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Samsung'un Android tableti Galaxy Tab, Almanya sahillerine vurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan Galaxy Tab, nihayet Almanya sahillerine de vurdu. Sizler için tekrar kısaca özetlersek;

  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA, HSUPA desteği
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWIZ arayüzü
  • 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemci
  • 512 MB RAM
  • PowerVR SGX 540 grafik birimi
  • 7.0 inç, 600x1024 piksel dokunmatik ekran
  • İvme ve ışık sensörleri
  • Üç yönlü jiroskop
  • Telefon özelliği
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 16 GB - 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • 32 GB'a kadar microSD kart desteği
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0 + A2DP
  • GPS
  • Görüntülü görüşme için 1.3 MP kamera
  • 3.2 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • Full HD (1920x1080 piksel) video oynatabilme
  • 4000 mAh batarya

gibi teknik özellikleriyle rakiplerinden ayrılan tabletin önerilen perakende satış fiyatı 799 Euro olarak belirlenmiş.

Kaynak


http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=270f7a2f-071f-4a63-9877-f10367d1c1b4 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Ekran ipad le ayni tepkime hassasiyetinde
Exel cok kullanisli
Google maps ipaddekine gore cok daha kullanisli
Ekran kucuk
Ful hd gosteriyormus once duzgun filimi acsinda :)
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Batuist 9 yıl
belki çok yeni olduğu için ilk pazara giriş fiyatını bilinçli bir şekilde yüksek tutmuşlardır.. iktisatta piyasanın kaymağını almak diye bir tabir vardır.. şimdi o dönemi yaşıyor alet.. o parayı vermeye hazır olanlara satınca fiyatını düşürür..
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lordrdley 9 yıl
pahalı.dokunmatik tepkisini şahsen bilmiyorum.ipad kullandım.nolursa olsun bana işlevi lazım.isterse ultra hd oynatsın dokunmatiği işlevsiz olduğu zaman hiç bi işe yaramaz.
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DraGonS 9 yıl
1600 tl Türkiye'de 1000 TL ye gelse almam açıkçası. Çünkü Türkiye şartlarında pahalı. Parası olan zaten ipad almıştır.
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gurol 9 yıl
799 çok pahalı. Almanyada Ipad 3G 16gig olanı 599 euro. Sanıyorum full HD den başka da artı özelliği yok.
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