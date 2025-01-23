Galaxy S25 vs Galaxy S24 karşılaştırması: Geçilir mi?

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Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 modellerini resmen tanıttı. Hali hazırda ön siparişe açılmış olan Galaxy S25 serisi, yoğun yapay zeka özellikleriyle birlikte geliyor. Peki Galaxy S25 ile Galaxy S24’ü karşılaştırınca farklar neler? Galaxy S24’ten Galaxy S25’e geçilir mi? İşte Galaxy S25 vs Galaxy S24 karşılaştırması:

Galaxy S25 vs Galaxy S24 Özellik Galaxy S25 Galaxy S24 Ekran 6,2 inç, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit 6,1 inç, Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite (3 nm) Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) RAM 12GB 8 GB Batarya 4000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz, 4.5W ters kablosuz 4000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz, 4.5W ters kablosuz Arka Kamera 1 50 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS Arka Kamera 2 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom Arka Kamera 3 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video Video 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm 12 MP, f/2.2, 26mm Depolama 128/256/512GB 128/256/512 GB Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE Konektör USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG Güvenlik Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ses Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon Stereo hoparlörler

Üçlü mikrofon Boyut ve Ağırlık 146.9 x 70.5 x 7.2 mm, 162 gr 147 x 70.6 x 7.6 mm, 167 gr Renk Buz Mavisi, Lacivert, Gümüş, Mint Yeşili, Gece Mavisi, Mercan, Pembe Mor, Sarı, Siyah, Gri, Yeşil, Safir, Mavi, Turuncu Tanıtım Fiyatı 799 dolar, Türkiye satış fiyatı 51.499 TL 799 dolar, Türkiye satış fiyatı 39.999 TL

Fiyat 💲

Samsung’un Galaxy S25 modelinde fiyat artışına gidebileceği söyleniyordu. Ancak firma, Galaxy S25’i önceki senenin modeli olan Galaxy S24 ile aynı fiyattan satışa sundu. Her iki cihaz da 799 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Ancak bu, yurt dışı için geçerli. Türkiye’de ise Galaxy S24, 39.999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarken bu yıl Galaxy S25 51.499 TL seviyesinden satışa çıktı.

Tasarım ve ekran 📱

Samsung, Galaxy S23’ten Galaxy S24’e geçişte 6,1 inçlik ekranı küçük bir oranda artırarak 6,2 inç seviyesine çıkarmıştı. Yukarıdaki teknik özellikler tablosundan da görüleceği üzere Galaxy S25 de aynı 6.2 inçlik ekran bulunuyor. Çözünürlük ve yenileme hızları da aynı. Galaxy S25 serisinde ekran tarafındaki en önemli fark ise videoları ve metinleri keskinleştirmek için yapay zeka kullanan bir özellik olan ProScaler. Bu, düşük çözünürlüklü içeriğin daha iyi görünmesini sağlıyor; en azından iddia bu yönde. Ancak bu özellik serinin sadece Plus ve Ultra varyantlarında mevcut; temel modelde yok.

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Galaxy S25, S24'ün tasarımını ince değişikliklerle geliştiriyor: 5 gram daha hafif ve 0,4 milimetre daha ince. Her iki telefon da aynı alüminyum çerçeveyi ve mat cam arka yüzeyi paylaşıyor. Dayanıklılık açısından, her iki model de suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip.

Her iki model de beklendiği gibi çalışan ultrasonik parmak izi sensörleri ve yüz tanıma da bulunuyor. Genel olarak Galaxy S25’in ekranı marjinal olarak daha iyi olsa da halihazırda Galaxy S24 kullanan birisi için mevcut farklar belirleyici bir faktör değil.

Performans ve yazılım 💪

Galaxy S25'teki en büyük yükseltme, S24'teki Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla yüzde 37 daha hızlı CPU, yüzde 30 daha hızlı GPU ve yüzde 40 daha iyi AI performansı sunan Snapdragon 8 Elite yonga seti. Bu da S25'i oyun, çoklu görev ve diğer yorucu uygulamalarda çok daha iyi hale getiriyor. Bir diğer önemli fark ise RAM miktarının 8GB'dan 12GB seviyesine yükseltilmiş olması. Bilindiği üzere RAM, özellikle günümüz multimodal yapay zekaları için hayati öneme sahip. 8 GB artık yapay zeka için minimum olarak kabul ediliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung ayrıca S25'i daha çok yönlü hale getiren yeni Galaxy AI özellikleri de ekledi: Generative Edit, Now Brief, Now Bar, Circle to Search, Nightography Video gibi daha gelişmiş yapay zeka özellikleri bulunuyor. Tüm bunlar ve dahası Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın bir parçası.

