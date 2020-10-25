Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor

Google, Chrome Canary'nin son sürümünde yeni sekme sayfasının alışveriş reklamlarının gösterildiği yeni bir özelliği test ediyor. Açıklamaya göre Google Chrome, ürünleri, kullanıcının arama geçmişine ve ilgi tercihlerine göre belirliyor.
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Yeni sekmeye reklam yerleştirme denemeleri
Chrome Canary, konuya dair daha önce denemeler yapıyordu ancak artık yeni sekme sayfasında reklamların görüntülenmesini etkinleştirme yeteneğine sahip. Chrome Canary'e sahipseniz ve alışveriş widget'ını etkinleştirmek istiyorsanız adres çubuğuna chrome://flags girin ve ardından "NTP Modules" ve "NTP Shopping Task Module" öğelerini etkinleştirin. Bu özellik tamamen etkinleştirildiğinde, site kısayollarınızın altına oldukça büyük bir pencere öğesi ekler.
Google ayrıca, büyük olasılıkla insanlara özelliği etkinleştirmeleri için bir neden vermek amacıyla akış hizmetleri ve tarifler dahil olmak üzere göz atma etkinliğine dayalı bir dizi başka modül üzerinde çalışıyor. NTP'nin bu yeni modülleri devre dışı bırakacak "Kartları Gizle" adlı özelleştirme bölümü var.
Ayrıca yeni sekme sayfasında reklam görmek istemiyorsanız widget'ın sağ üst kısmında yer alan 'X' simgesine tıklayarak kartı kapatabilirsiniz.
Yeni sekme sayfasında reklam görüntüleme özelliği şu an için test aşamasında. Bu özelliğin kararlı sürüme entegre edilip edilmeyeceği henüz bilinmezliğini koruyor.
https://9to5google.com/2020/10/23/google-chrome-shopping-new-tab-page/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
Yani bu vatandaş yılda cihazlara verilen para+internet faturası yılda 500 lirasını bu reklamları izlemek için harcamış olur. Bu da yılda 20 saatlik çalışmasını bu reklamları izlemek için çalışmış olduğu anlamına gelir. Televizyon reklamlarını da eklersek bu 30 saatin üstüne çıkabilir.
Hayat boyu Ortalama 45 yıl çalışma dönemi olsa vatandaş sadece internetten reklam izlemek için 22.500 lirasını harcamış oluyor.Yukarıdaki örneğe göre hayat boyu 900 saatlik çalışma süresine karşılık geliyor.
Daha buna TV den izlenen reklamları eklemedik.