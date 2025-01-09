Samsung’un yeni abonelik sistemi projesi kafalarda soru işareti oluşturdu

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Samsung, CES 2025 etkinliği sırasında düzenlediği basın toplantısında, Galaxy serisi cihazlar için "AI aboneliği" adı altında yeni bir hizmet başlatmayı planladığını duyurdu. Şirketin temsilcilerinden Han Jong-hee, bu abonelik sisteminin Şubat 2025 itibarıyla Galaxy cihazlarına uygulanacağını belirtti. Bu ay içinde Galaxy S25 serisinin de satışa sunulması bekleniyor. İlk etapta ABD ve Güney Kore'de devreye alınacak bu sistemin, Ballie isimli yapay zekâ robotuyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Ballie'nin, Samsung’un daha önce duyurduğu ve bu yıl pazara sunulması planlanan bir yapay zekâ özellikli robot olduğu biliniyor.

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Galaxy cihazları için planlanan bu abonelik sistemi ise tamamen farklı bir içeriğe sahip. Han Jong-hee'nin açıklamasına göre, bu hizmet bir yandan cihazların donanımına yönelik taksit planlarını ve satış sonrası destek hizmetlerini içeriyor. Bu nedenle, “AI aboneliği” isminin şu an için yanıltıcı olduğu değerlendiriliyor. Abonelik sisteminin, Samsung kullanıcılarının cihazlarına yönelik bakım ve destek hizmetlerini daha erişilebilir kılmayı amaçladığı bildirildi.

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S24 serisinde “Galaxy AI” adı altında yapay zekâ özelliklerini tanıtmıştı. Ancak bu özelliklerin ücretsiz olarak sağlanmasının 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacağı belirtilmişti. Şirket, üçüncü taraf yapay zekâ hizmetlerinde farklı koşullar uygulanabileceğine de dikkat çekmişti. Bu açıklamalar, gelecekte bu tür hizmetlerin bir abonelik modeline dönüştürülebileceği yönünde beklentiler yaratmıştı.

Galaxy S25 serisi için resmi tanıtım etkinliği 22 Ocak 2025’te Kaliforniya, San Jose’de düzenlenecek. Etkinliğin ardından ön siparişler alınmaya başlanacak.

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