Samsung'un Android tableti Galaxy Tab, Almanya sahillerine vurdu

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan Galaxy Tab, nihayet Almanya sahillerine de vurdu. Sizler için tekrar kısaca özetlersek;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA, HSUPA desteği
- Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
- TouchWIZ arayüzü
- 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemci
- 512 MB RAM
- PowerVR SGX 540 grafik birimi
- 7.0 inç, 600x1024 piksel dokunmatik ekran
- İvme ve ışık sensörleri
- Üç yönlü jiroskop
- Telefon özelliği
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 16 GB - 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- GPS
- Görüntülü görüşme için 1.3 MP kamera
- 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- Full HD (1920x1080 piksel) video oynatabilme
- 4000 mAh batarya
gibi teknik özellikleriyle rakiplerinden ayrılan tabletin önerilen perakende satış fiyatı 799 Euro olarak belirlenmiş.
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=270f7a2f-071f-4a63-9877-f10367d1c1b4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Exel cok kullanisli
Google maps ipaddekine gore cok daha kullanisli
Ekran kucuk
Ful hd gosteriyormus once duzgun filimi acsinda :)