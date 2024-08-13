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    Artık daha akıllı ve daha güçlü: Google Pixel 9 tanıtıldı

    Google, kısa bir süre önce düzenlediği Made by Google etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Teknoloji devinin yeni akıllısı Google Pixel 9 fiyatı ve özellikleri burada:
    Google Pixel 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google, bugün düzenlediği Made by Google etkinliğinde yeni Pixel serisiyle birlikte beklenen diğer cihazlarını tanıttı. Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinden oluşan yeni seriyle karşımıza çıkan Google, tasarımsal ve donanımsal olmak üzere bir dizi önemli değişiklik yapmış durumda. İşte Pixel 9 özellikleri ve fiyatı dahil olmak üzere tüm detaylar:

    Daha akıllı, daha güçlü

    Google Pixel 9, henüz yeni tanıtılmış olsa da esasında bu cihaza dair neredeyse tüm detaylar birkaç aydır internette dolaşıyordu. Bu bilgiler nitekim Google tarafından resmen doğrulanmış oldu. Google Pixel 9 ve ailenin diğer üyeleri daha düz kenarlara ve arka tarafta elips şeklinde bir kamera modülüne sahip. Pixel 9'un obsidyen, porselen, gül rengi ve yeşil renklerinde geleceğini de belirtelim.

    Google Pixel 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihazın daha spesifik taraflarına baktığımızda ise bizleri ilk olarak 1-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç büyüklüğünde 1080 x 2424 piksel çözünürlüklü OLED ekran karşılıyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu ekranda gösterilenlere ise Google Tensor G4 yongası güç veriyor. Bu yongaya 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tensor G4, önceki yongalarda olduğu gibi Samsung tarafından üretiliyor. 8 çekirdekli bir işlemciyle birlikte Mali G715 GPU’suna ve aynı zamanda dahili NPU’ya sahip bu yonga. Pixel 8 ile karşılaştırdığımızda ekran boyunda hafif bir artış yaşandığını ve bellek tarafında 8 GB yerine 12 GB’a geçildiğini görüyoruz.
    Google Pixel 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafına geçtiğimizde ise cihazın ön yüzünde bulunan 10,5 MP’lik bir özçekim kamerası dikkat çekiyor. Arka tarafta ise 50 MP ana sensör ve 48 MP ultra geniş açısı sensörü yer alıyor. Yeni tasarımda kamera dizilimi merkezde yer alıyor ve önceki modellerde bulunan çubuk artık yok. Öte yandan ana sensörde Super Res zoom özelliği ile 8x optik kalitede zoom özelliği yer alıyor.

    Yazılım tarafında ise Google, Pixel 9 ailesinin tamamında Android 14’ü sunuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi firma, tüm modelleri ise 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi vadediyor. Yazılım demişken Pixel serisi yapay zekadan da nasibini elbette alıyor. Bu arada batarya tarafında da önemli gelişmeler bulunuyor. 4.700 mAh'lık batarya, sadece 30 dakika içinde yüzde 55'e ulaşabiliyor. Ancak bunun için ayrı olarak satılan yeni 45W USB-C şarj cihazı gerekiyor. Pixel 9 aynı zamanda hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip. Google'a göre Pixel 9, Pixel 8'e göre yüzde 20 daha uzun pil ömrü sunacak.

    Yapay zeka olmazsa olmaz

    Yeni gelen Pixel Screenshots adındaki özellik etkinlikler, yerler ve daha fazlası gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bilgileri kaydetmenize yardımcı oluyor. Bu özellik ekran görüntülerinizdeki "yararlı ayrıntıları kaydedip işleyerek" bunlar arasında arama yapmanıza olanak tanıyacak. Windows’un tartışmalı Recall özelliğine benziyor ancak sadece ekran görüntülerinde çalışıyor. Google ayrıca “Add MeBeni Ekle adında bir özelliği de telefonlara yerleştiriyor. Bu sayede fotoğrafta olmayan bir kişiyi yapay zeka ile fotoğrafa eklemek mümkün oluyor. Gemini entegrasyonuna da sahip olan yeni Pixel’ler önceki seride olan Circle to Search ve Magic Editor araçlarına da sahip durumdalar.

    Teknoloji devi Google I/O'da Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmanın yeni bir yolu olan Gemini Live’ı duyurmuştu. Gemini Live, tüm Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilecek. Buna Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold sahipleri de dahil ve hepsi satın aldıklarında bir yıllık Gemini Advanced sahibi olacak. Gemini Live, doğrudan telefonunuzdan veya Pixel Buds'ınızdan Gemini ile serbest akışlı bir konuşma yapmanızı sağlıyor.

    Heyecan verici diğer bir özellik ise Uydu SOS özelliğinin eklenmesi.Bir bölgede hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığında ve geleneksel SOS işlevini etkinleştirdiğinizde Pixel 9, sinyalin seçtiğiniz kişilere yayınlanmasını sağlamak için bir uydu ağına bağlanacak. Bu, iPhone 14 ve 15'lerde bulunan Acil SOS özelliğine benziyor. Google'a göre bu hizmet iki yıl boyunca ücretsiz olacak ve sadece ABD'de kullanılacak.

    Google Pixel 9 özellikleri

    Google Pixel 9 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,3 inç OLED, 1080 x 2424 piksel, 60-120 Hz, 2.700 nit
    • İşlemci: Tensor G4 ve Titan M2 güvenlik işlemcisi
    • Bellek: 12 GB
    • Depolama: 128 ve 256 GB
    • Ön kamera: 10,5 MP ƒ/2.2 
    • Arka kamera: 50 MP ƒ/1.68 + 48 MP ƒ/1.7
    • Batarya: 4.700mAh, 45W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14

    Google Pixel 9 fiyatı ne kadar?

    128 GB kapasiteye sahip Google Pixel 9 fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. 256 GB kapasiteli modelin fiyatı ise 899 dolar. Yeni cihaz, geçen yılki modele göre 100 dolar daha pahalı.

    Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?

    Google Pixel 9, 22 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak. Önceki modellerde olduğu gibi Pixel 9 ailesi de Türkiye'de satılmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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