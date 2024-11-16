Samsung'un yeni XR gözlükleri, Ray-Ban Meta'ya rakip olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un Google ile birlikte geliştirdiği XR gözlükleri, teknoloji dünyasında merakla beklenen giyilebilir cihazlarından biri. Yeni bir araştırma raporuna göre şirketin 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı akıllı gözlükler, 500.000 adetlik ilk üretim serisiyle tüketicilerle buluşacak. Bu yeni nesil gözlükler, popüler Ray-Ban Meta modeliyle benzer özelliklere sahip olacak ve giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Samsung XR gözlükleri: AI destekli akıllı gözlük teknolojisinde yeni dönem

Teknik özelliklere bakıldığında, Samsung'un XR gözlüklerinin Ray-Ban Meta'da da kullanılan Qualcomm AR1 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. 12 MP kamera ve 155 mAh batarya kapasitesiyle donatılan gözlüklerin, 50 gram ağırlığında olması planlanıyor. Bu özellikler, Ray-Ban Meta'nın teknik özellikleriyle oldukça benzerlik gösteriyor, ancak Samsung'un ürünü biraz daha ağır olacak gibi görünüyor.

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Samsung'un yeni gözlüklerini rakiplerinden ayıran en önemli özellik, gelişmiş yapay zeka yetenekleri olacak. Gemini destekli AI görevlerinin yanı sıra, ödeme sistemleri entegrasyonu, QR kodu tanıma, jest tanıma ve insan tanıma işlevleri gibi yenilikçi özelliklere sahip olacak. Bu özellikler, gözlüklerin günlük hayatta daha fazla kullanım senaryosuna hitap edeceğini gösteriyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, gözlüklerin ekran içermeyecek olması. Bu tercih, cihazın pil ömrü ve ağırlık dengesini korumak adına alınmış bilinçli bir karar gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar, gözlükleri uzun süre rahatlıkla takabilecek ve günlük aktivitelerini kesintisiz sürdürebilecekler.

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