Samsung açıkça onaylamasa da bu yeni AI özelliklerinin çoğunun One UI 7 güncellemesini aldığında Galaxy S24 serisine de gelmesini bekliyoruz. Güncelleme demişken, her iki cihazda da 7 yıllık işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği bulunuyor.

Genel olarak performans ve yazılım da Galaxy S25, önceki nesilden -özellikle performans penceresinde- daha önde. Snapdragon 8 Elite mevcut ve gelecek yapay zeka özellikleri için daha güçlü bir altyapı sunuyor.

Kamera 🤳

Galaxy S25, 50MP ana sensör, 12MP ultra geniş lens ve 10MP telefoto lens içeren S24 ile aynı kamera donanımını koruyor. Burada diyafram açıklıkları gibi detaylar da aynı.

Tam Boyutta Gör Bu biraz hayal kırıklığına uğratsa da Samsung, S25'in yeni ProVisual Engine ile görüntü işlemeyi geliştirdiğini iddia ederek daha iyi dinamik aralık, daha az gürültü ve daha keskin ayrıntılar vaat ediyor. Bunun dışında Spatio Temporal Filter (STF) kullanarak, gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltmak için hareketi analizi yapay yapay zeka destekli bir video gürültü azaltma özelliği de geliyor.

Video tarafında S24'ün 8 bit videosuna kıyasla artık 10 bit HDR video çekim yeteneği de geliyor. Samsun ek olarak sanal diyafram (Virtual Aperture) özelliğini de duyurdu. RAW kamera modunda mevcut olan bu özellik, portre modunu kullanmadan alan derinliğini f/1,4 ila f/16 arasında ayarlamanızı sağlıyor. Log desteğinin de geldiğini unutmayalım. Daha profesyoneller için bu, önemli ve tercih sebebi olabilecek bir özellik.

Pil ömrü ve şarj

Hem Galaxy S25 hem de S24, 4.000mAh bataryaya sahip. Ancak, S25'in Snapdragon 8 Elite yonga seti daha verimli, yani benzer kullanım koşullarında muhtemelen daha iyi pil ömrü elde edilecek. Kapasitenin yanında en kötü diyebileceğimiz taraf ise şarj hızının değişmemiş olması. Galaxy S25 halen 25W kablolu şarj hızına sahip. Bu, diğer Android rakipler ile kıyaslandığında çağ dışı gibi görünüyor.

Peki Galaxy S24’ten Galaxy S25’e geçilir mi?

Galaxy S25, tekerleği yeniden icat etmiyor ancak Galaxy S24’e göre onu daha pürüzsüz bir deneyim için daha mükemmel bir yuvarlar haline getiriyor. Bunu da çoğunlukla yeni yapay zeka özellikleri ve donanımıyla yapıyor. Düşük çözünürlüklü videolar için ProScaler ve ilginç çekimler için Virtual Aperture özelliği göze ilk çarpanlardan.

Ancak zaten Galaxy S24 kullanıyorsanız sadece bu özellikler Galaxy S25’e geçiş yapmak için yeterli görünmüyor. Henüz Samsung açıkça ifade etmemiş olsa da One UI 7.0 güncellemesi ile AI ve yazılım özelliklerinin büyük kısmı zaten Galaxy S24 serisine de gelecek... Bu da doğrudan geçişi daha da az mantıklı hale getiriyor.

Ancak, Galaxy S23 veya daha eski bir modeli kullanıyor ya da diğer Android cihazlardan birisini kullanıyorsanız ve görece küçük bir cihaz istiyorsanız Galaxy S24 oldukça güçlü bir seçenek. Donanım ve yazılım tarafında Android dünyasının en güçlüsü demek çok da yanlış olmayacaktır.

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