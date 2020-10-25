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    Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor

    Google, Chrome Canary sürümünde, Google Chrome'un yeni sekme sayfasında bazı ürünler için alışveriş önerilerini görüntüleyecek yeni bir özelliği test ediyor
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor
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    Google, Chrome Canary'nin son sürümünde yeni sekme sayfasının alışveriş reklamlarının gösterildiği yeni bir özelliği test ediyor. Açıklamaya göre Google Chrome, ürünleri, kullanıcının arama geçmişine ve ilgi tercihlerine göre belirliyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak"

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    Yeni sekmeye reklam yerleştirme denemeleri

    Chrome Canary, konuya dair daha önce denemeler yapıyordu ancak artık yeni sekme sayfasında reklamların görüntülenmesini etkinleştirme yeteneğine sahip. Chrome Canary'e sahipseniz ve alışveriş widget'ını etkinleştirmek istiyorsanız adres çubuğuna chrome://flags girin ve ardından "NTP Modules" ve "NTP Shopping Task Module" öğelerini etkinleştirin. Bu özellik tamamen etkinleştirildiğinde, site kısayollarınızın altına oldukça büyük bir pencere öğesi ekler.

    Google ayrıca, büyük olasılıkla insanlara özelliği etkinleştirmeleri için bir neden vermek amacıyla akış hizmetleri ve tarifler dahil olmak üzere göz atma etkinliğine dayalı bir dizi başka modül üzerinde çalışıyor. NTP'nin bu yeni modülleri devre dışı bırakacak "Kartları Gizle" adlı özelleştirme bölümü var.

    Ayrıca yeni sekme sayfasında reklam görmek istemiyorsanız widget'ın sağ üst kısmında yer alan 'X' simgesine tıklayarak kartı kapatabilirsiniz.

    Yeni sekme sayfasında reklam görüntüleme özelliği şu an için test aşamasında. Bu özelliğin kararlı sürüme entegre edilip edilmeyeceği henüz bilinmezliğini koruyor.



    https://9to5google.com/2020/10/23/google-chrome-shopping-new-tab-page/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cheytac07 7 sa. en beğenilen
    Program ekle/kaldır > Chrome kaldır
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fxmaster (qwerty asdf) 7 sa. (düzenlendi)
    Aylık 4000 lira kazanan bir kişi 20 iş günü ortalama 8 saat çalışsa toplamda 160 saat yapar.yani saatlik çalışma ücreti 25 liraya gelir. İnternette günde 3 saat geçirse ve bunun toplam 15 dk sı reklam olsa zamanının 1/9 unu reklam izleyerek geçirir. Ortalama cep+ev 150 lira fatura ödense yıllık 1800lira yapar ve 1800/9 200 lirasını reklam izlemek için harcamış olur. Bilgisayara 6000 lira verse 5 sene kullansa yıllık 1200 lira cep telefonuna 4500 verse 3 yıl kullansa yıllık 1500 bilgisayar+telefona verilen para yıllık 2700 lira. bu cihazlatın kullanım sürelerinin de 1/9 u reklam için gideceğinden yıllık 300 lira da reklam izlemek için harcanan cihaz ücreti.



    Yani bu vatandaş yılda cihazlara verilen para+internet faturası yılda 500 lirasını bu reklamları izlemek için harcamış olur. Bu da yılda 20 saatlik çalışmasını bu reklamları izlemek için çalışmış olduğu anlamına gelir. Televizyon reklamlarını da eklersek bu 30 saatin üstüne çıkabilir.

    Hayat boyu Ortalama 45 yıl çalışma dönemi olsa vatandaş sadece internetten reklam izlemek için 22.500 lirasını harcamış oluyor.Yukarıdaki örneğe göre hayat boyu 900 saatlik çalışma süresine karşılık geliyor.

