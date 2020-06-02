Samsung yeni bir akıllı telefon abonelik hizmeti başlattı

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 20 henüz tanıtılmasa bile firma, pahalı olacağının işaretini veren bir hamle yaptı. Firma yeni tanıttığı bir abonelik hizmetiyle kullanıcılara telefonlarını yenileriyle değiştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar aylık sabit bir ücret ödeyerek akıllı telefonlarını 9 aylık periyotlarda en yeni modelle değiştirebiliyorlar.İlginizi Çekebilir Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir
Galaxy S20 modelinin satıştaki başarısızlığı her ne kadar koronavirüse bağlansa da, asıl başarısızlık sebebi Samsung’un fiyatlandırmadaki hatası olarak gösteriliyor. Firmanın 999 dolara en düşük fiyatla sunduğu S20 ailesi, Apple iPhone modellerine karşı tam bir hezimet yaşadı. iPhone 11’in 649 dolarlık, iPhone SE’nin ise 399 dolarlık fiyatı, Samsung modellerinin satışlarını haklı olarak tamamen baltaladı.
Samsung’un abonelik hizmeti, Samsung Access, Microsoft 365 aboneliğiyle birlikte geliyor ve 1TB OneDrive bulut depolama hizmeti ekliyor. Firma ayrıca Samsung Access içerisine Premium Care hizmetini de dâhil ederek hasar gören cihazları kontol altına alacak. Eğer telefonunuz abonelik süresince kırılırsa 99 dolar karşılığında yılda en fazla üç kereye kadar tamir ettirmek mümkün.
Ayrıca Bkz. "Samsung, kavisi bir adım daha öteye taşıdığı 240 Hz Odyssey G7 monitörlerini piyasaya sürdü"
Samsung Access planı, S20 modeli için aylık 37 dolar, Plus model için 42 dolar, Ultra model için ise 48 dolar talep ediyor. Kâr-zarar hesabı kısaca yapıldığında kullanıcı 36 ay içerisinde paket dâhilinde gelen her şeyi ayrıca satın almaya kıyasla 324 dolar kâr elde etmiş oluyor. Yeni Note 20 ailesi de şüphesiz tanıtıldığında paket dâhiline alınacaktır ve doğal olarak daha pahalı olacaktır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şimdi S20 ultra 128gb kiralarsam, 9 ay sonra bunu verip yeni çıkan modeli alacağım (Mart 2021). 18 ay sonunda (Aralık 2021) yeni model daha çıkmadığı için 3 ay daha aynı cihazı kullanmaya devam edeceğim. Şubat'ta yeni cihaz çıkacak ve Mart 2022'den Mart 2023'e kadar 12 ay da onu kullanacağım. Mart 2023- Haziran 2023 arasında da 3 ay yeni cihazı kullanacağım. Yani toplamda 9 ay S20 ultra, 12 ay S30 ultra, 12 ay S40 ultra ve 3 ay S50 ultra kullanmış olacağım. Haziran 2023'te elim boş kalacak ve 36 ay kira bedeli olarak ufak zamlarla beraber 1800 dolar ödeyeceğim.
Satın alma yoluna bakalım. Şu an Abd için aynı cihaz indirime girmiş ve resmi satış fiyatı 900 dolar olarak görünüyor. Çıkış fiyatı 1400 dolardı. Yani 3,5 ay geçince 500 dolar indirimi yapıştırmışlar. Bunu şimdi 900 dolara alsam ve 9 ay sonra (Mart 2021) bir sonraki cihazı almak yerine 3 ay daha bekleyip 12 ay sonunda (Haziran 2021) yeni cihazı indirime girince alsam ve eskisini satsam, 1 sene de onu kullanıp Haziran 2022'de bir sonraki cihazı indirimle alsam ve eskisini satsam, 1 sene sonra da Haziran 2023'te elimdeki cihazı satsam toplamda 12 ay s20 ultra, 12 ay s30 ultra, 12 ay s40 ultra kullanıp satmış olacağım. S50 ultraya elim değmeyecek. Cihazların indirimli fiyatlarına sırasıyla 900, 950, ve 1000 dolar dersek toplamda 2850 dolar ödeyeceğim. Satarken de sırasıyla 500, 550, 600 dolara satarsam 1650 dolar geri gelecek. Yani 1200 dolar net cebimden çıkacak.
Kiralama ile 1800 gidecek, alma satma ile 1200 gidecek. 600 dolar fark var. 3 ay her modelde geriden giderek ve dolayısıyla 3 ay s50 ultra kullanmayarak 600 dolar avantaja geçmek mümkün. Ama mesela her modeli çıktığında alsak tabi ki kiralamak daha avantajlı olacaktır. Yeni çıkan telefonun fiyatının 3-4 ay sonra 500 dolar ineceğini bilip de çıktığı zaman almak da başka bir zeka gerektirir tabi orası ayrı konu. Bir de bu fiyatlar kesin olarak belli değil. Yaklaşık tahminler yaptık. Belki bu denli indirimler olmayacak. Belki ikinci el satış fiyatları bu şekilde olmayacak. Burası biraz meçhul. Ama ben kiralamaktansa her türlü alma satmayı tercih ederim. Kiralamak çok mantıklı gelmiyor