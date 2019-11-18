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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi

    Samsung'un 5G destekli yeni katlanabilir telefonu W20, tanıtımına saatler kala bir videoda kendini gösterdi. Tasarım detayları ortaya çıkan Samsung W20 yarın tanıtılacak.
    4 gün
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi
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    Galaxy Fold ile yıla damgasını vuran Samsung, şu sıralar yeni bir katlanabilir telefon duyurma hazırlığında. Daha önce birçok kez sızdırılan ve Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıkan Samsung W20, tanıtımına saatler kala bir videoda ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı"

    Samsung W20 tasarımı Galaxy Fold ile aynı

    Daha önce pembe renk seçeneğiyle TENAA'da listelenen Samsung W20, bu kez de beyaz rengiyle bir videoda ortaya çıktı. Galaxy Fold ile neredeyse aynı tasarım hatlarına sahip telefonun özellikleri de hatırı sayılır derecede Galaxy Fold ile benzer. Ancak yeni modelde Galaxy Fold'da kullanılan Snapdragon 855 yongası yerine daha yüksek frekans hızlarına sahip Snapdragon 855+ yonga setine yer verileceği rivayet ediliyor. 

    Ayrıca Samsung W20 modelinde 5G desteğine de yer verilmesi bekleniyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonunu, yarın Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte duyurması bekleniyor. 



    http://www.slashleaks.com/l/samsung-w20-hands-on-leaks Yorum Yaz
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    khytr89 4 gün en beğenilen
    Geldi beyler





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    yorumculuklar 4 gün
    Razr alır gider bu katlanabilir işinde, kaliteli bir cihaz yapmışlarsa. Gerçekten harika bir iş ortaya çıkartmışlar, eskiden güzel olan bir modeli böyle canlandırmak güzel.
    Razr alır gider bu katlanabilir işinde, kaliteli bir cihaz yapmışlarsa. Gerçekten harika bir iş ortaya çıkartmışlar, eskiden güzel olan bir modeli böyle canland...
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    Çağdaş 3 gün
    Microsoft bence iyi yaptı iki ayrı ekran kullanmakla, şu iz olayı hoş değil.
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    khaos 3 gün
    Ekranın tam ortasındaki ütü izini nasıl ve ne zaman halledecekler önemli olan o
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    al-ozaria 4 gün
    Samsung yanlış yoldasın. Yol yakınken Lenovo-Motorola, Huawei'nin istikamtinde dikine katlanır yönüne sap. Gittiğin yol çıkmaz sokak...
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    khytr89 4 gün en beğenilen
    Geldi beyler





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    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yorumculuklar 4 gün
    Razr alır gider bu katlanabilir işinde, kaliteli bir cihaz yapmışlarsa. Gerçekten harika bir iş ortaya çıkartmışlar, eskiden güzel olan bir modeli böyle canlandırmak güzel.
    Yanıtla +8
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    interwap 4 gün
    Samsung'un katlanabilir telefonu tasarım olarak gereksinimleri tam karşılamıyor. Açıkken tamamda kapalı durumdaki hali üzerinde çalışmalılar.
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    Relax Relax 4 gün
    Süreyya Hanım'ın fotoğrafı nerde :)
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