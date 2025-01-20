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    Samsung, Galaxy S26 Ultra'da 200 MP telefoto periskop kameraya geçiş yapabilir

    Samsung, önümüzdeki seneki amiral gemisi modellerinin birinde kamera yükseltmesine giderek 200 MP telefoto periskop kameraya yer verebilir. Şirket, şu anda 50 MP periskop lens kullanıyor.
    Samsung, Galaxy S26 Ultra'da 200 MP periskop kamera kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi modellerindeki kamera donanımını yükseltme konusunda oldukça yavaş hareket ediyor. Yakında çıkacak Galaxy S25 serisinde, büyük ölçüde bir önceki senenin kamera donanımını kullanacak olan şirket, önümüzdeki sene için önemli bir kamera yükseltmesi gerçekleştirebilir.

    Galaxy S26 Ultra'da kullanılması muhtemel

    Weibo platformunda yer alan ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Samsung'un gelecekteki amiral gemilerinden birinde 1/1,5 inç büyülüğünde 200 MP periskop telefoto kamera kullanmayı planladığını iddia ediyor. Büyük kamera yükseltmelerinin ilk olarak Galaxy S Ultra serisi telefonlara geldiği göz önüne alındığında, Galaxy S26 Ultra'nın bu yeni 200 MP kamerayı kullanması muhtemel.

    Şu anda Galaxy S24 Ultra, 5x periskop telefoto kamera için 50 MP sensör kullanıyor ve yaklaşan Galaxy S25 Ultra'da da aynı sensörün yer alması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra'nın kamera sisteminde gerçekleşecek olan tek değişiklik, S24 Ultra'nın 12 MP'lik kamerasından 50 MP ultra geniş kameraya geçiş yapılması olacak.

    Samsung, Galaxy S20 Ultra ile ultra yüksek çözünürlüklü akıllı telefon kameraları trendini başlattı. Galaxy S23 Ultra ile ana sensör çözünürlüğünü 108 MP'den 200 MP'ye yükselten şirketin periskop kamerada da çözünürlüğü 200 MP'e çıkarması bekleniyor. Ancak, bahsedilen sensör (1/1,5 inç), Galaxy S24 Ultra'nın 200 MP ana sensöründen (1/1,33 inç) daha küçük bir sensör olacak.

    Ancak Galaxy S26 Ultra, 200 MP telefoto kamera kullanan ilk cihaz olmayacak. Vivo X100 UltraVivo X200 Pro ve Honor Magic 7 Pro, telefoto kameraları için 200 MP sensörleri şu an kullanıyor.

    Telefoto kameralarda yüksek çözünürlüğe geçmenin birçok avantajı bulunuyor. Yüksek çözünürlük, daha fazla ayrıntı sunmasının yanında, sensörün merkez bölgesinden optik kalitede kırpma yapılmasına da olanak tanıyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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