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    Samsung'un yeni kamera teknolojisi, kamera çıkıntılarını azaltacak: ISOCELL ALoP ile tanışın

    Samsung'un yeni kamera teknolojisi, gittikçe büyüyen ve telefonda çıkıntı yapan kameraları küçültmeyi vadediyor. Yenilikçi ISOCELL ALoP teknolojisi neler sunuyor?
    Samsung'un yeni kamera teknolojisi kamera çıkıntılarını azaltacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların gün geçtikçe artan kamera yetenekleri, aynı zamanda kameraların büyümesine ve kamera çıkıntılarının artmasına neden oluyor. Samsung'un yeni kamera teknolojisi bu soruna bir çözüm getiriyor.

    ISOCELL ALoP teknolojisinin avantajları neler?

    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı ISOCELL ALoP (Prizma Üzeri Lens) teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lenslerini yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltmayı vadediyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.

    Samsung'un yeni kamera teknolojisi kamera çıkıntılarını azaltacak Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni kamera teknolojisi kamera çıkıntılarını azaltacak Tam Boyutta Gör
    ALoP teknolojisi, 40° eğimli bir prizma ve 10° açılı bir sensör düzeneği kullanarak, telefoto kamera modülünün genel yüksekliğinin ve uzunluğunun geleneksel tasarımlara kıyasla %22 oranında azalmasını sağlıyor. Böylelikle daha az çıkıntılı kamera modüllerinin yerleştirilmesine olanak tanıyor.

    ALoP'un yenilikçi lens düzenlemesi, 80 mm odak uzaklığında f/2.58 diyafram açıklığını destekleyerek düşük ışık koşullarında bile daha parlak ve düşük gürültülü görüntüler sunuyor. 

    ALoP tasarımı yalnızca kamera modülünün bouyutunu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda periskop kameraların kare şeklindeki görünümünü ortadan kaldırarak, daha estetik olan geleneksel daire şeklinde kamera görünümüyle diğer lenslerle uyumlu bir görünüm sunuyor.

    Samsung'un yeni kamera teknolojisini ilk olarak hangi modelinde kullanacağı henüz belli değil. Koreli devin önümüzdeki sene ince bir Galaxy S25 modeli tanıtacağı biliniyor. Belki de bu modül yeni modelde karşımıza çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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