Samsung yeni bir akıllı telefon abonelik hizmeti başlattı

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 20 henüz tanıtılmasa bile firma, pahalı olacağının işaretini veren bir hamle yaptı. Firma yeni tanıttığı bir abonelik hizmetiyle kullanıcılara telefonlarını yenileriyle değiştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar aylık sabit bir ücret ödeyerek akıllı telefonlarını 9 aylık periyotlarda en yeni modelle değiştirebiliyorlar.

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Galaxy S20 modelinin satıştaki başarısızlığı her ne kadar koronavirüse bağlansa da, asıl başarısızlık sebebi Samsung’un fiyatlandırmadaki hatası olarak gösteriliyor. Firmanın 999 dolara en düşük fiyatla sunduğu S20 ailesi, Apple iPhone modellerine karşı tam bir hezimet yaşadı. iPhone 11’in 649 dolarlık, iPhone SE’nin ise 399 dolarlık fiyatı, Samsung modellerinin satışlarını haklı olarak tamamen baltaladı.

Samsung’un abonelik hizmeti, Samsung Access, Microsoft 365 aboneliğiyle birlikte geliyor ve 1TB OneDrive bulut depolama hizmeti ekliyor. Firma ayrıca Samsung Access içerisine Premium Care hizmetini de dâhil ederek hasar gören cihazları kontol altına alacak. Eğer telefonunuz abonelik süresince kırılırsa 99 dolar karşılığında yılda en fazla üç kereye kadar tamir ettirmek mümkün.

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Samsung Access planı, S20 modeli için aylık 37 dolar, Plus model için 42 dolar, Ultra model için ise 48 dolar talep ediyor. Kâr-zarar hesabı kısaca yapıldığında kullanıcı 36 ay içerisinde paket dâhilinde gelen her şeyi ayrıca satın almaya kıyasla 324 dolar kâr elde etmiş oluyor. Yeni Note 20 ailesi de şüphesiz tanıtıldığında paket dâhiline alınacaktır ve doğal olarak daha pahalı olacaktır.

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