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    Anlık Bildirim

    Yeni Nintendo Switch, Samsung’un OLED ekranını kullanabilir

    Merakla beklenen ikinci nesil Nintendo Switch’ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddialara göre firmanın yeni taşınabilir konsolu, Samsung yapımı bir OLED panele sahip olacak.
    Yeni Nintendo Switch Samsung yapımı bir OLED panele sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük OLED panel üreticilerinden olan Samsung, yakında önemli bir müşteri daha kazanabilir. İddialara göre Nintendo, yeni nesil konsolunda kullanacağı panelleri Samsung’dan almayı düşünüyor.

    Yeni Nintendo Switch de OLED olacak

    ChosunBiz tarafından gelen bilgilere göre Nintendo, yeni nesil Switch konsolunda kullanacağı OLED paneller için Samsung ile görüşüyor. İddiaya göre firma, daha önce BOE ile görüşmeler yapmış son zamanlarda gözünü Samsung'a çevirmiş. Benzer bir durumu Steam Deck OLED için de duymuştuk.

    Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Steam Deck OLED de Samsung marka bir OLED panele sahipti. Samsung, geçtiğimiz aylarda patent ihlali iddiası ile BOE’ye Teksas eyaletinde dava açmıştı. Görünüşe göre Nintendo ve Valve, dava sürecinde BOE ile anlaşma yapmaktan kaçınmış.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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