Yeni Nintendo Switch, Samsung’un OLED ekranını kullanabilir

Yeni Nintendo Switch de OLED olacak
ChosunBiz tarafından gelen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil Switch konsolunda kullanacağı OLED paneller için Samsung ile görüşüyor. İddiaya göre firma, daha önce BOE ile görüşmeler yapmış son zamanlarda gözünü Samsung'a çevirmiş. Benzer bir durumu Steam Deck OLED için de duymuştuk.
Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Steam Deck OLED de Samsung marka bir OLED panele sahipti. Samsung, geçtiğimiz aylarda patent ihlali iddiası ile BOE’ye Teksas eyaletinde dava açmıştı. Görünüşe göre Nintendo ve Valve, dava sürecinde BOE ile anlaşma yapmaktan kaçınmış.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.