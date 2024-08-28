Samsung’un yeni 2’si 1 arada bilgisayarı yeni sızıntılarla gündemde

Samsung'un yeni amiral gemisi sınıfındaki ürünleri arasında yer alan Galaxy Book 5 Pro 360, piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Galaxy Book 4 Pro 360'ın doğrudan halefi olan bu model, esnek ve premium bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunmayı vaat ediyor. Yenilikçi 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, kullanıcılar bu cihazı hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet olarak kullanabilirler.
Galaxy Book 5 Pro 360, Bluetooth SIG sertifikası alarak yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin işaretlerini verdi. 91Mobiles üzerinden edinilen bilgilere göre, NT960QHA, NT960QHZ, NT9610HA, NP960QHA ve NP964QHA olmak üzere beş farklı model numarası tespit edildi. Bu modeller, muhtemelen farklı pazarlara yönelik veya çeşitli donanım konfigürasyonlarına sahip olacak.
Bu yılın başlarında Galaxy Book 5 Pro'nun Intel'in Lunar Lake CPU'su ve Arc GPU'su ile çalışırken görülmesi, Galaxy Book 5 Pro 360'ın da benzer bir işlemci ile gelme ihtimalini güçlendiriyor. 1.6GHz temel ve 2.8GHz turbo hızına sahip olan bu işlemci, kullanıcılarına güçlü bir performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 16GB LPDDR5X 8533 RAM ile donatılmış olması, bu dizüstü bilgisayarın yüksek bellek gereksinimleri olan kullanıcılar için ideal olabileceğini gösteriyor.
Samsung'un bu yeni ürünü ile esneklik ve güçlü donanımı bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst düzeye taşımayı amaçladığı görülüyor. Galaxy Book 5 Pro 360'ın, modern kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlandığı ve bu bağlamda yüksek beklentileri karşılaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.