Samsung'un yeni kamera teknolojisi, kamera çıkıntılarını azaltacak: ISOCELL ALoP ile tanışın

ISOCELL ALoP teknolojisinin avantajları neler?
Samsung'un yakın zamanda tanıttığı ISOCELL ALoP (Prizma Üzeri Lens) teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lenslerini yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltmayı vadediyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.
ALoP'un yenilikçi lens düzenlemesi, 80 mm odak uzaklığında f/2.58 diyafram açıklığını destekleyerek düşük ışık koşullarında bile daha parlak ve düşük gürültülü görüntüler sunuyor.
ALoP tasarımı yalnızca kamera modülünün bouyutunu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda periskop kameraların kare şeklindeki görünümünü ortadan kaldırarak, daha estetik olan geleneksel daire şeklinde kamera görünümüyle diğer lenslerle uyumlu bir görünüm sunuyor.
Samsung'un yeni kamera teknolojisini ilk olarak hangi modelinde kullanacağı henüz belli değil. Koreli devin önümüzdeki sene ince bir Galaxy S25 modeli tanıtacağı biliniyor. Belki de bu modül yeni modelde karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir