Google, Chrome yeni sekme sayfasında alışveriş reklamları göstermeyi test ediyor

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Google, Chrome Canary'nin son sürümünde yeni sekme sayfasının alışveriş reklamlarının gösterildiği yeni bir özelliği test ediyor. Açıklamaya göre Google Chrome, ürünleri, kullanıcının arama geçmişine ve ilgi tercihlerine göre belirliyor.

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Yeni sekmeye reklam yerleştirme denemeleri

Chrome Canary, konuya dair daha önce denemeler yapıyordu ancak artık yeni sekme sayfasında reklamların görüntülenmesini etkinleştirme yeteneğine sahip. Chrome Canary'e sahipseniz ve alışveriş widget'ını etkinleştirmek istiyorsanız adres çubuğuna chrome://flags girin ve ardından "NTP Modules" ve "NTP Shopping Task Module" öğelerini etkinleştirin. Bu özellik tamamen etkinleştirildiğinde, site kısayollarınızın altına oldukça büyük bir pencere öğesi ekler.

Google ayrıca, büyük olasılıkla insanlara özelliği etkinleştirmeleri için bir neden vermek amacıyla akış hizmetleri ve tarifler dahil olmak üzere göz atma etkinliğine dayalı bir dizi başka modül üzerinde çalışıyor. NTP'nin bu yeni modülleri devre dışı bırakacak "Kartları Gizle" adlı özelleştirme bölümü var.

Ayrıca yeni sekme sayfasında reklam görmek istemiyorsanız widget'ın sağ üst kısmında yer alan 'X' simgesine tıklayarak kartı kapatabilirsiniz.

Yeni sekme sayfasında reklam görüntüleme özelliği şu an için test aşamasında. Bu özelliğin kararlı sürüme entegre edilip edilmeyeceği henüz bilinmezliğini koruyor.

https://9to5google.com/2020/10/23/google-chrome-shopping-new-tab-page/

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