Artık daha akıllı ve daha güçlü: Google Pixel 9 tanıtıldı

- Daha akıllı, daha güçlü
- Yapay zeka olmazsa olmaz
- Google Pixel 9 özellikleri
- Google Pixel 9 fiyatı ne kadar?
- Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Daha akıllı, daha güçlü
Google Pixel 9, henüz yeni tanıtılmış olsa da esasında bu cihaza dair neredeyse tüm detaylar birkaç aydır internette dolaşıyordu. Bu bilgiler nitekim Google tarafından resmen doğrulanmış oldu. Google Pixel 9 ve ailenin diğer üyeleri daha düz kenarlara ve arka tarafta elips şeklinde bir kamera modülüne sahip. Pixel 9'un obsidyen, porselen, gül rengi ve yeşil renklerinde geleceğini de belirtelim.
Yazılım tarafında ise Google, Pixel 9 ailesinin tamamında Android 14’ü sunuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi firma, tüm modelleri ise 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi vadediyor. Yazılım demişken Pixel serisi yapay zekadan da nasibini elbette alıyor. Bu arada batarya tarafında da önemli gelişmeler bulunuyor. 4.700 mAh'lık batarya, sadece 30 dakika içinde yüzde 55'e ulaşabiliyor. Ancak bunun için ayrı olarak satılan yeni 45W USB-C şarj cihazı gerekiyor. Pixel 9 aynı zamanda hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip. Google'a göre Pixel 9, Pixel 8'e göre yüzde 20 daha uzun pil ömrü sunacak.
Yapay zeka olmazsa olmaz
Yeni gelen Pixel Screenshots adındaki özellik etkinlikler, yerler ve daha fazlası gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bilgileri kaydetmenize yardımcı oluyor. Bu özellik ekran görüntülerinizdeki "yararlı ayrıntıları kaydedip işleyerek" bunlar arasında arama yapmanıza olanak tanıyacak. Windows’un tartışmalı Recall özelliğine benziyor ancak sadece ekran görüntülerinde çalışıyor. Google ayrıca “Add Me” Beni Ekle adında bir özelliği de telefonlara yerleştiriyor. Bu sayede fotoğrafta olmayan bir kişiyi yapay zeka ile fotoğrafa eklemek mümkün oluyor. Gemini entegrasyonuna da sahip olan yeni Pixel’ler önceki seride olan Circle to Search ve Magic Editor araçlarına da sahip durumdalar.
Teknoloji devi Google I/O'da Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmanın yeni bir yolu olan Gemini Live’ı duyurmuştu. Gemini Live, tüm Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilecek. Buna Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold sahipleri de dahil ve hepsi satın aldıklarında bir yıllık Gemini Advanced sahibi olacak. Gemini Live, doğrudan telefonunuzdan veya Pixel Buds'ınızdan Gemini ile serbest akışlı bir konuşma yapmanızı sağlıyor.
Heyecan verici diğer bir özellik ise Uydu SOS özelliğinin eklenmesi.Bir bölgede hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığında ve geleneksel SOS işlevini etkinleştirdiğinizde Pixel 9, sinyalin seçtiğiniz kişilere yayınlanmasını sağlamak için bir uydu ağına bağlanacak. Bu, iPhone 14 ve 15'lerde bulunan Acil SOS özelliğine benziyor. Google'a göre bu hizmet iki yıl boyunca ücretsiz olacak ve sadece ABD'de kullanılacak.
Google Pixel 9 özellikleri
- Ekran: 6,3 inç OLED, 1080 x 2424 piksel, 60-120 Hz, 2.700 nit
- İşlemci: Tensor G4 ve Titan M2 güvenlik işlemcisi
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 128 ve 256 GB
- Ön kamera: 10,5 MP ƒ/2.2
- Arka kamera: 50 MP ƒ/1.68 + 48 MP ƒ/1.7
- Batarya: 4.700mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14
Google Pixel 9 fiyatı ne kadar?
128 GB kapasiteye sahip Google Pixel 9 fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. 256 GB kapasiteli modelin fiyatı ise 899 dolar. Yeni cihaz, geçen yılki modele göre 100 dolar daha pahalı.
Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?
Google Pixel 9, 22 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak. Önceki modellerde olduğu gibi Pixel 9 ailesi de Türkiye'de satılmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.