Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi

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Galaxy Fold ile yıla damgasını vuran Samsung, şu sıralar yeni bir katlanabilir telefon duyurma hazırlığında. Daha önce birçok kez sızdırılan ve Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıkan Samsung W20, tanıtımına saatler kala bir videoda ortaya çıktı.

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Samsung W20 tasarımı Galaxy Fold ile aynı

Daha önce pembe renk seçeneğiyle TENAA'da listelenen Samsung W20, bu kez de beyaz rengiyle bir videoda ortaya çıktı. Galaxy Fold ile neredeyse aynı tasarım hatlarına sahip telefonun özellikleri de hatırı sayılır derecede Galaxy Fold ile benzer. Ancak yeni modelde Galaxy Fold'da kullanılan Snapdragon 855 yongası yerine daha yüksek frekans hızlarına sahip Snapdragon 855+ yonga setine yer verileceği rivayet ediliyor.

Ayrıca Samsung W20 modelinde 5G desteğine de yer verilmesi bekleniyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonunu, yarın Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte duyurması bekleniyor.

http://www.slashleaks.com/l/samsung-w20-hands-on-leaks