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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu

    Stan Smith Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklıklar yeşil ve beyaz renk temasının yanı sıra şapka tasarımlı muhafazası ve Galaxy cihazları için özel teması ile de dikkat çekiyor.
    06 Nisan 2021, 12:00 (1 hf.)
    3,3b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un özellikle mobil ve giyilebilir cihazları için ünlü markalar ile çalıştığına sık sık şahit oluyoruz. Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modeli için de Adidas markası ile iş birliği yapıyor.

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    Stan Smith Galaxy Buds Pro özellikleri ve fiyatı

    Stan Smith Galaxy Buds Pro tematik kablosuz kulaklık Adidas’ın Stan Smith tenis ayakkabılarından ilham almış. Ayakkabının yeşil ve beyaz renklerinin hakim olduğu kulaklığın şarjlı kutusunun yerleştirildiği muhafaza şapka şeklinde tasarlanmış. Yine perakende kutusu da ayakkabı kutusuna benziyor.

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    Sınırlı sayıda üretilecek olacak Stan Smith Galaxy Buds Pro donanım anlamında bir değişiklik barındırmıyor ancak Galaxy telefonlarında ilk eşleşme sonrasında özel bir Adidas Originals teması ekleniyor.

    Stan Smith Galaxy Buds Pro tematik kulaklık modeli Güney Kore’de 249$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Müşterilere geri dönüştürülebilir materyallerden imal edilen yeni Stan Smith ayakkabıları için hediye kuponu da verilecek.



    https://www.gsmarena.com/samsung_and_adidas_collab_on_stan_smith_galaxy_buds_pro_-news-48513.php
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ahah ssjsjjsjsjsjs bu nasi tasarim bide kulaklik diye satiyolar
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    M mavitonunda 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence sportif bir tarz için fena olmamış
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeşil olmayasaymış iyiymiş
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sennheiser & adidas tan donra bu biraz tahtakale işi olmuş
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    WeDneS (Ercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komik geldi biraz ayakkabı kutusu gibi
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı beğenmedim ama samsungun taşınabilir aksesuarlara yönelmesini doğru buluyorum
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    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Keko
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Tam aradığım şey
    Yanıtla +2
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kötü
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