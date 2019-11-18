Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Yakın zamanda duyurulacak olan Honor V30 Pro'nun resmi basın görselleri sızdırıldı. Tam ekran konseptiyle tasarlanan telefon, delikli ekranı ve Samsung Galaxy M30'a benzer arka kamera dizilimiyle dikkat çekiyor.

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Honor V30 Pro nasıl olacak?

Delikli ekran tasarımını benimseyen telefonun sol üst köşesinde çift selfie kamerası için bir deliğe yer verilmiş. Ön kameraların teknik detayları hakkında bir bilgi bulunmazken, arka tarafta ise Galaxy M30'daki kamera dizilimini andıran üçlü kamera paketi kendine yer bulmuş. Daha önce sızdırılan bilgilere göre Honor V30 Pro'nun kamera özellikleri şu şekilde:

60 MP çözünürlüklü ana kamera

çözünürlüklü ana kamera 8 MP çözünürlüklü telefoto kamera

çözünürlüklü telefoto kamera 20 MP ultra geniş açı imkanı sunan kamera

Telefonun iskeletinde de önemli detaylara rastlamak mümkün. Öyle ki USB Type-C bağlantı noktasına yer verilen Honor V30 Pro'nun parmak izi tarayıcısı ise sağ tarafta güç tuşuna entegre edilmiş. Çene kısmında hoparlör ızgarası, sim tepsisi, mikrofon ve şarj girişi yer alan telefonun üst çerçevesinde ise ikinci mikrofon ve kızılötesi algılayıcı bulunuyor.

Şimdilik degradeli renk genk geçişlerine sahip mavi ve kırmızı renk opsiyonlarıyla gelecek gibi görünen telefonun Kirin 990 yonga setinden güç almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Kirin 990 5G çipsetine sahip farklı bir modelin de olması bekleniyor. Bu modelin firmanın ilk 5G destekli akıllı telefonu olması bekleniyor.

Honor V30 Pro 26 Kasım günü lanse edilecek. Telefon tanıtılır tanıtılmaz, tüm detaylar DonanımHaber'de olacak.

https://www.91mobiles.com/hub/honor-v30-press-render-design-punch-hole-dual-selfie-camera-exclusive