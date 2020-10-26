Samsung, yüksek kaliteli VR deneyimi için 10.000 PPI ekran teknoloji geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Samsung ve Stanford Üniversitesi, 10.000 PPI(inç başına düşen piksel) varan çözünürlüğe sahip bir OLED ekran yapmak için işbirliği yaptı. Araştırmaya göre, yüksek piksel yoğunluğu daha gerçekçi görüntülerle sonuçlandığı için bu, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde ilerlemeye yol açabilir.

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OLED'lere yeni bir alternatif olacak

Piksel yoğunluğundaki önemli bir gelişme, VR üreticilerinin kullanıcılara yüksek kaliteli ve muhtemelen gerçeğe yakın ayrıntılar sunmasına yardımcı olacak. Şu an itibariyle, VR gözlükler, özellikle ekranın kullanıcıların gözlerine çok yakın olması nedeniyle, pikseller arasındaki boşlukların kolayca fark edilebildiği 'ekran kapısı' etkisi gibi sorunlarla boğuşuyor. Yeni teknolojinin bu sorunu çözmeye yardımcı olduğu söyleniyor.

Yeni teknoloji ile araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan iki tür OLED ekrana bir alternatif sunuyor. Araştırmaya göre, RGB OLED olarak adlandırılan ilki, yalnızca bir renk yayıcı içeren ayrı alt piksellere sahip. Bunlar sadece küçük ölçekte üretilebilir ve akıllı telefonlar için kullanılır. Beyaz OLED ekranlar ise televizyon gibi daha büyük cihazlar tarafından kullanılıyor.

Yeni versiyon, optik metasurface olarak bilinen nano ölçekli oluklu bir yansıtıcı metal taban katmanıyla birlikte geliyor. Bu meta yüzeyin ışığın yansıtıcı özelliklerini değiştirdiği ve piksellerde farklı renkleri etkinleştirdiği söyleniyor. Stanford, rezonansın OLED ekranlardan etkili bir ışık çıkarmayı kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu bildiriyor.

Araştırmacılar, laboratuar testlerinde minyatür kavram kanıtı piksellerini başarıyla ürettiler. Araştırmada, renk filtreli beyaz OLED'lerle karşılaştırıldığında, bu piksellerin daha yüksek bir renk saflığına sahip olduğunu ve ne kadar enerji kullandığına kıyasla ekranın ne kadar parlak olduğunu ölçmeye yardımcı olan lüminesans verimliliğinde iki kat artış gösterdiğini bulundu. Bu aynı zamanda 10.000 PPI'lık ultra yüksek piksel yoğunluğuna izin verir.

Geliştirme aşamasındaki bu yeni teknolojinin üretimi tahmin edilenden daha kolay. Samsung,zaten bu teknolojiyi kullanacak tam boyutlu bir ekran üzerinde çalıştığını bildiriyor.

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