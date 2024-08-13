Artık daha akıllı ve daha güçlü: Google Pixel 9 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Google, bugün düzenlediği Made by Google etkinliğinde yeni Pixel serisiyle birlikte beklenen diğer cihazlarını tanıttı. Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinden oluşan yeni seriyle karşımıza çıkan Google, tasarımsal ve donanımsal olmak üzere bir dizi önemli değişiklik yapmış durumda. İşte Pixel 9 özellikleri ve fiyatı dahil olmak üzere tüm detaylar:

Daha akıllı, daha güçlü

Google Pixel 9, henüz yeni tanıtılmış olsa da esasında bu cihaza dair neredeyse tüm detaylar birkaç aydır internette dolaşıyordu. Bu bilgiler nitekim Google tarafından resmen doğrulanmış oldu. Google Pixel 9 ve ailenin diğer üyeleri daha düz kenarlara ve arka tarafta elips şeklinde bir kamera modülüne sahip. Pixel 9'un obsidyen, porselen, gül rengi ve yeşil renklerinde geleceğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Cihazın daha spesifik taraflarına baktığımızda ise bizleri ilk olarak 1-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç büyüklüğünde 1080 x 2424 piksel çözünürlüklü OLED ekran karşılıyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu ekranda gösterilenlere ise Google Tensor G4 yongası güç veriyor. Bu yongaya 12 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tensor G4, önceki yongalarda olduğu gibi Samsung tarafından üretiliyor. 8 çekirdekli bir işlemciyle birlikte Mali G715 GPU’suna ve aynı zamanda dahili NPU’ya sahip bu yonga. Pixel 8 ile karşılaştırdığımızda ekran boyunda hafif bir artış yaşandığını ve bellek tarafında 8 GB yerine 12 GB’a geçildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafına geçtiğimizde ise cihazın ön yüzünde bulunan 10,5 MP’lik bir özçekim kamerası dikkat çekiyor. Arka tarafta ise 50 MP ana sensör ve 48 MP ultra geniş açısı sensörü yer alıyor. Yeni tasarımda kamera dizilimi merkezde yer alıyor ve önceki modellerde bulunan çubuk artık yok. Öte yandan ana sensörde Super Res zoom özelliği ile 8x optik kalitede zoom özelliği yer alıyor.

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Yazılım tarafında ise Google, Pixel 9 ailesinin tamamında Android 14’ü sunuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi firma, tüm modelleri ise 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi vadediyor. Yazılım demişken Pixel serisi yapay zekadan da nasibini elbette alıyor. Bu arada batarya tarafında da önemli gelişmeler bulunuyor. 4.700 mAh'lık batarya, sadece 30 dakika içinde yüzde 55'e ulaşabiliyor. Ancak bunun için ayrı olarak satılan yeni 45W USB-C şarj cihazı gerekiyor. Pixel 9 aynı zamanda hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip. Google'a göre Pixel 9, Pixel 8'e göre yüzde 20 daha uzun pil ömrü sunacak.

Yapay zeka olmazsa olmaz

Yeni gelen Pixel Screenshots adındaki özellik etkinlikler, yerler ve daha fazlası gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bilgileri kaydetmenize yardımcı oluyor. Bu özellik ekran görüntülerinizdeki "yararlı ayrıntıları kaydedip işleyerek" bunlar arasında arama yapmanıza olanak tanıyacak. Windows’un tartışmalı Recall özelliğine benziyor ancak sadece ekran görüntülerinde çalışıyor. Google ayrıca “Add Me” Beni Ekle adında bir özelliği de telefonlara yerleştiriyor. Bu sayede fotoğrafta olmayan bir kişiyi yapay zeka ile fotoğrafa eklemek mümkün oluyor. Gemini entegrasyonuna da sahip olan yeni Pixel’ler önceki seride olan Circle to Search ve Magic Editor araçlarına da sahip durumdalar.

Teknoloji devi Google I/O'da Gemini ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmanın yeni bir yolu olan Gemini Live’ı duyurmuştu. Gemini Live, tüm Gemini Advanced aboneleri tarafından kullanılabilecek. Buna Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold sahipleri de dahil ve hepsi satın aldıklarında bir yıllık Gemini Advanced sahibi olacak. Gemini Live, doğrudan telefonunuzdan veya Pixel Buds'ınızdan Gemini ile serbest akışlı bir konuşma yapmanızı sağlıyor.

Heyecan verici diğer bir özellik ise Uydu SOS özelliğinin eklenmesi.Bir bölgede hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmadığında ve geleneksel SOS işlevini etkinleştirdiğinizde Pixel 9, sinyalin seçtiğiniz kişilere yayınlanmasını sağlamak için bir uydu ağına bağlanacak. Bu, iPhone 14 ve 15'lerde bulunan Acil SOS özelliğine benziyor. Google'a göre bu hizmet iki yıl boyunca ücretsiz olacak ve sadece ABD'de kullanılacak.

Google Pixel 9 özellikleri

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Ekran : 6,3 inç OLED, 1080 x 2424 piksel, 60-120 Hz, 2.700 nit

: 6,3 inç OLED, 1080 x 2424 piksel, 60-120 Hz, 2.700 nit İşlemci : Tensor G4 ve Titan M2 güvenlik işlemcisi

: Tensor G4 ve Titan M2 güvenlik işlemcisi Bellek : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 ve 256 GB

: 128 ve 256 GB Ön kamera : 10,5 MP ƒ/2.2

: 10,5 MP ƒ/2.2 Arka kamera : 50 MP ƒ/1.68 + 48 MP ƒ/1.7

: 50 MP ƒ/1.68 + 48 MP ƒ/1.7 Batarya : 4.700mAh, 45W hızlı şarj

: 4.700mAh, 45W hızlı şarj İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 9 fiyatı ne kadar?

128 GB kapasiteye sahip Google Pixel 9 fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. 256 GB kapasiteli modelin fiyatı ise 899 dolar. Yeni cihaz, geçen yılki modele göre 100 dolar daha pahalı.

Google Pixel 9 ne zaman çıkacak?

Google Pixel 9, 22 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak. Önceki modellerde olduğu gibi Pixel 9 ailesi de Türkiye'de satılmayacak.

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