    Daha buna TV den izlenen reklamları eklemedik.
    Aylık 4000 lira kazanan bir kişi 20 iş günü ortalama 8 saat çalışsa toplamda 160 saat yapar.yani saatlik çalışma ücreti 25 liraya gelir. İnternette günde 3 saa...
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    Yanıtla +9
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    Moueson 8 sa. (düzenlendi)
    Bir orası kalmıştı reklam olmayan onuda yapın tam olsun . İçimiz dışımiz reklam oldu yeminle !
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 11 dk.
    Bence firmalar reklamları insanlar sıkmadan yapmalı. Sonuçta reklamlar müşteri kazanmak için yapılan şeyler. Bu tarz kullanımı zorlaştıracak veya rahatsız edebilecek reklam politikası bence hoş değil.



    Firefox veya Chromium tabanlı olan yeni Microsoft Edge’i kullanırım böylesi bir durumda.
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    El-Kira 1 sa.
    Koca firma zaten milyarlarca dolar kar açıklıyor ama doymuyor. Youtubeda coştu bu aralar, her videoda 5-10 reklamdan az gelmiyor.
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    Espavdez (Cihan L.) 3 sa.
    Yeni Edge ye geçtim artık ram kullanımı baya düşük tavsiye ederim. Chrome uzantılarını yüklemeye izin veriyor. Arayüzü de oldukça iyi
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 5 sa. yeni yorumcu
    Teşekkürler Microsoft Edge ve Vivaldi.
    Yanıtla +1
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    rtsbora (rts bora) 6 sa.
    New Tab Direct chrome eklentisi ile sorundan kurtulabilirsiniz. Yeni sekmeye tıkladığınızda sizin belirlediğiniz yeni bir sayfa açılır. Bu Google ana sayfası da olabilir, başka bir sayfa da...


    https://chrome.google.com/webstore/detail/new-tab-redirect/icpgjfneehieebagbmdbhnlpiopdcmna?hl=tr
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 sa.
    Kullananlar düşünsün artık bundan sonrasını.
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    nuksws_99 (dasasd ) 6 sa.
    Eklenti çıkar engeller ya da kaldırırım. Zaten para yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fxmaster (qwerty asdf) 7 sa. (düzenlendi)
    Aylık 4000 lira kazanan bir kişi 20 iş günü ortalama 8 saat çalışsa toplamda 160 saat yapar.yani saatlik çalışma ücreti 25 liraya gelir. İnternette günde 3 saat geçirse ve bunun toplam 15 dk sı reklam olsa zamanının 1/9 unu reklam izleyerek geçirir. Ortalama cep+ev 150 lira fatura ödense yıllık 1800lira yapar ve 1800/9 200 lirasını reklam izlemek için harcamış olur. Bilgisayara 6000 lira verse 5 sene kullansa yıllık 1200 lira cep telefonuna 4500 verse 3 yıl kullansa yıllık 1500 bilgisayar+telefona verilen para yıllık 2700 lira. bu cihazlatın kullanım sürelerinin de 1/9 u reklam için gideceğinden yıllık 300 lira da reklam izlemek için harcanan cihaz ücreti.



    Yani bu vatandaş yılda cihazlara verilen para+internet faturası yılda 500 lirasını bu reklamları izlemek için harcamış olur. Bu da yılda 20 saatlik çalışmasını bu reklamları izlemek için çalışmış olduğu anlamına gelir. Televizyon reklamlarını da eklersek bu 30 saatin üstüne çıkabilir.

    Hayat boyu Ortalama 45 yıl çalışma dönemi olsa vatandaş sadece internetten reklam izlemek için 22.500 lirasını harcamış oluyor.Yukarıdaki örneğe göre hayat boyu 900 saatlik çalışma süresine karşılık geliyor.

    Daha buna TV den izlenen reklamları eklemedik.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheytac07 7 sa. en beğenilen
    Program ekle/kaldır > Chrome kaldır
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 8 sa.
    Opera'da "Alışverişe devam et" gösterimi var. Daha önce ziyaret ettiğiniz ürünlerin sayfalara ulaşım. Muhtemelen alışveriş platformlarıyla anlaşmalılar.
    Yanıtla +1
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