu model, esnek ve premium bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunmayı vaat ediyor. Yenilikçi 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, kullanıcılar bu cihazı hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet olarak kullanabilirler.

Galaxy Book 5 Pro 360, Bluetooth SIG sertifikası alarak yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin işaretlerini verdi. 91Mobiles üzerinden edinilen bilgilere göre, NT960QHA, NT960QHZ, NT9610HA, NP960QHA ve NP964QHA olmak üzere beş farklı model numarası tespit edildi. Bu modeller, muhtemelen farklı pazarlara yönelik veya çeşitli donanım konfigürasyonlarına sahip olacak.

Ekim ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi modelleri 1 gün önce eklendi

Bu yılın başlarında Galaxy Book 5 Pro'nun Intel'in Lunar Lake CPU'su ve Arc GPU'su ile çalışırken görülmesi, Galaxy Book 5 Pro 360'ın da benzer bir işlemci ile gelme ihtimalini güçlendiriyor. 1.6GHz temel ve 2.8GHz turbo hızına sahip olan bu işlemci, kullanıcılarına güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 16GB LPDDR5X 8533 RAM ile donatılmış olması, bu dizüstü bilgisayarın yüksek bellek gereksinimleri olan kullanıcılar için ideal olabileceğini gösteriyor.

Samsung'un bu yeni ürünü ile esneklik ve güçlü donanımı bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst düzeye taşımayı amaçladığı görülüyor. Galaxy Book 5 Pro 360'ın, modern kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandığı ve bu bağlamda yüksek beklentileri karşılaması bekleniyor.

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