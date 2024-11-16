Samsung'un yeni XR gözlükleri, Ray-Ban Meta'ya rakip olabilir

Samsung XR gözlükleri: AI destekli akıllı gözlük teknolojisinde yeni dönem
Teknik özelliklere bakıldığında, Samsung'un XR gözlüklerinin Ray-Ban Meta'da da kullanılan Qualcomm AR1 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. 12 MP kamera ve 155 mAh batarya kapasitesiyle donatılan gözlüklerin, 50 gram ağırlığında olması planlanıyor. Bu özellikler, Ray-Ban Meta'nın teknik özellikleriyle oldukça benzerlik gösteriyor, ancak Samsung'un ürünü biraz daha ağır olacak gibi görünüyor.
Samsung'un yeni gözlüklerini rakiplerinden ayıran en önemli özellik, gelişmiş yapay zeka yetenekleri olacak. Gemini destekli AI görevlerinin yanı sıra, ödeme sistemleri entegrasyonu, QR kodu tanıma, jest tanıma ve insan tanıma işlevleri gibi yenilikçi özelliklere sahip olacak. Bu özellikler, gözlüklerin günlük hayatta daha fazla kullanım senaryosuna hitap edeceğini gösteriyor.
Dikkat çeken bir diğer nokta ise, gözlüklerin ekran içermeyecek olması. Bu tercih, cihazın pil ömrü ve ağırlık dengesini korumak adına alınmış bilinçli bir karar gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar, gözlükleri uzun süre rahatlıkla takabilecek ve günlük aktivitelerini kesintisiz sürdürebilecekler.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir