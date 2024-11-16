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    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni XR gözlükleri, Ray-Ban Meta'ya rakip olabilir

    Samsung'un yeni XR gözlükleri, Ray-Ban Meta ile rekabet edebilir. 2025'in 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek olan gözlükler, AI destekli özelliklerle gelmesi bekleniyor. İşte detaylar:
    Samsung'un yeni XR gözlükleri, Ray-Ban Meta'ya rakip olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Google ile birlikte geliştirdiği XR gözlükleri, teknoloji dünyasında merakla beklenen giyilebilir cihazlarından biri. Yeni bir araştırma raporuna göre şirketin 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı akıllı gözlükler, 500.000 adetlik ilk üretim serisiyle tüketicilerle buluşacak. Bu yeni nesil gözlükler, popüler Ray-Ban Meta modeliyle benzer özelliklere sahip olacak ve giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

    Samsung XR gözlükleri: AI destekli akıllı gözlük teknolojisinde yeni dönem

    Teknik özelliklere bakıldığında, Samsung'un XR gözlüklerinin Ray-Ban Meta'da da kullanılan Qualcomm AR1 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. 12 MP kamera ve 155 mAh batarya kapasitesiyle donatılan gözlüklerin, 50 gram ağırlığında olması planlanıyor. Bu özellikler, Ray-Ban Meta'nın teknik özellikleriyle oldukça benzerlik gösteriyor, ancak Samsung'un ürünü biraz daha ağır olacak gibi görünüyor.

    Samsung'un yeni gözlüklerini rakiplerinden ayıran en önemli özellik, gelişmiş yapay zeka yetenekleri olacak. Gemini destekli AI görevlerinin yanı sıra, ödeme sistemleri entegrasyonu, QR kodu tanıma, jest tanıma ve insan tanıma işlevleri gibi yenilikçi özelliklere sahip olacak. Bu özellikler, gözlüklerin günlük hayatta daha fazla kullanım senaryosuna hitap edeceğini gösteriyor.

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise, gözlüklerin ekran içermeyecek olması. Bu tercih, cihazın pil ömrü ve ağırlık dengesini korumak adına alınmış bilinçli bir karar gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar, gözlükleri uzun süre rahatlıkla takabilecek ve günlük aktivitelerini kesintisiz sürdürebilecekler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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