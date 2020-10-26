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    Samsung, yüksek kaliteli VR deneyimi için 10.000 PPI ekran teknoloji geliştiriyor

    Samsung ve Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Yeni ekran teknolojisi, yüksek VR deneyimi için büyük bir adım olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, yüksek kaliteli VR deneyimi için 10.000 PPI ekran teknoloji geliştiriyor
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    Samsung ve Stanford Üniversitesi, 10.000 PPI(inç başına düşen piksel) varan çözünürlüğe sahip bir OLED ekran yapmak için işbirliği yaptı. Araştırmaya göre, yüksek piksel yoğunluğu daha gerçekçi görüntülerle sonuçlandığı için bu, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde ilerlemeye yol açabilir.

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    OLED'lere yeni bir alternatif olacak

    Piksel yoğunluğundaki önemli bir gelişme, VR üreticilerinin kullanıcılara yüksek kaliteli ve muhtemelen gerçeğe yakın ayrıntılar sunmasına yardımcı olacak. Şu an itibariyle, VR gözlükler, özellikle ekranın kullanıcıların gözlerine çok yakın olması nedeniyle, pikseller arasındaki boşlukların kolayca fark edilebildiği 'ekran kapısı' etkisi gibi sorunlarla boğuşuyor. Yeni teknolojinin bu sorunu çözmeye yardımcı olduğu söyleniyor.

    Yeni teknoloji ile araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan iki tür OLED ekrana bir alternatif sunuyor. Araştırmaya göre, RGB OLED olarak adlandırılan ilki, yalnızca bir renk yayıcı içeren ayrı alt piksellere sahip. Bunlar sadece küçük ölçekte üretilebilir ve akıllı telefonlar için kullanılır. Beyaz OLED ekranlar ise televizyon gibi daha büyük cihazlar tarafından kullanılıyor.

    Yeni versiyon, optik metasurface olarak bilinen nano ölçekli oluklu bir yansıtıcı metal taban katmanıyla birlikte geliyor. Bu meta yüzeyin ışığın yansıtıcı özelliklerini değiştirdiği ve piksellerde farklı renkleri etkinleştirdiği söyleniyor. Stanford, rezonansın OLED ekranlardan etkili bir ışık çıkarmayı kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu bildiriyor.

    Araştırmacılar, laboratuar testlerinde minyatür kavram kanıtı piksellerini başarıyla ürettiler. Araştırmada, renk filtreli beyaz OLED'lerle karşılaştırıldığında, bu piksellerin daha yüksek bir renk saflığına sahip olduğunu ve ne kadar enerji kullandığına kıyasla ekranın ne kadar parlak olduğunu ölçmeye yardımcı olan lüminesans verimliliğinde iki kat artış gösterdiğini bulundu. Bu aynı zamanda 10.000 PPI'lık ultra yüksek piksel yoğunluğuna izin verir.

    Geliştirme aşamasındaki bu yeni teknolojinin üretimi tahmin edilenden daha kolay. Samsung,zaten bu teknolojiyi kullanacak tam boyutlu bir ekran üzerinde çalıştığını bildiriyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/samsung-stanford-10000-ppi-oled-display-200949600.html https://spectrum.ieee.org/tech-talk/consumer-electronics/audiovideo/metasurface-oled-display Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mutercim (Bilge Tanrıseven) 7 sa. en beğenilen
    "Screen door" ekran kapısı demek değil kardeş. Amerikan filmlerinde gördüğümüz dış kapının dışındaki sineklik kapısına denir. Sıcakta mesela cereyan yapsın diye kapıyı açarsın, bu kapalı kalır, içeri börtü böcek girmez. Cihazdaki görüntü böyle bir kapının arkasından bakıyormuşsun gibi göründüğünden öyle diyorlar, ekranla ilgisi yok.
    "Screen door" ekran kapısı demek değil kardeş. Amerikan filmlerinde gördüğümüz dış kapının dışındaki sineklik kapısına denir. Sıcakta mesela cereyan yapsın diye...
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 7 sa. en beğenilen
    "Screen door" ekran kapısı demek değil kardeş. Amerikan filmlerinde gördüğümüz dış kapının dışındaki sineklik kapısına denir. Sıcakta mesela cereyan yapsın diye kapıyı açarsın, bu kapalı kalır, içeri börtü böcek girmez. Cihazdaki görüntü böyle bir kapının arkasından bakıyormuşsun gibi göründüğünden öyle diyorlar, ekranla ilgisi yok.
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    smart1978 (X Y) 8 sa.
    Pentile ise efektif pikseli %33 az olacaktir :/
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