Yeni Nintendo Switch, Samsung’un OLED ekranını kullanabilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük OLED panel üreticilerinden olan Samsung, yakında önemli bir müşteri daha kazanabilir. İddialara göre Nintendo, yeni nesil konsolunda kullanacağı panelleri Samsung’dan almayı düşünüyor.

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Yeni Nintendo Switch de OLED olacak

ChosunBiz tarafından gelen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil Switch konsolunda kullanacağı OLED paneller için Samsung ile görüşüyor. İddiaya göre firma, daha önce BOE ile görüşmeler yapmış son zamanlarda gözünü Samsung'a çevirmiş. Benzer bir durumu Steam Deck OLED için de duymuştuk.

Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Steam Deck OLED de Samsung marka bir OLED panele sahipti. Samsung, geçtiğimiz aylarda patent ihlali iddiası ile BOE’ye Teksas eyaletinde dava açmıştı. Görünüşe göre Nintendo ve Valve, dava sürecinde BOE ile anlaşma yapmaktan kaçınmış.



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Yeni Nintendo Switch Samsung yapımı bir OLED panele sahip olacak