Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu

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Samsung’un özellikle mobil ve giyilebilir cihazları için ünlü markalar ile çalıştığına sık sık şahit oluyoruz. Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modeli için de Adidas markası ile iş birliği yapıyor.

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Stan Smith Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı

Stan Smith Galaxy Buds Pro tematik kablosuz kulaklık Adidas’ın Stan Smith tenis ayakkabılarından ilham almış. Ayakkabının yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu kulaklığın şarjlı kutusunun yerleştirildiği muhafaza şapka şeklinde tasarlanmış. Yine perakende kutusu da ayakkabı kutusuna benziyor.

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Sınırlı sayıda üretilecek olacak Stan Smith Galaxy Buds Pro donanım anlamında bir değişiklik barındırmıyor ancak Galaxy telefonlarında ilk eşleşme sonrasında özel bir Adidas Originals teması ekleniyor.

Stan Smith Galaxy Buds Pro tematik kulaklık modeli Güney Kore’de 249$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Müşterilere geri dönüştürülebilir materyallerden imal edilen yeni Stan Smith ayakkabıları için hediye kuponu da verilecek.

https://www.gsmarena.com/samsung_and_adidas_collab_on_stan_smith_galaxy_buds_pro_-news-48513.php

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