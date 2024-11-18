Samsung'un yeni kamera teknolojisi, kamera çıkıntılarını azaltacak: ISOCELL ALoP ile tanışın

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların gün geçtikçe artan kamera yetenekleri, aynı zamanda kameraların büyümesine ve kamera çıkıntılarının artmasına neden oluyor. Samsung'un yeni kamera teknolojisi bu soruna bir çözüm getiriyor.

ISOCELL ALoP teknolojisinin avantajları neler?

Samsung'un yakın zamanda tanıttığı ISOCELL ALoP (Prizma Üzeri Lens) teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lenslerini yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltmayı vadediyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.

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Tam Boyutta Gör ALoP teknolojisi, 40° eğimli bir prizma ve 10° açılı bir sensör düzeneği kullanarak, telefoto kamera modülünün genel yüksekliğinin ve uzunluğunun geleneksel tasarımlara kıyasla %22 oranında azalmasını sağlıyor. Böylelikle daha az çıkıntılı kamera modüllerinin yerleştirilmesine olanak tanıyor.

ALoP'un yenilikçi lens düzenlemesi, 80 mm odak uzaklığında f/2.58 diyafram açıklığını destekleyerek düşük ışık koşullarında bile daha parlak ve düşük gürültülü görüntüler sunuyor.

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ALoP tasarımı yalnızca kamera modülünün bouyutunu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda periskop kameraların kare şeklindeki görünümünü ortadan kaldırarak, daha estetik olan geleneksel daire şeklinde kamera görünümüyle diğer lenslerle uyumlu bir görünüm sunuyor.

Samsung'un yeni kamera teknolojisini ilk olarak hangi modelinde kullanacağı henüz belli değil. Koreli devin önümüzdeki sene ince bir Galaxy S25 modeli tanıtacağı biliniyor. Belki de bu modül yeni modelde karşımıza çıkabilir.

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